Dumitrița Gliga, reacție la ”execuția Avocatului poporului”

Share



Președintele interimar al PSD Mureș, deputatul Dumitrița Gliga, și-a manifestat miercuri, 16 iunie, dezacordul cu privire la revocarea din funcție a Avocatului poporului, Renate Weber.

Suspendare ”în cel mai pur stil bananier”

Într-o postare pe pagina personală de Facebook, intitulată ”Execuția Avocatului poporului!”, deputatul Dumitrița Gliga aduce argumente potrivit cărora revocarea din funcție a Renatei Weber reprezintă un abuz al actualei guvernări.

”PNL și USR, atenție la istorie! Am participat astăzi la o ședinta de plen reunit al celor două Camere, în care s-a dat un vot de către PNL, USR și UDMR pentru revocarea Avocatului poporului, în urma emiterii unui raport al Comisiilor juridice reunite, din care fac parte. Într-un mod ce nu are nimic în comun cu democrația, a fost revocat Avocatul poporului, în persoana doamnei Renate Weber, un avocat al poporului care a luat atitudine față de multiplele abuzuri pentru îngrădirea drepturilor de către diverse autorități ale statului. Singura problemă pe care de fapt o reproșează coaliția de guvernare care a semnat cererea de revocare este că semnalarea abuzurilor a fost contra deciziilor actualului Guvern. Capătul de acuzare principal a fost crima de la Caracal! Apoi s-a continuat cu mecanismul național privind prevenirea torturii, impus de altfel de către Comisia Europeană în contextul pandemiei. Crima de la Caracal, care a oripilat o țară întreagă și nu numai, trebuia din punctul de vedere al coaliției să fie rezolvată de un singur om, acolo unde toate instituțiile de resort ale statului au dat greș! Și dacă se poate reproșa cuiva lipsa de atitudine sau de rezultate pe acest subiect, aceștia cu siguranță ar fi MAI și guvernul. Trecând peste faptul că nicio acuzație nu are susținere și nu i se poate imputa, toată procedura de suspendare s-a desfășurat în cel mai pur stil bananier”, a menționat președintele interimar al PSD Mureș.

Totodată, deputatul Dumitrița Gliga a arătat că revocarea Avocatului poporului s-a făcut fără dezbateri și fără ”un minim bun simț.”

”De prevederile constituționale nici nu are rost să vorbim. Nu putem vorbi nici măcar de un minim bun simț. Doamna Weber și membrii comisiilor juridice au fost convocați înaine cu o oră de ședință, să se exprime asupra unei activități de ani de zile. Dezbateri nu au fost, iar votul în ședința comisiilor reunite a durat mai puțin de un minut, ședința de plen în Parlament fiind tot “pe repede, înainte”! Unde este mult invocatul “stat de drept”? Înțeleg că este vorba evident de o miză politică, însă ar fi regretabil dacă liderii coaliției, până la admiterea la Curtea Constituțională a sesizării PSD pe hotărârea Parlamentului, care revocă Avocatul poporului, ar negocia postul, cum se aude, în favoarea UDMR. Să nu uite decidenții politici din coaliție că la o asemenea numire trebuie să țină cont de județele unde sunt deja semnalate încălcări ale drepturilor românilor de către administrațiile locale. Nu cred că românii din județele Mureș, Harghita și Covasna ar fi încântați să afle că drepturile lor sunt apărate de un membru UDMR, la masa unei negocieri de 5 minute. PNL și USR, atenție la istorie!”, a mai menționat deputatul Dumitrița Gliga.

Alex TOTH