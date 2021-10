Participare peste așteptări la caravana mobilă de vaccinare de la Catedrala Mare

Share



Peste 200 de persoane s-au prezentat, duminică dimineaţă, pentru a se imuniza cu vaccinul Johnson & Johnson la caravana mobilă de vaccinare de la Catedrala Mare din Târgu Mureş, astfel încât Direcţia de Sănătate Publică Mureş şi Instituţia Prefectului – Judeţul Mureş au suplimentat numărul dozelor prevăzute iniţial şi au adus la faţa locului încă un echipaj medical.

„Ne aflăm în faţa Catedralei Mari şi vaccinăm persoanele interesate, cu sprijinul Bisericii Ortodoxe din Târgu Mureş, căreia doresc să îi mulţumesc. Este o cerere foarte mare, lucru care ne bucură foarte mult, suplimentăm cu încă un echipaj care va vaccina. Interesul este crescut şi am dat asigurări tuturor că nu vom pleca de aici până când fiecare doritor nu va fi inoculat cu noul vaccin. Cred că pe trendul care este la nivel naţional şi pe cel judeţean, în care vaccinările au crescut foarte mult, există un interes crescut, suntem pregătiţi şi vom face faţă întregii solicitări. Aproape în fiecare duminică merg la biserică, iar ideea vaccinării în faţa bisericii mi-a venit văzând că este un aflux mare de oameni la biserici. Mi-am spus că ar fi bine să aducem mai aproape de oameni vaccinul astfel încât, cine vine la biserică, să aibă posibilitatea ca, atunci când intră sau iese, să se vaccineze. Şi mă bucur că târgumureşenii au înţeles ideea noastră, astfel încât în fiecare duminică vom fi în faţa altor biserici. Interesul fiind crescut, putem să îi vaccinăm pe oameni mult mai uşor, fără programare şi cu un timp de aşteptare mai mic. Această acţiune este în colaborare cu Serviciul de Ambulanţă Judeţean Mureş, căruia trebuie să-i mulţumesc (…). Johnson & Johnson este vaccinul care se inoculează astăzi, iar, în măsura în care nu sunt suficiente, suntem pregătiţi să suplimentăm numărul de doze. Orice persoană dornică să se vaccineze nu va pleca nevaccinată de aici”, a declarat prefectul judeţului Mureş, Mara Togănel.

Şeful Direcţiei de Sănătate Publică Mureş, dr. Iuliu Moldovan, a arătat, la rândul său, că, iniţial, pentru caravana mobilă de la Catedrala Mare din Târgu Mureş au fost pregătite 50 de doze, însă au fost suplimentate urgent, după ce s-a constatat că există mulţi doritori, iar numărul acestora era în continuă creştere.

„Este o primă acţiune acum, ne-am pregătit iniţial cu 50 de doze. Nu am ştiut care va fi amploarea, dar am suplimentat numărul de doze la 200 şi, dacă va trebui, evident avem doze suficiente astfel încât toată lumea care va veni astăzi să se vaccineze aici se va vaccina. Am suplimentat şi numărul de ambulanţe, ne-am adaptat, practic, la nevoi. Cred că în aşteptare sunt undeva la 100-150 de persoane şi vom rămâne atât timp cât va fi nevoie. Şi după ora 13,00, în limita dozelor şi a materialelor, încercăm să vaccinăm pe toată lumea care aşteaptă azi, aici”, a declarat dr. Iuliu Moldovan.

EL a spus că la nivel de judeţ gradul de vaccinare este peste 30%, iar în municipiul Târgu Mureş este în jur de 37% şi că se doreşte să se ajungă la 70% grad de imunizare.

„Nu mai avem unităţi administrativ-teritoriale sub 5%, dar va trebui să facem acum un efort colectiv pentru a creşte numărul persoanelor vaccinate, să ajungem la acea ţintă de cel puţin 70% vaccinare la nivel de judeţ Mureş, pentru a putea trece cu bine şi acest val, dar şi perioada de după sărbători, să avem un val 5 mai uşor, mult mai uşor decât acesta, care pune o presiune enormă pe sistemul de sănătate din România şi, evident, pe sistemul de sănătate mureşean (…) Fiecare primărie unde este organizat centru de vaccinare se îngrijeşte pentru a avea suficient personal, astfel încât şi pe partea de centre de vaccinare să putem face faţă. Şi numărul persoane vaccinate cu prima doză a crescut foarte mult în prima săptămână, pentru că dacă în vară aveam câteva zeci de cazuri pe zi, acum sunt peste 1.000, 1.500 până la 2.000 de cazuri cu doza I pe zi, ceea ce este un lucru îmbucurător”, a precizat dr. Moldovan.

Reprezentatul DSP Mureş a spus că la nivelul judeţului au fost distribuite deja către centrele de vaccinare 4.430 de tichete de masă în valoare de câte 100 lei, pentru a fi înmânate persoanelor care au schema completă de vaccinare.

„Se dau tichete de masă, 5 tichete a 20 de lei, în valoare totală de 100 lei pe tichet, pentru persoanele care au o schemă completă de vaccinare. La nivelul judeţului Mureş am distribuit către centrele de vaccinare 4.430 de tichete de 100 lei, aferente persoanelor care s-au vaccinat cu schema completă după data de 3 septembrie, urmând ca, pe măsură ce Ministerul Sănătăţii ne suplimentează aceste fonduri, să fie distribuite astfel încât cei care doresc să le ridice în termen 60 de zile de efectuarea schemei complete să poată beneficia de aceste tichete”, a precizat dr. Iuliu Moldovan.

Pentru a beneficia de vaccin, o parte a celor care au luat parte la caravana mobilă de vaccinare s-au prezentat cu trei ore înainte la Catedrala Mare din Târgu Mureş.

Acţiunea este organizată de Instituţia Prefectului-Judeţul Mureş, Serviciul Judeţean de Ambulanţă Mureş, Direcţia de Sănătate Publică Mureş cu sprijinul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale Mureş.

