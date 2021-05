La Mulți Ani, PNL! Mesajul liderului PNL Mureș, Cristian Chirteș

Share



Președintele Partidului Național Liberal (PNL) Mureș, senatorul Cristian Chirteș, a publicat luni, 24 mai, pe pagina sa de Facebook, un mesaj special prilejuit de împlinirea a 146 de ani de la înființarea Partidului Național Liberal, pe care îl redăm, integral, în rândurile de mai jos.

”Astăzi, Partidul Naţional Liberal ȋmplineşte venerabila vârstă de 146 de ani. Din 1875 ne aflăm în slujba românilor şi de istoria noastră se leagă unele dintre cele mai importante momente din istoria modernă a României: obținerea independenței de stat, ridicarea României la rang de regat, Războiul de întregire a neamului și crearea României Mari, adoptarea Constituției din 1923 sau relansarea economică după criza din 1929–1933.

Am condus ţara ȋn cele mai grele momente şi am obţinut cele mai mari rezultate, aşa că putem spune, fără să greşim, că liberalismul este fundamentul ideologic pe care s-a construit România modernă.

Partidul Național Liberal a fost oficial fondat la data de 24 mai 1875, atunci când mai mulți liberali, printre care Ion C. Brătianu, Mihail Kogălniceanu, A.G. Golescu, Gh. Vernescu, Ion Ghica, C.A. Rosetti, au pus bazele formațiunii politice care avea să marcheze istoria României moderne.

În 1877, în timpul guvernării liberale, România și-a proclamat independența. După dobândirea independenței, guvernul condus de Ion C. Brătianu a pus bazele României moderne, asigurând o nouă Constituție dar și dezvoltarea economiei și a infrastructurii.

La 9 mai 1877, ȋn faţa Adunării Deputaţilor, mare liberal Mihail Kogălniceanu declara: „În stare de rezbel, cu legăturile rupte, ce suntem? Suntem independenţi; suntem naţiune de sine stătătoare. Aşadar domnilor deputaţi, nu am cea mai mică îndoială şi frică de a declara în faţa Reprezentanţei Naţionale că noi suntem o naţiune liberă şi independentă.”

În 1918, la finele Primului Război Mondial, România și-a împlinit obiectivul național al Marii Uniri, în timp ce la putere se afla tot un cabinet liberal. Transilvania, Basarabia și Bucovina s-au reunit cu România. Ion I.C. Brătianu, președintele PNL și premierul României, a condus atât negocierile pentru intrarea României în război, cât și delegația României la tratativele de pace de la Paris.

Cu aceste cuvinte a ȋntâmpinat Ion I.C. Brătianu delegația fruntașilor transilvăneni veniți la București să-i prezinte suveranului actul unirii: „Vă așteptam de o mie de ani și ați venit ca să nu ne mai despărțim niciodată. Sunt în viața unui neam clipe de fericire atât de mari încât ele răscumpără veacuri întregi de suferință. Bucuria noastră nu este bucuria unei singure generații. Ea este sfânta tresărire de bucurie a întregului popor român, care de sute și sute de ani a îndurat suferințele cele mai crude, fără să-și piardă credința neclintită în sosirea acelei zile care ne unește astăzi și care trebuia să vină, nu putea să nu vină.”

Perioada interbelică a fost una prolifică pentru România. Liberalii au promovat o nouă Constituție, printre cele mai avansate din Europa acelor vremuri, reforma agrară, organizarea administrativă unitară, o nouă legislație electorală. În perioada guvernărilor PNL, România a avut una din cele mai mari creșteri economice din lume (aproximativ 5.5%/an) și înregistra excedent bugetar.

După cel de-al Doilea Război Mondial regimul comunist a dizolvat partidele politice democratice, inclusiv PNL, care și-a încetat activitatea în noiembrie 1947. Mulți dintre fruntașii liberali au murit în închisorile comuniste, plătind cu viața credința în principiile democratice și valorile liberale.

În primele zile ale anului 1990, PNL s-a reînregistrat ca partid politic și a început o nouă etapă din existența sa politică.

În timpul guvernării PNL dintre 2004 și 2008, România a atins un nivel de dezvoltare economică fără precedent, sub impulsul unor politici liberale, precum reducerea fiscalității şi încurajarea inițiativei private și a investițiilor.

În 16 noiembrie 2014, Klaus Iohannis a fost ales președinte al României, devenind primul președinte liberal din istoria țării. Klaus Iohannis a blocat abuzurile PSD și a reuşit să păstreze direcția euro-atlantică a României.

În 5 noiembrie 2019, Ludovic Orban a devenit premierul României şi pentru prima dată ȋn istorie, Partidul Naţional Liberal a reuşit să dețină atât postul de președinte cât și pe cel de prim-ministru. Situația a fost menținută prin instalarea unui nou guvern condus de un premier liberal, la finalul anului 2020.

Astăzi, 24 mai 2021, ȋntr-o nouă perioadă de cumpănă, ȋn plină criză sanitară şi economică la nivel mondial, Partidul Naţional Liberal conduce ţara obţinând rezultate la care România cu greu putea spera la ȋnceputul pandemiei.

Țara noastră a avut cea mai mare creştere economică din Uniunea Europeană atât ȋn ultimul trimestru al anului 2020, cât și în primul trimestru al anului 2021.”

