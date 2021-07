Președinte nou pentru USR-PLUS Mureș. Irina Sorescu-Vasile, promotoare a schimbării în bine

Share



Alegerile interne pentru funcția de președinte al USR-PLUS Mureș au fost disputate marți, 29 iunie, între cei doi co-președinți ai organizației și au fost câștigate de Irina Sorescu-Vasile, care a întrunit 41 de voturi, cu două mai multe decât contracandidata sa, Ana Lucia Hang, subprefectul județului Mureș. În total, la urne au fost așteptați 81 de delegați din 27 de organizații locale care au avut posibilitatea să își exprime opțiunea între orele 12.00 – 17.00, în incinta Casei Sindicatelor din Târgu Mureș.

Implicare pentru schimbare

În vârstă de 30 de ani, Irina Sorescu-Vasile și-a început activitatea politică în noiembrie 2019, când s-a înscris în Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate (PLUS). La alegerile locale din septembrie 2020, a candidat pentru funcția de consilier județean din partea Alianței USR-PLUS, iar la alegerile parlamentare din decembrie 2020 s-a aflat pe lista candidaților Alianței USR-PLUS Mureș pentru Camera Deputaților. În perioada februarie 2021 – aprilie 2021, Irina Sorescu-Vasile a ocupat funcția de președinte al PLUS Mureș, iar din aprilie 2021 până la data alegerilor a avut funcția de co-președinte al USR-PLUS Mureș.

Din CV-ul Irinei Sorescu-Vasile mai amintim faptul că este licențiată în Științe Economice, specializarea Finanțe-Bănci, la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor din cadrul Universității de Vest din Timișoara (2012) și în Drept, la Facultatea de Drept și Științe Administrative din cadrul Universității ”Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu.

În prezent, Irina Sorescu-Vasile este studentă la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației din cadrul Universității ”Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș.

”Am intrat în politică în anul 2019, în luna noiembrie, din dorința de schimbare. Cu toții vedem în jurul nostru că lucrurile nu funcționează și dacă nu ne implicăm, cel puțin eu am ajuns la concluzia că dacă oamenii care își doresc schimbarea nu se implică, avem o problemă. Mai mult decât atât, pot să vă spun faptul că sunt conștientă și am fost conștientă că pe scena politică până în acest moment, în ultimii 30 de ani, am avut parte de partide politice care au făcut acea politică tradițională, pe care noi o cunoaștem cu toții. În momentul în care am văzut că a luat naștere Partidul PLUS, m-am identificat cu valorile, cu principiile, cu oamenii pe care i-am cunoscut că făceau parte din ele și automat mi-am dat seama că acolo este locul unde ar trebui să mă implic și este loc să îmi duc experiența și cumva să o transmit celor din jurul meu, dar bineînțeles prin implicare”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, Irina Sorescu-Vasile.

Apel la unitate

Totodată, Irina Sorescu-Vasile a mărturisit că obiectivul de viitor al organizației pe care o conduce este omogenizarea valorilor, principiilor și proiectelor membrilor din echipa USR-PLUS Mureș.

”Situația noastră nu este una obișnuită, de ce spun asta, pentru că a avut loc o fuziune. Acum este nevoie de unitate, de omogenizare a valorilor, principiilor, de omogenizare a proiectelor în primul rând, a lucrurilor pe care toți ni le-am dorit în interiorul partidelor din care am făcut parte, respectiv USR și PLUS, și cred că aceste este momentul, mai mulți, mai dornici de schimbare, acesta este momentul în care noi putem să facem diferența și să ajungem un adversar politic de temut pentru celelalte partide care există pe plan local”, a subliniat noul președinte al USR-PLUS Mureș.

Biroul Județean al USR-PLUS Mureș

Componența Biroului Județean al USR-PLUS Mureș pentru următorii doi ani este următoarea: Irina Sorescu-Vasile (președinte), Alexandra Costin (vicepreședinte), Darius Sava (vicepreședinte), Adrian Giurgiu (vicepreședinte), Camelia Tămaș (vicepreședinte), Andrádi Hunor (vicepreședinte), Jakab János (membru), Mihai Morariu (membru), Cristinel Amihăilesei (membru), Elena-Cosmina Ravasz (membru), Adrian Panți-Bratoveanu (membru), Ioan Bârsan (membru), Vasile Ioan Moldovan (membru), Hagymas Alexandru (membru), Zamfir Pop (membru), Ovidiu Baciu (membru), Ana Lucia Hang (membru), Sorin Pop (membru), Vasile Giurgiu (membru), Dan Daneasa (membru) și Alina Sfârlea (membru supleant).

Alex TOTH