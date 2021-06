Share



Grupa de vânători Sărmașu alături de inimoșii tineri din oraș au organizat, în weekendul care a trecut, o campanie de ecologizare în zona Pădurii Moruț.

”După o dimineață intensă, am reușit să strângem o impresionantă cantitate de gunoaie. Am avut parte și de o masă cu specific vânătoresc și multă voie bună. În viitor vom organiza mai multe ieșiri deoarece natura are nevoie de noi”, a transmis Radu Andrei Tolan, participant la acțiune.

(Redacția)