Parc verde promis târgumureșenilor

Un teren neutilizat, din cartierul Tudor, cu o suprafață de aproximativ 4 hectare, urmează a fi transformat într-un spațiu de agrement și petrecere a timpului liber pentru târgumureșeni și turiști, deopotrivă. Într-o conferință de presă susținută marți, 5 octombrie, primarul Soós Zoltán a anunțat, de la fața locului, că anul acesta municipalitatea va demara lucrările la respectivul proiect în valoare de 14,5 milioane de lei, finanțat în proporție de 98% din fonduri ale Uniunii Europene, urmând ca locația să poarte numele de „Green Park Substejăriș – Cserealja”.

„Green Park Substejăriș – Cserealja”

În cartierul Tudor, între Calea Sighișoarei și strada Apicultorilor, respectiv strada Sârguinței, se află o zonă de aproximativ 40.000 de metri pătrați pe care din acest moment va începe un proces de transformare a utilității pe care o are în momentul prezent.

„Va deveni un Parc Natural, după ce municipalitatea a depus și a câștigat un proiect prin Programul Operațional Regional 2014-2020, care are un nume destul de lung și dificil: „Reconversie și refuncționalizare a terenurilor degradate, vacante sau neutilitate din municipiile sau reședință de județ”, dar pentru care aș dori să propun o redenumire în ceea ce privește acest parc și anume „Green Park Substejăriș – Cserealja”. Această denumire există deja în memoria colectivă a locuitorilor din Târgu Mureș așa că va fi mai ușor de reținut. Încă din primele zile ale mandatului, am spus că spațiile verzi sunt un segment cărora doresc să le acord o importanță deosebită. Astfel, una dintre priorități este creșterea suprafeței de zone verzi a orașului. Dacă în acest moment, conform ultimelor date din Registru spațiilor verzi, Târgu Mureșul are aproximativ 23 de metri pătrați spațiu verde per cap de locuitor, sub sloganul, „Orașul viu – orașul verde!”, consider că putem crea noi spații verzi care să ducă la o creștere a calității vieții târgumureșenilor, atât prin îmbunătățirea calității aerului pe care îl respirăm cât și printr-o estetică menită să încânte localnicii și să atragă turiști”, a declarat Soós Zoltán.

În aceeași conferință de presă, primarul municipiului Târgu Mureș a subliniat că proiectul are ca scop pe lângă amenajarea de spații verzi, care vor avea o pondere de aproximativ 90% din totalul suprafeței, și alte spații reprezentând 9,3% din suprafață, cum ar fi o alee pietonală panoramică, un teren de joacă pentru copii, o pistă de alergare, alei pietonale pavate cu piatra naturală, bănci, stâlpi de iluminare, cișmele, coșuri de gunoi, rastel pentru biciclete, împrejmuire și amenajări pentru animale de companie, respectiv o scenă pentru activități culturale și, de asemenea, grupuri sanitare și ale facilități și echipamente pentru agrement și sport.

Arhitectură non-invazivă

În momentul de față, amplasamentul a fost predat către constructor, SC Mapcom SRL, firmă reprezentată de Viorel Dinea, director, care a declarat că se va pune accent pe calitatea și buna organizare cu care se va desfășura procesul din punct de vedere al aportului echipei de construcție: „Dorim să ne mobilizăm exemplar, să nu facem rabat de la principiul calității care este prezent în toate lucrările pe care le atacăm și suntem siguri că rezultatul va fi bun, iar locuitorii municipiului vor fi încântați”.

„Ideea proiectării acestui parc a pornit de la o arhitectură non-invazivă, de la libertatea de mișcare. Ce ni s-a părut specific tuturor terenurilor de joacă și parcurilor din Târgu Mureș este faptul că sunt foarte mici iar cei care frecventează aceste parcuri sunt constrânși de un spațiu limitat. Aici, în acest proiect, libertatea de mișcare a fost principalul aspect pe care dorim să ne axăm, astfel încât copiii, tineretul, oamenii care vin în parc să se simtă liberi în natură. Pentru acest obiectiv, parcul a fost creat în această formă: pajiște urbană, spații urbane, scenă, etc.”, a declarat Aszalos Tibor Albert, director executiv al proiectului.

La finalul lucrărilor, terenul de sport adiacent spațiului care urmează să fie reabilitat va fi recondiționat și va deveni parte integrantă din ”Green Park Substejăriș – Cserealja.” De asemenea, în ceea ce privește conservarea și menținerea ecosistemului specific, Aszalos Tibor Albert a susținut faptul că se va întreține periodic curățenia și toaletarea vegetației însă nu vor exista intervenții invazive pentru ca zona ”să se poată dezvolta natural și sănătos”.

Totodată, acesta a mai precizat că lucrările vor începe în luna noiembrie 2021 și vor avea un termen de finalizare de 24 de luni.

Mălina MORARU