Tăureni, în „lipsă de copii”

Recent, primarul comunei Tăureni, Ovidiu-Petru Oltean, a acordat un interviu cotidianului Zi de Zi în care a ridicat o problematică interesantă. Dincolo de sumele de buget și de investițiile pe care le are în plan, discuția a ajuns și la instituții de învățământ și cum au trecut școlile din comună prin pandemie. Din declarațiile primarului, nu doar că toți cei 117 elevi ai comunei au primit tablete, venite din două direcții diferite, Inspectoratul Școlar Județean și bugetul local, ci clasele sunt dotate la „standarde înalte”, poate chiar în concurență cu școli din orașe.

Problema este alta. Conform lui Ovidiu-Petru Oltean, cu toate că în comună există o Grădiniță cu Program Prelungit, aceasta nu funcționează din cauza lipsei copiilor. Or, dacă nu există copii destui pentru grădiniță, se va ajunge în câțiva ani să nu fie destui elevi și pentru școală? Mai mult, se întâmplă asta și în alte zone?

„Școlile funcționează cu program normal. Nu avem acum în momentul de față niciun caz de infectare cu noul coronavirus. Școlile sunt dotate cu toată aparatura necesară pentru a face și școală online dacă situația o impune. Avem asigurate tablete la toți elevii. O parte au fost asigurate prin Inspectoratul Școlar Județean, o parte prin contribuție de la bugetul local. Avem 117 elevi, fiecare are tabletă. Am primit undeva la 60% din necesar de la Inspectoratul Școlar. Diferența am achiziționat-o prin bugetul local. Din punct de vedere al dotărilor, școlile din Tăureni astăzi funcționează la cele mai înalte standarde de dotări, condiții. Nu există niciun fel de probleme. Infrastructura școlară are toate condițiile pentru dezvoltare. Este dezvoltată încă din anul 2009 de când am construit școală nouă. Pe proiectul Integrat măsura 322 exercițiul financiar 2007-2013, prin care am construit apă și canalizare, aveam și o componentă de școală. Am construit o grădiniță cu program prelungit. Este gata, recepționată. Din păcate încă nu funcționează din motive de lipsă copii”, a declarat Ovidiu-Petru Oltean.

Dacă nu vin, îi aducem noi

Se ridică întrebare: Poate fi făcut ceva? Sau, poate, ar trebui să fie observat dacă este o problemă generalizată pentru zonele rurale, fapt afirmat de administratotul comunității din Tăureni, care a venit cu un plan prin care să aducă familii cu mulți copii și să le ofere casă pe raza comunei.

„Ca peste tot în mediul rural, ne confruntăm cu o scădere a numărului de elevi. Noi încă de prin anul 2014 am început să aducem familii cu mulți copii din afară. Suntem angrenați într-un proiect de a aduce și repopula comunitatea. Am adus o familie cu nouă copii din Valea Jiului care s-a integrat în comunitate, dar deja o parte din copii sunt la Târgu Mureș la școală, o parte încă sunt în Tăureni. Casa le-am oferit-o din partea unei familii care nu mai avea pe nimeni în comună. Aceste persoane ne-au ajutat și ne-au sprijinit cu imobilul respectiv. Mai avem identificate încă trei imobile de acest gen și urmează ca pe viitor să mai găsim alte familii care doresc să se mute în localitatea noastră pentru că avem toate condițiile egale cu Târgu Mureșul la Tăureni dacă vorbim de apă, canalizare, stație de epurare, drumuri modernizate, internet. Absolut toate condițiile consider eu că sunt egale cu cei din municipiul Târgu Mureș. 90% din gospodării sunt racordate la rețeaua de apă potabilă, au racord de canalizare. Toate sunt realizate printr-un proiect de PNDL 1, proiect finalizat în anul 2018. Mai avem satul Fânațe, care e la o distanță de 5 kilometri de localitatea de reședință Tăureni. Doar acolo mai avem 18 case care nu sunt racordate la rețeaua de apă și canalizare. Dar au rețea de curent electric, nu avem probleme să nu aibă asigurate condiții decente de locuit”, a specificat Ovidiu-Petru Oltean.

Se caută antreprenori (preferabil tineri)

Administratorul șef al tăurenilor afirmă că a încercat să acceseze fonduri europene pentru a crea condițiile necesare pentru ca tinerii antreprenori să fie atrași să investească în comună. Există planuri și pentru dezvoltarea agroturismului, în special în jurul sălii de sport aflată în planul bugetar local.

„Tot timpul ne-am gândit la aspectele acestea, anume să venim cu alternative prin care să asigurăm niște condiții de trai. În rest, am încercat prin proiecte europene să motivăm tinerii fermieri să se instaleze, să acceseze fonduri europene. La ora actuală avem un număr de cinci ferme de bovine, fiecare cu peste 100 de capete. Fiecare dintre ele oferă loc de muncă la 3-4 oameni. Ușor, dar sigur vom dezvolta și latura aceasta a agroturismului. Prin construcția sălii de sport încercăm să dezvoltăm pe orizontală tot ce înseamnă construcția de pensiuni pentru promovarea agroturismului în Tăureni. Echipa de handbal Arsenal Tăureni este la un nivel de competiție foarte ridicat. Este pe locul 3 în România la junioare IV. Am avut multe competiții internaționale unde am ieșit pe locul 1 sau 2 cel mult. În momentul în care va trece și pandemia și vom intra în normalitate vom începe competițiile. Vor veni echipe din țară și din afară. Desigur, echipele care vin au nevoie de un loc de cazare. De aceea am gândit dezvoltarea pe orizontală în jurul sălii de sport, anume să dezvoltăm agroturismul”, a punctat primarul.

Un viitor în înfrățire

Un alt plan prin care primarul din Tăureni încearcă să împlinească populația comunei, în special cu familii tinere și copii, este prin înfrățirea cu localități de pe alte meleaguri, dar nu chiar atât de străine.

„La ora actuală comuna Tăureni are 1072 de locuitori, dar eu sper ca în viitor să creștem. Dacă ne uităm la statistică, din zona de câmpie, e localitatea care de trei ani se află pe un platou, nu am scăzut. Dacă au plecat cei mai în vârstă, totuși au rămas tinerii. Acum suntem într-un proiect cu Republica Moldova de înfrățire. Sper ca să se realizeze până în luna August. Ne vom înfrăți cu comuna Șerpeni din Republica Moldova. Probabil le putem oferi anumite lucruri și poate vom reuși să mai aducem de acolo încoace, înspre noi”, a conchis Ovidiu-Petru Oltean.

Alex PĂTRAȘCU