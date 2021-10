FESTIVITATE. Studenții UAT, îndemnați să nu uite de idealuri

Share



Universitatea de Arte (UAT) din Târgu Mureș și-a deschis pentru al 75-lea an porțile vineri, 1 octombrie. Conducerea și profesorii au întâmpinat o nouă generație de studenți, aparținând atât secției române cât și secției maghiare, cu aceeași pasiune, dorință și curiozitate.

Festivitatea de deschidere a avut loc în sala Teatrului Studio, dar și în curtea interioară, ținându-se cont de regulile de distanțare socială în condițiile pandemice.

Potrivit prorectorului UAT, prof. univ. dr. Balási András, Universitatea de Arte e o instituţie paradoxală. Dacă privim numărul personalului, constatăm că e una dintre cele mai mici universităţi din lume. Dacă privim activităţile artistice, educaţionale şi de cercetare, se dovedeşte, cum s-a şi dovedit oficial, că e una dintre cele mai funcţionale instituţii de învăţământ superior.

”În ciuda unor consecinţe macroeconomice nefaste şi a unei continue nesiguranţe instituţionale ce se manifestă independent de noi, ne situăm şi în prezent între universităţile cu cea mai ridicată cotă de încredere academică”, a afirmat prof. univ. dr. Balási András.

Gânduri optimiste către studenți

Rectorul Universității, prof. univ. dr. habil. Sorin Crișan, a transmis cu emoție gânduri optimiste studenților, îndemnându-i să privească într-o nouă perspectivă anii ce vor urma: „Măcinat de toate gândurile existențiale, nu pot să mă gândesc decât că începem anul universitar sub niște auspicii extrem de complicate dar pe care, nu am absolut nicio îndoială, vom ști cu toții să le gestionăm astfel încât la finalul acestui an să fim pe un plus extrem de strălucitor grație studenților noștri din toți anii. Gândesc că ar fi bine ca în anii care vin, să ne preocupăm mai puțin de ceea ce este pragmatic în viața noastră de zi cu zi, în viața noastră profesională, în tot ceea ce facem în relațiile cu cei din jur, și să ne concentrăm pe idealurile noastre. Este un bun moment pentru a frâu liber și emoțiilor și de a ne lăsa gândurile purtate pe valurile unui imaginar productiv, pentru că în urma acestora veți putea dobândi rezultatele pragmatismului unei lumi pe care eu o desfid.”

Cu aceeași căldură și onestitate, prof. univ. dr. Oana Leahu, decan al Facultății de Teatru, a invitat studenții și profesorii să pășească în noul an cu deschidere către noile provocări sociale dar și creative: „La început de an universitar sper ca Dumnezeu să ne prețuiască, să vă prețuiască și să deveniți materie primă pentru o artă superbă care este Teatrul, și să deveniți cetățeni ai acestui oraș minunat care vă așteaptă, la fel ca și Universitatea noastră, cu provocări, festivaluri, conferințe, spectacole, întâlniri”.

Cursuri în format fizic

Cursurile vor începe în format fizic din data de 4 octombrie, a anunțat Cristi Bojan, PR & Marketing UAT: „ Va fi așa cum ne dorim și cum se întâmplă în mod normal, vom începe alături de studenți, atât în sălile de curs, cât și pe scenă, organizând evenimente și desfășurându-ne activitatea în condiții normale cu și pentru public. Cursurile vor începe fizic, studenții vaccinați vor putea participa fizic la cursuri doar dacă sunt vaccinați sau prezintă teste negative.”

Mălina MORARU