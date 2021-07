VIDEO, FOTO: Muzica a răsunat așa cum trebuie la ”#loveReghin DAY&NIGHT”

Share



Exceptând momentele în care se mai presta cultură la Pădurea Rotundă, mai un Maifest sau evenimentul organizat de Eliodor Moldovan, în rest pădurea cea rotunda și frumoasă din Reghin era doar un decor la niște ”mașini cu geamuri aburile” care poposeau pe înserat. Spre bucuria celor cu drag de ea pădure, lucrurile au început să se schimbe. Primul pas a fost de ”Ziua Copilului” când numeroși prichindei s-au bucurat de natură, de copilărie și de tot ce ce e fain și frumos în spațiul ofertant al Pădurii Rotunde.

Dacă feedbackul a fost de așa natură, de ce să nu fie continuată punerea în valoare a Pădurii Rotunde?

Zis și făcut, fapt pentru care s-a ajuns la festivalul ”#loveReghin DAY&NIGHT” desfășurat în perioada 23-24 iulie, eveniment care și-a propus un lucru simplu, dar totodată complicat pentru mulți din cei care au gestionat orașul în ultimii 30 de ani, să readucă Pădurea Rotundă în locul ei firesc. Felicitări se cuvin aici celor care conduc orașul, se pare că au pornit-o pe un drum ok.

Au fost două zile pline în cadrul ”#loveReghin DAY&NIGHT”, oferta muzicală a fost una generoasă, pe cât de locală, pe atât de bine primită de reghineni.

Seara Retro a deschis balul

Prima seară au urcat pe scenă artiștii locali Szabó Előd și Florin Vos, atât de diferiți ca și stil de abordare dar atât de apreciați de reghineni.

„Atâta bucurie, atâtea zâmbete, atâta fericire, atâta chef de viață, atât de mulți oameni la un loc, nu am mai văzut demult. De când am ajuns, pe platoul de la Pădurea Rotundă, locul unde se desfășoară festivalul ”#loveREGHIN DAY & NIGHT”, am simțit o energie specială. Parcă locul acesta își cerea cumva, dreptul de a găzdui atât de mulți oameni la un loc, de a le oferi atâta libertate de mișcare, aer curat și o priveliște superbă, deasupra orașului de pe deal, Reghin! Publicul, adică reghinenii mei dragi, au fost senzaționali, ca de fiecare dată. De la primul refren și până la ultimul, au cântat cu mine fiecare vers, am dansat și am reușit împreună, să facem o atmosferă, cum vezi numai la marile festivaluri. Aveam cu toții nevoie, de o asemenea întâlnire și cred că decizia autorităților de a organiza acest festival, în acest loc, a fost una genială.”, a fost mesajul postat pe Facebook de Florin Vos.

Seara retro s-a întins mult și bine, vinovat fiind DJ Modee care a readus în atenție șlagerele celebre din anii `70, `80 și `90.

Oaspeți faini de la Cluj

Ziua de sâmbătă a continuat trendul pozitiv al serii de vineri, mai mult de atât, îmbogățit cu meseriași în ale muzicii. Primii care au urcat pe scenă au fost Dody G, Sergiu Pop, Florin Șuteu și Dezsö Ujfalvi și oaspetele cel fain venit de la Cluj, Dudu Isabel, care au prestat un rock așa cum trebuie să fie, fain, direct și sincer.

Ștacheta astfel ridicată, musai trebuia continuată, lucru care s-a și întâmplat grație recitalului susținut de Vizi and Co (Robert Brai-chitară, Ovidiu Chico Cristian-percuție, Säsosi Péter-clape).

A fost ceva …., stare care a împărtășit-o Vizi după concert cam așa: „Am avut parte de niște emoții extraordinare! Am văzut în public foști colegi, prieteni, susținători chiar și părinții mei au fost în public. La acest concert de la Pădurea Rotundă mi-am asumat un risc și am cântat piesele proprii împreună cu trupa. Au trecut 18 luni de când nu am mai stat pe așa o scenă și când am urcat mi sa făcut pielea de găină. Să nu mai zic că pe lângă publicul minunat, am avut parte de o priveliște ce îți taie respirația și colac peste pupăză, am avut și o lună plină de toată frumusețea! Felicitări maxime organizatorilor care au fost atenți la tot până la ultimul detaliu! ”#loveREGHIN” pentru mine este revelația anului!”, a fost mesajul transmis de Vizi, care a doua zi a concertat la Cluj în cadrul TIFF.

Ultima redută muzicală a distracției de la ” #loveReghin DAY&NIGHT” a fost cucerită de DJ Andre Rizo, unul dintre cei mai cunoscuţi DJ din România, recunoscut pentru stilul său groovy.

Alin ZAHARIE