Liceul Tehnologic ”Petru Maior”, Colegiu cu acte-n regulă din toamna acestui an

Titulatura de Liceul Tehnologic ”Petru Maior” din Reghin va deveni în scurt timp istorie, preștigioasa unitate de învățământ reghineană va deveni începând cu data de 1 septembrie 2021 Colegiul ”Petru Maior”. Decizia a venit în urmă cu câteva zile, când ministrul Educației, Remus Pricopie, a emis ordinul pentru aprobarea metodologiei de acordare a titlului de Colegiu Liceului „Petru Maior” din Reghin. Mai multe detalii despre acest important pas făcut de Liceul ”Petru Maior” ne-a oferit prof. Aurelian Mărginean, directorul unității de învățământ.

„Această idee ne bântuie de ceva vreme, un an jumate, chiar doi ani, să facem acest pas de la liceu la colegiu. A intervenit această perioadă cu pandemia, fapt pentru care ideea a fost oarecum amânată. Asta până în luna septembrie când am preluat conducerea Liceului ”Petru Maior”. Atunci s-a revenit la ideea pasului spre a deveni colegiu. Am zis să ne implicăm, să întocmim dosarul necesar pentru a fi trimis la Inspectoratul Școlar Județean, cu speranța că vom primi din partea Ministerului Educației decizia de a deveni colegiu. În luna aprilie a acestui an, o comisie formată la nivelul școlii, împreună cu doamna director adjunct, prof. Paula Dărăban, care s-a implicat foarte mult în tot acest demers, am început munca legată de documentația care trebuia să conțină acest dosar. Am lucrat intens pe toată durata lunii aprilie, iar spre finele lunii am depus acest dosar la Inspectoratul Școlar Județean Mureș. Răspunsul de la minister l-am primit la începutul lunii iulie, ordinul de ministru prin care ni se specifică faptul că începând cu anul școlar 2021-2022 Liceul Tehnologic ”Petru Maior” va deveni Colegiul ”Petru Maior”, a declarat prof. Aurelian Mărginean.

7 criterii de îndeplinit

La baza acordării statutului de Colegiu stau câteva criterii care trebuiau îndeplinite, șapte la număr, bifate cu succes de liceul reghinean.

1. Contribuția deosebită la dezvoltarea învățământului, științei, culturii și sportului la nivel local, regional, național și/sau internațional: – Peste 50 de parteneriate și parteneriate susținute cu acte în care a fost implicat liceul; – 9 campanii naționale; – Profesori ai școlii – membri în comisii la nivel național și internațional (olimpiade, concursuri, conferințe, centre de excelență) – 72 de participări; – Redactare de reviste și apariții în reviste (regional, național, internațional) – 8 apariții;

2. Activitatea educativă, pedagogică și științifică desfășurată și performanțele înregistrate de elevii școlii la concursurile specifice naționale și/sau internaționale: – 43 de participări la Conferințe și Simpozioane naționale și internaționale; – 136 de diplome ale elevilor care au participat la olimpiade, concursuri naționale și internaționale;

3. Perioada de activitate relevantă a unității de învățământ: – 50 de ani de activitate, cu statut de liceu industrial/ tehnologic/ grup școlar- pt acordarea titlului de Colegiu;

4. Calitatea personalului didactic titular: – Ponderea personalului did. calificat, cu grade didactice sau doctorat (peste media calculată la nivelul județului); – Implicarea profesorilor în activitatea de cercetare științifică sau pedagogică formări în țară/străinătate (proiecte Erasmus …) – 9 implicări, proiecte și cursuri internaționale; – Lucrări științifice sau pedagogice publicate de către profesori – 13 lucrări ștințifice publicate: – 8 publicații în volume de autor, în volume colective cu ISSN, în volume colective cu ISBN; – Implicarea profesorilor școlii în formarea continuă în calitate de formatori – 6 formatori și 8 profesori metodiști.

5. Calitatea absolvenților școlii – În fiecare an Liceul ”Petru Maior” a avut absolvenți care au continuat studiile în afara țării – un an care a ieșit în evidența a fost anul 2015 cu 9 elevi de la mate-info și științele naturii care au plecat la studii în străinătate; – 110 absolvenți care au devenit personalități ale vieții științifice, culturale, sociale, național sau internațional: medici, avocați, prof. univ, arhitecți, campioni mondiali, preoți și multe altele; – Rata de promovare la examenul de bac peste media națională – în ultimii 3 ani rata a fost de 85%, 87% și 89%.

6. Existența a cel puțin două niveluri de învățământ acreditate care să funcționeze în școală, cu statut de liceu teoretic sau vocațional – ultimii 5 ani; – Profiluri acreditate: matematică informatică, știinţele naturii, economic, electronică automatizări, tehnician operator tehnică de calcul.

7. Proiecte cu finanțare externă relevante pentru activitatea școlii; – Implementarea a cel puțin unui proiect cu finanțare externă – ultimii 5 ani (Proiectul Rose, Prin educație spre vocație).

„Au fost șapte criterii care trebuiau îndeplinite de către noi pentru a putea face acest pas spre Colegiu. Le-am studiat în consiliul profesoral, să vedem dacă putem acoperi toate aceste șapte cerințe, tocmai în ideea de a nu lucra degeaba. Colegii au fost de acord, fapt pentru care am decis că merită să încercăm. Un argument în acest sens au fost ultimii zece ani care au fost luați în considerare pentru acest pas, perioadă în care colegii noștri au avut rezultate foarte bune, motiv pentru care îndeplinim cele șapte criterii”, a precizat directorul Liceului Tehnologic ”Petru Maior”.

Ce schimbări vor fi în prima fază?

„Schimbările vor fi mai mult legat de partea administrativă, de acte, în sensul în care trebuie îndeplinite toate demersurile până la începerea școlii, să schimbăm ștampile, sigle și tot ceea ce ține de actele oficiale. Va trebui să ne obișnuim cu noul statut”, a precizat prof. Aurelian Mărginean.

Vestea a făcut rapid înconjorul orașului și județului, fapt pentru care felicitările nu au întârziat să apară.

„Am primit felicitări din partea celor implicați în acest demers, a profesorilor noștri. Este un statut conferit de Ministerul Educației, ceea ce denotă faptul că această instituție recunoaște valoarea acestui liceu reghinean. Am primit felicitări și din partea Inspectoratului Școlar Județean, și nu în ultimul rând felicitări din partea comunității reghinene. Sunt convins că școala noastră, învățământul reghinean, merită din plin acest statut de colegiu pentru că rezultatele care le are această unitate de învățământ sunt bune spre foarte bune”, a arătat prof. Aurelian Mărginean.

„Nu avem voie să lăsăm garda jos”

Statutul recent dobândit va trebui probat peste cinci ani, conform metologiei de acordare a titlului de Colegiu unităților de învățământ preuniversitar. „Peste cinci ani va trebui să ne menținem la același nivel, vom avea de întocmit un alt dosar pentru menținerea acestui titlu de Colegiu. Conform metodologiei, tot la cinci ani se va depune un dosar la Minister prin care trebuie să dovedim faptul că merităm să avem acest statut de Colegiu, să fim acolo sus, loc unde merităm să fim din punctul meu de vedere. Mai mult de atât, nu putem și nu avem voie să lăsăm garda jos”, a menționat directorul Liceului Tehnologic „Petru Maior”.

Titulatura de colegiu poate fi și un bonus pentru atragerea absolvenților de gimnaziu pentru anul școlar 2021-2022.

„Noi așa sperăm că acest titlu de colegiu va aduce absolvenții de gimnaziu și nu numai spre școala noastră. Suntem într-o continuă schimbare, facem tot ce putem să atragem elevii buni spre noi, iar acest nou statut de colegiu sper să fie în favoarea noastră. În cursul acestei săptămâni absolvenții de clasa a VIII-a își depun opțiunile, iar în data de 24 iulie vor fi afișate toate repartițiile. Pentru noul an școlar vom avea șase clase la ciclul liceal și o clasă de profesională. Ca și noutate, avem profilul Matematică Informatică – intensiv engleză la clasa a IX-a, o clasă de Științele Naturii – intensiv engleză, o clasă de Științele Naturii simplă, o clasă de Administrație și o clasă de Operatori Tehnică de Calcul, iar la învățământul profesional avem două profiluri, Mecanic Auto și Electrician”, a conchis prof. Aurelian Mărginean.

Alin ZAHARIE