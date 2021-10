Numărul de paturi ATI din Mureș, suplimentat

Share



Județul Mureș oferă sprijin în lupta națională cu valul 4 al pandemiei, a anunțat sâmbătă, 9 octombrie, Mara Togănel, prefectul județului Mureș.

”În ultimele săptămâni, noi toți am făcut eforturi pentru a răspunde necesității de tratament a pacienților cu forme grave în secțiile ATI. Echipele medicale, conducerile secțiilor ATI, SMURD, Ambulanța, DSP Mureș, împreună, am luat măsuri importante pentru a gestiona presiunea extrem de mare pusă pe sistemul medical. În plus, am fost unul dintre cele mai solicitate județe la care s-a apelat pentru internarea bolnavilor din țară, un lucru normal pentru poziția Mureșului pe harta medicală națională. La această dată, am ajuns la un număr total de 55 paturi ATI care sunt în permanență ocupate, iar altele cinci vor fi deschise în următoarea perioadă. În videoconferința de astăzi cu premierul României, Florin Cîțu, alături de reprezentanții Guvernului și ai sistemului medical am stabilit acțiunile pentru următoarea perioadă și modul în care putem răspunde în mod rapid și eficient pentru a salva viețile omenești”, a scris, pe pagina sa de Facebook, prefectul Mara Togănel.

(Redacția)