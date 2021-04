Expert IT, soluții IT & C moderne, eficiente și complete

Farcaș Mihai-Dan are o experiență în antreprenoriat de 15 ani de zile, perioadă în care a dezvoltat un business complet, fie că vorbim de domeniul IT sau de cel medical. Ne-am oprit la primul din acestea reprezentat de Expert IT, cu sediul în municipiul Reghin.

„Motto-ul Expert IT a fost setat ca un țel de atins,”Ne-am pregătit de mici ca să fim cei mai mari!”, dar și ca un omagiu părinților și familiei care au investit timp, dragoste și încredere în dezvoltarea noastră. Ca și orice business, neam adaptat schimbărilor din piață, am căutat să adresăm nevoile clienților, iar evoluția noastră a fost clădită pe baza parteneriatelor stabile și puternice încheiate de-a lungul timpului, atât cu partenerii de afaceri, cât și cu clienții”, afirmă Farcaș Mihai-Dan.

Ce a adus inedit în piață Expert IT?

„Energie, entuziasm, pasiune și multe idei noi. Tot timpul am investit în a adăuga valoare și a ne diferenția, atât în comunitatea de pe plan local, dar și la nivel național și internațional. Clienții noștri tipici sunt companii românești, dar și străine, cu o oarecare maturitate în piață și care fac parte din gama companiilor medii, mari și corporate. Până de curând am evitat proiectele în sistemul bugetar, pentru că nu era interes pentru soluții IT & C moderne, eficiente. Cel puțin nu în zona mea de interacțiune. Totuși sunt bucuros să spun, că am reușit să identific și oameni de calitate în ultimii ani, cu care s-au putut face proiecte interesante. În același timp, am adus tot timpul parteneriate și certificări noi în regiune și am făcut foarte multe proiecte concept (Proof Of Concept) cu tehnologii noi, care creșteau randamentul companiilor ce le implementau. Ca și structură, noi adresăm clienții pe baza unei piramide a nevoilor, care e un concept dezvoltat intern ce ne permite ușor să urmărim și să stabilim strategia de dezvoltare IT a companiei. Aici includem nevoile de consultanță, de proiectare, de implementare, de service-are și evident partea tranzacțională. Licențiere software, routere și UTM-uri, switch-uri și acces point-uri, servere și soluții de stocare și backup, copiatoare și imprimante, stații de lucru desktop, laptop-uri, all-in-oneuri, consumabile și multe altele. Suntem o companie cu soluții și ecosisteme IT & C complete. De la securitate perimetrală, soluții hotpsot, rețea internă, datacenter și cloud privat, cloud public, soluții ERP pe toate domeniile de activitate, specialiști licențiere, soluții voce, inclusiv cablare structurată și sisteme securitate, până la soluții particularizate, cum ar fi pe zona medicală Telemedicină, ERP Medical, sau soluții de tip Call-center, Backup, Arhivare, Telemnuncă, etc.”, declară managerul Expert IT.

Target atins? E loc și de mai bine?

„Suntem mândri de ce am realizat și de numele creat în piața IT la nivel național, pentru că am văzut multe și am trecut prin multe. Totuși, încă nu ne-am atins obiectivul măreț, ”Ne-am pregătit de mici ca să fim cei mai mari!”, pentru că nivelul la care ne adresăm e tot mai mare. Afară de oamenii minunați cu care lucrăm și pe care-i avem aproape, fie ca parteneri, clienți sau finanțatori, echipa noastră e printre rarele echipe din România care pot ataca orice proiect, orice provocare pe zona tehnologiei. Pentru că am adresat tot timpul tehnologia la un client sau într-un proiect, ca și un ecosistem, dar și pentru că avem experiența complementară din zona dezvoltării software, asta ne-a permis o flexibilitate foarte mare. Relația noastră nu s-a oprit niciodată doar la nivel de IT, pentru că fiind conectați în atâtea sisteme, cu atâția clienți și având oricum experiența antreprenorială, soluțiile noastre au fost tot timpul aliniate și cu terminologiile de ROI – return of investment, TCO – total cost of ownership, amortizare, contabilitate-financiar și fluxuri de lucru automatizate”, spune Farcaș Mihai-Dan.

De ce ar opta un client pentru Expert IT?

„Clienții noștri tipici din zona privată, sunt cei numiți ”Early-Adopters”, adică cei ce îmbrățișează tehnologia devreme și înțeleg beneficiile aduse companiilor prin tehnologie. În zona de retail, adică magazine, facem vânzare consultativă, adică povestim și înțelegem clientul, înainte să propunem și să comandăm produsele necesare. În domeniul public, sunt instituțiile care au un management modern, care doresc strategie de dezvoltare pe termen mediu și lung și al căror proces de investiții este susținut de diverse axe de finanțare. Pe aceștia îi ajutăm cu stocuri rezervate din timp, cu disponibilitate crescută pentru consumurile lor uzuale. Indiferent din ce mediu este clientul, întotdeauna începem cu o evaluare a stării de fapt, identificarea nevoilor și compunem o strategie pentru dezvoltare, implementare și sustenabilitatea proiectelor IT & C”, subliniază Farcaș Mihai-Dan.

Alin ZAHARIE