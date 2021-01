Mureș: Prefectul Mara Togănel, mesaj special la un an de mandat

Share



Prefectul județului Mureș, Mara Togănel, a publicat sâmbătă, 9 ianuarie, pe pagina sa de Facebook, un mesaj cu ocazia împlinirii unui an de la depunerea jurământului de prefect.

”Pentru toate ce au fost, vă mulțumesc! Astăzi se împlinește un an de la depunerea jurământului în cea mai onorantă demnitate în care am fost învestită. A fost un an mai dificil, dar experiența înseamnă viață. Am trecut împreună prin multe, unele care s-au văzut și altele care nu au fost publice, dar la fel de importante. Atât proiectele și realizările care se văd, cât și emoțiile și stările pe care le ținem pentru noi sunt esențiale pentru fiecare. 2020 a fost un exercițiu unic pentru felul în care ne raportăm unii la ceilalți. Dincolo de cifre, rapoarte, realizări, proiecte sau viziune, lecția anului 2020 a fost despre omenie, empatie, seriozitate, încredere și unitate. Îmi doresc ce anii ce vor veni să ne găsească mai pregătiți, mai dornici de implicare, mai puțin egoiști și mai dispuși să ne ridicăm deasupra greșelilor noastre. Trebuie să știm că provocările lumii moderne sunt tot mai numeroase și diverse, iar noi trebuie să ne pregătim. Nimic nu este întâplător sau în zadar! Să învățăm câte puțin din toate și astfel vom fi mai deschiși la ceea ce ne oferă viața. Vă îndemn să fim aproape unii de alții și să punem binele înainte. România nouă crește sub ochii noștri. Haideți să o ajutăm!”, a transmis prefectul județului Mureș.

(Redacția)