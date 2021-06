CARP Reghin, ajutor de nădejde pentru pensionari

Share



Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor (CARP) din municipiul Reghin continuă să reprezinte una din instituțiile menite să întindă o mână vîrstinicilor, atât prin împrumuturile acordate membrilor asociației, cât și prin ajutoarele nerambursabile.

„Numărul de împrumuturi solicitate a scăzut în această perioadă de pandemie, dar în schimb a crescut valoarea lor. Nivelul valoric e oarecum similar față de aceeași perioadă a anului trecut. A scăzut inclusiv numărul de membri, nu exagerat de mult, dar a scăzut. Numărul total este de 10.850 de membri în momentul de față. Trebuie menționat aici faptul că în fiecare an numărul persoanelor decedate din rândul membrilor noștri era undeva la 440 – 450. În prezent, am ajuns la un număr de 540 de persoane decedate, respectiv 100 de morți la un număr de aproximativ 11.000 de membri, raportat la un an întreg”, a declarat Leon Stoica, președintele CARP Reghin.

Modalitățile de obținere a unui împrumut la CARP Reghin sunt mult mai simple și mai ușoare decât la o bancă.

„Ce este extrem de benefic pentru cei vârstnici în ce privește Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor este că la noi nu există limită de vârstă. La o bancă dacă ai trecut de 70 de ani, mai greu obții un împrumut”, a precizat președintele CARP Reghin.

Ajutoare nerambursabile

Potrivit acestuia, o componentă importantă în cadrul CARP Reghin o reprezintă ajutoarele nerambursabile pentru persoanele nevoiașe.

„Anul trecut au fost undeva la 500 de persoane care au decedat, pentru care se oferă un ajutor de deces. De asemenea, oferim ajutoare pentru diferite afecțiuni medicale, bani pentru ochelari. Doar în primele patru luni au beneficiat de acest ajutor undeva la peste 500 de persoane. O firmă din Brașov vine la noi, face consultațiile, respectiv rețetele de ochelari. Au reduceri substanțiale, plus că și noi contribuim cu suma de 50 de lei la fiecare pereche de ochelari. Mai acordăm ajutoare pentru proteze și lucrări dentare, pentru operații la ochi. În cadrul CARP Reghin avem un statut special în care sunt prevăzute ajutoarele nerambursabile pentru evenimente nedorite din viața membrilor noștri”, a arătat Leon Stoica.

Altă latură deloc de neglijat în cadrul CARP Reghin este cea cultural – distractivă.

„În această perioadă marcată de pandemie nu am mai reușit să facem activități culturale. În fiecare an, în colaborare cu Biblioteca Municipală „Petru Maior” din Reghin aveam undeva la patru, cinci, chiar șase întâlniri pe an cu diferite tematici istorice, cu precădere istoria locală. De când cu această pandemie am stopat aceste manifestări culturale”, a menționat președintele CARP Reghin.

Excursii în jurul Reghinului

Excursiile în vremea pandemiei s-au rezumat la zonele apropriate municipiului Reghin, respectiv Valea Gurghiului, Valea Luțului și Valea Mureșului.

„Înainte de pandemie organizam foarte multe excursii, atât în țară cât și în străinătate. În toamna anului trecut, când aceste măsuri ale pandemiei au fost ceva mai permisive, am făcut câteva ieșiri, destinația fiind frumusețile locale, cele din jurul Reghinului. Prima ieșire a fost la Lăpușna unde am vizitat Castelul de vânătoare și mănăstirea din zonă. A doua excursie pe care am făcut-o a fost cea de la Uila, sat aparținător comunei Batoș. Am vorbit cu cei din zonă, cu Teodor Mărcuș, omul nostru responsabil cu zona Uila care ne-a propus să vizităm biserica evanghelică din localitate, obiectiv pe care nu l-am mai vizitat. Apoi am ajuns și la biserica ortodoxă păstorită de tânărul părinte Marius Borșan. Vizita s-a bucurat și de prelegerea făcută de profesorul Biriș, fost director de școală, care ne-a vorbit despre istoricul localității. A urmat o masă la Hanul Cailor, unde programul artistic a fost asigurat de solista Daiana Suceava, cea care ne-a încântat cu vocea ei și la excursia de la Lăpușna. Cea de a treia ieșire a fost la Bistra, într-o însorită zi de sâmbătă. Primul popas a fost la biserica unde slujește părintele Sergiu Andone după care am poposit la Donca. Înainte de a ajunge la izvor, am vizitat bisericuța de pe Valea Bistrei. Ziua s-a terminat la „Coliba lui Vlasa”, unde s-a ținut o masă frumoasă pentru participanții la excursie. Și aici am avut parte de un frumos program artistic susținut de talentatul Emil Vlaic din localitatea Morăreni, comuna Rușii Munți”, a menționat Leon Stoica.

CARP Reghin este o asociaţie, persoană juridică de drept privat cu caracter nepatrimonial, neguvernamentală, apolitică, înfiinţată în anul 1952 în baza Decretului 204/1951, în prezent funcționând cu respectarea prevederilor Legii 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor și ale Ordonanţei de Guvern nr. 26/2000 cu privire la asociaţii și fundaţii. Sediul Asociaţei se află în Reghin, strada Sării nr. 11, și deschis de luni până vineri, între orele 8.00 și 15.00.

(Redacția)