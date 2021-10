VIDEO: Sărbătoare mare, de Ziua B-unicilor

Share



În miez de toamnă, prima zi a lui Brumar este declarată Ziua internațională a persoanelor vârstnice prilej cu care, Cinema Arta din Târgu Mureș a găzduit, vineri, 1 octombrie, un eveniment organizat de conducerea Căminului pentru Persoane Vârstnice din Târgu Mureș. Corina Todoran, director adjunct al Direcției de Asistență Socială (DAS) Târgu Mureș, moderatoarea evenimentului, s-a îngrijit ca atmosfera să fie perfectă pentru invitați, bunicuții noștri fiind întâmpinați la intrare, pe covorul roșu, cu câte o floare și o diplomă. “Devenită deja o tradiție, prin sărbătorirea acestei zile, ne aratăm prețuirea, respectul și recunoștința față de persoanele de vârsta a treia”, a menționat Corina Todoran.

Bunicul, o poveste printre povești

Deschiderea a fost onorată de prezența primarului muncipiului, Soos Zoltan, care a ținut să sublinieze importanța și bucuria cu care un bunic îmbogățește nepotul cu frumoase învățături, minunate povești și multă multă afecțiune și dragoste.

“Din fericire am avut si eu parte de asta”, a afirmat primarul, care a transmis tuturor bunicilor multă sănătate, viață pașnică și bucurii.

Candelă pentru tinerele generații

Un mesaj cald venit din partea directorului executiv al Direcției de Asistență Sociala, Andreia Morar, a îmbrățișat pe “cei care deschid calea tinerelor generații, ocrotind, călăuzind pași, punând suflet și înțelepciune în mințile și inimile copiilor, nepoților și, poate chiar strănepoților. Vă felicit călduros și să doresc să aveți parte de multă sănătate, bunăstare, respect și dragoste din partea celor apropiați și a întregii comunități. La mulți ani B-unicilor!” a adăugat, în final, Andreia Moraru.

Să dăm viață anilor

Potrivit mesajului transmis de Eugenia Neagoe, director executiv al Casei Județene de Pensii Mureș, cea de-a 31-a celebrare a Zilei Internaționale dedicată persoanelor vârstnice are loc în cel de-al doilea an de pandemie, de aceea se cuvine ca noi toți, în această zi, să evidențiem contribuția forței de muncă din domeniul asistenței medicale și sociale la sănătatea persoanelor vârstnice în special.

“În România, problematica persoanelor vârstnice este în competența Ministerului Muncii și se realizează prin programe de protecție socială, asigurări sociale, asistență socială și susținerea participării persoanelor vârstnice, atât la viața socială, cât și pe piața forței de muncă. Este obligația noastră, atât a instituțiilor publice, cât și a autorităților locale, să implementăm soluții adecvate pentru ameliorarea condițiilor de viață ale persoanelor vârstnice. Colectivul Casei Judeșene de Pensii Mureș vă urează multă sănătate și, împreună cu generațiile ce urmează, să dăm viață anilor”, a spus Eugenia Neagoe.

Cu bunica, primii pași spre Dumnezeu

Într-o duhovnicească cuvântare, părintele Călin Budai de la Biserica Buna Vestire, cunoscută de localnici și sub denumirea de Catedrala Mică, a amintit de bunica lui, care a trăit peste 90 de ani, căsătorită fiind de la 16 ani, preț de mai bine de șase decenii ducând la bine și la greu, o căsnicie plină de înțelepciune și dragoste. Bunica este cea care l-a dus la biserică și a pus o rodnică sămânță în sufletul părintelui, “că uite-așa am început să prind drag de Dumnezeu”. Poate nu întâmplător, la început de octombrie, în miez de toamnă, în calendarul ortodox este și o mare sărbătoare, Acoperământul Maicii Domnului, astfel 1 octombrie este ziua în care rugăciunile de ajutor și ocrotire la Maica Domnului fac minuni.

O farmacie cu suflet

Participanții au putut urmări retrospectiva videoclipurilor dedicate Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice, conceput de Căminul pentru Persoane Vârstnice Târgu Mureș în parteneriat cu Farmacia Socială SRL.

“Anul trecut am avut senzația ca am adormit într-o lume, și ne-am trezit în alta. Dintr-o dată, Sărbătorile de Paște și de Crăciun și-au pierdut magia, bisericile erau goale, îmbrățișările și sărutările au devenit arme, iar a nu-ți vizita prietenii, părinții și bunicii au devenit un act de iubire. Am realizat că puterea, frumusețea și banii nu au nicio valoare și nu-ți pot oferi oxigenul pentru care te zbați”, a declarat Marius Dumitrescu, directorul Farmaciei Socială.

Acesta este și motivul pentru care, conform celor declarate în continuare, s-a născut Farmacia Socială din România, construită în jurul sloganului ”Este nevoie de tine pentru a face bine.” Toți pacienții acestei farmacii sunt, de fpat, eroii care ajută persoane aflate într-o situație dificilă, chiar dacă, câteodată, nici nu își dau seama.

“Acest lucru este posibil datorită statutului de Întreprindere Socială care ne dă ocazia dar și obligația ca 90% din profit să fie destinați celor peste 100 de cazuri sociale din Căminul pentru Persoane Vârstnice sau la Direcția pentru Asistență Socială din Târgu Mureș. Pentru noi profit nu înseamnă bani. Pentru noi profit înseamnă bucuria de a ajuta și de a primi un Muțumesc”, a adăugat Marius Dumitrescu. În încheiere, directorul a ținut, la rândul lui să-i mulțumească soției, Csilla si farmacistei Orsolya, cele două fiindu-i mereu alături în acest proiect de suflet.

“Să nu uităma ca toți suntem oameni și despre asta e vorba în cel de-al șaptelea videoclip lansat, astăzi, 1 octombrie, în cadrul campaniei Nu uita să-ți suni B-unicii”, a spus, în încheiere, Marius Dumitrescu.

Bătrânul, iubirea și înțelepciunea

Căminul are o capaciate de 76 de locuri, jumătate din B-unici fiind prezenți la această sărbătoare a seniorilor, pusă sub semnul dragostei, a respectului și a recunoștinței din partea celor care prețuiesc experiența de viață a bătrânilor, potrivit celor spuse de Anca-Mariela Florea, directorul Căminului: ,,Cine nu are bătrâni, să-și cumpere!” spune un vechi proverb românesc. Această expresie este acoperită de faptul ca bătrânețea este vârsta înțelepciunii, când experiența si deprinderile dobândite de-a lungul vieții sunt împărtășite celor mai tineri. Și aş mai adăuga “Cinsteşte-i pe bătrâni, căci şi tu vei fi unul.”

Așadar, exact cu 30 de ani în urmă, la 1 octombrie 1991, era sărbătorită Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, această dată fiind stabilită în 14 decembrie 1990 de către Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite (ONU). Cei care au studiat procesul de îmbătrânire s-au pus de acord că se poate vorbi de trei stadii, stadiul de trecere spre bătrânețe, de la 65 la 75 de ani, stadiul bătrâneții medii, de la 75 la 85 de ani, și stadiul marii bătrâneți, sau al longevivilor, peste 85 de ani.

”Deci, parcă nu ne mai simțim chiar bătrâni. Poate că mărturisirea poetului și filosofului Lucian Blaga este cea mai frumoasă cronică a vieții: „Copilul râde: înţelepciunea şi iubirea mea e jocul!

Tânărul cântă: jocul şi înţelepciunea mea e iubirea! Bătrânul tace: iubirea şi jocul meu e înţelepciunea!”, adăugat Anca-Mariela Florea.

Mesaje au fost transmise si de Tovisii Eva, Sucursala Târgu Mureș a Serviciului de ajutor Maltez, și de Floarea Perțe, președintele Asociației Județene Frăția a Pensionarilor Mureșeni.

Evenimentul s-a încheiat cu un moment artistic susținut de Livia Sorlea și Ionela Moruțan.

Amalia VASILESCU