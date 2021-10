FOTO: Mica oază de autentic păstorită de Valeria Pârlea

Share



Valea Mureșului Superior este una plină de tradiții, de oameni harnici și gospodari care știu să guste din frumosul autentic izvorât din cele mai vechi timpuri. Deda nu face excepție din acest tablou al iubitorilor de frumos, oameni care pun drag și suflet față de tot ce este vechi, dar mai ales autentic. La numărul 216 B din Deda, pe malul pârăului Bistra, apă care de altfel traversează frumoasa curtea plină de flori, o găsim pe Valeria Pârlea, care păstorește un mic muzeu care adăpostește obiecte vechi, atât de dragi gazdei cât și celorlalți membrii ai familiei.

Dragostea pentru autentic

Într-una din zilele trecute am avut fericita ocazie de a vizita acest minunat muzeu păstorit de Valeria Pârlea, muzeul care a luat ființă la inițiativa fiicei cele mici, Gafina Aldea.

„Ea a moștenit de la tatăl ei, profesorul de istorie Teodor Pârlea, dragostea pentru obiectele vechi, pentru portul popular. Ea a adunat aceste obiecte vechi, o partea le-am strâns și eu de la oamenii din sat, în special de la cei în vârstă. Încet, încet zestrea s-a mărit, fapt pentru care am amenajat la etaj acest colț muzeal. Să tot fie vreo zece ani de când acest mic muzeu există, un loc extrem de drag. În fiecare vară, hainele cele vechi vin spălate, calcate, le pun la rând cum se zice. Mai am și alte obiecte vechi achiziționate recent pe care le țin undeva în spate, în aer liber, dat fiind faptul că sunt de dimensiuni mari, respectiv un plug vechi, un car vechi, război de țesut, care va trebui să le recondiționez și apoi să le găsesc un loc binemeritat deoarece au o valoare specială”, ne-a declarat Valeria Pârlea.

Cum urci scările, descoperi un loc, pe cât de mic pe atât de plin de frumos, o oază de autentic din care nu lipsesc obiectele vechi și pline de amintiri.

„Am expusă o rochie cu laibăr, o cămașă și un șurț care au aparținut soacrei mele, obiecte care au peste o sută de ani, dacă e să le amintesc pe cele foarte vechi existente în acest muzeu. De asemenea, am haine care au aparținut mamei mele, de când era mireasă, de asemenea cu o vechime de peste 80 de ani. Sunt de asemenea cămăși primite de la o familie din sat, care au aparținut fiului lor căzut pe front în Primul Război Mondial, plus multe alte cămăși țărănești, nelipsitul costum național de specific bărbaților de pe la noi, cu pieptar și cănaci, la fel și costumul național femeiesc, ștergare vechi, desagi, traiste, plus multe alte lucruri, haine și obiecte vechi”, ne-a spus primitoarea gazdă.

Oameni iubitori de vechi și frumos

În sat, deși există un muzeu amenajat de primărie lângă Sala de Sport, există oameni care țin morțiș să aibă muzeul lor plin cu obiecte vechi. Dacă la Filea există un astfel de muzeu păstorit de familia Bândilă, iată că și la Deda găsim un colț de frumos, în casa doamnei Valeria Pârlea, muzeu care nu face decât să completeze întreg frumosul existent pe care îl savurezi imediat după ce ai trecut pragul casei.

„Îmi place tot ce e frumos, florile, costumele populare, obiectele vechi. Fiecare care trece pragul casei se poate convinge pe viu de acest lucru. Chiar dacă acum florile sau cam scuturat, și nu mai e acel colorit frumos înlocuit de un decor mai de toamnă, spațiul tot frumos rămâne. Vara dacă vi, ești ca în paradis, la cât de frumos și plin de culoare e acest loc, cu pârâul Bistra care trece efectiv prin curtea noastră, foișorul și nu în ultimul rând muzeul amenajat în spațiul de la etaj”, a conchis Valeria Pârlea.

Trebuie amintit aici și contribuția celor două fiice la starea de spirit a muzeului păstorit de Valeria Pârlea, Gafina Aldea, fiica cea mică, stabilită în Franța, și fiica cea mare, mult mai cunoscuta Luminița Odobescu, cea care a condus Reprezentanța Permanentă a României la Bruxelles în timpul primei președinții române a Consiliului Uniunii Europene.

Alin ZAHARIE