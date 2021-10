Înființarea parcurilor tehnologice în biotehnologie susținută de senatorul Leonard Azamfirei

Share



Senatorul Leonard Azamfirei a participat marți, 19 octombrie, la cea de-a X-a ediție a ASPEN Healthcare Forum, eveniment organizat în incinta Palatului Parlamentului din capitală de ASPEN Institute România, organizație care reunește factori de decizie, specialiști de renume și cercetători din sectorul medical, precum și experți europeni și naționali din domeniul sănătății, reprezentanți ai organizațiilor guvernamentale și mediul academic, ai tehnologiei sănătății și ai sectorului farmaceutic și lideri din industrie angajați în dezvoltarea politicilor de sănătate.

Politicianul social-democrat, care deține și funcția de rector al Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade” din Târgu Mureș a participat la panelul cu tema ”Shaping the Future of Healthcare: Perspectives for Romania and the region”, împreună cu dr. Adrian Bot, vicepreședinte Kite Pharma, USA/ membru ASPEN, alături de care a abordat mai multe teme: Care sunt catalizatorii cheie ai unei întreprinderi biotehnologice de succes și a ecosistemului biotehnologiei pe baza accesului la tehnologie și la forța de muncă educată? Care este cadrul legislativ actual și cum se realizează accesul la finanțare? Cum se poate dezvolta un spirit colaborativ/ antreprenorial în mediul academic? Care sunt perspectivele și oportunitățile pentru România în dezvoltarea ecosistemului biotehnologiei? Există zone emergente de biotehnologie în România? Ce trebuie să se întâmple pentru a dezvolta acestor sector al biotehnologiilor și a inteligenței artificiale în România?

”Am susținut nevoia compatibilizării cercetării românești în domeniu cu cercetarea în spațiul UE și soluția de înființare a unor parcuri tehnologice dedicate susținerii firmelor de start-up în biotehnologie, dedicate unei unice tehnologii de vârf, după modelul biopolilor, dezvoltați în jurul unor mari universități şi laboratoare publice cu expertiză avansată în domeniu.

Este modelul propus și în Târgu Mureș, în Parcul tehnologic Novum Forum inițiat de UMFST, capabil să aducă laolaltă firme de tehnologie inovatoare, firme prestatoare de servicii, firme de audit şi consultanță economico-financiară sau juridică, fonduri de capital-risc într-un concept antreprenorial adecvat”, a scris, pe pagina sa de Facebook, vicepreședintele Senatului României.

Alex TOTH