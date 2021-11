Când se va sfârși PANDEMIA?

Share



Pe scurt – pe când politicienii și Big Pharma își vor face plinul și își vor atinge obiectivele.

Sunt absolvent de științe politice. Am învățat că nu le pot ști pe toate, că adevărul în forma lui pură este aproape imposibil de găsit, că obiectivitatea se poate măsura în gradul de subiectivitate pe care îl avem fiecare dintre noi. În anii de facultate, alături de profesori precum Tudor Drăgan, Emil Boc, Andrei Marga, Traian Rotariu, Vasile Pușcaș, Vasile Dîncu, Gabriel Bădescu (cât de lungă ar fi lista dacă i-aș aminti pe toți), am pășit într-un univers incredibil pentru studentul român al anilor 90. Rând pe rând chestiuni precum manipulare, totalitarism, politici publice, constituționalism, economie de piață, logică, sisteme politice, filosofie, metode avansate de analiză statistică etc., au prins viață pentru mine și colegii mei. Am învățat să analizăm, să dezbatem argumente, să căutăm ceea ce este în spatele scenei publice și mai ales să înțelegem mecanismele sociale, psihologice samd., ce stau în spatele comportamentelor și deciziilor. Unii ar spune „follow the money”, dar asta ar fi doar o bucățică a realității pe care o trăim.

Așadar nu voi scrie astăzi despre vaccinuri! De la inventarea lor au salvat un număr imens de vieți. Nu voi scrie nici despre tratamentele injectabile destinate COVID-19. Cred că este prematur să vorbim despre siguranța lor, mai ales pe termen lung (despre acest subiect în următorul material). Voi vorbi în schimb despre sfârșitul PANDEMIE (nu despre ceea ce ne așteaptă dincolo de ea – criză economică, inflație, scăderea nivelului de trai; timp în care bogații au devenit și mai bogați).

Ideea mi-a venit după câteva discuții cu prieteni cunoscuți din sistemul medical care activează în România și Italia (al căror nume nu îl voi devoala fără acordul lor fiind vorba atât de medici cunoscuți cât și de asistenți medicali). Unul dintre aceștia, bun cunoscători ai sistemului medical, inclusiv al celui de urgență, a cărui expertiză a fost utilizată în mai multe țări, îmi mărturisea că din punct de vedere medical se știe suficient pentru a nu ne mai confrunta pe acest plan cu urmările grave ale nefastului virus (natural/îmbunătățit sau fabricat) și că în acest moment cei care profită de această stare sunt doar politicienii.

Mi-am amintit apoi de una din discuțiile avute în fapt de seară cu colegi, prieteni de la Universitatea din București, sociologi, medici, jurnaliști (o seară cu o cină gustoasă pe o terasă mureșeană) când unul dintre noi, mai slobod la gură ne spunea că această PANDEMIE a picat la țanc pentru două categorii de cetățeni plătiți (cei mai mulți) generos din bani publici și care acum încearcă să dovedească că nu sunt complet inutili – politicienii și birocrații. Am râs atunci, dar azi, înclin să-i dau tot mai multă dreptate. Politicienii, ajutați de unii birocrați (și unii și alții parcă eterni pe aceste meleaguri) au încălcat CONSTITUȚIA, prin tot felul de HG, decizii etc, pe care populația în urma unei campanii puternice de înfricoșarea și intimidare le-a acceptat cu gândul că ele vor fi temporare. Politicieni, experți (inventați sau reali), birocrați, șefi de instituții ce au în comun doar disprețul față de cetățean, lege, demnitatea sau drepturi ale cetățenilor și-au dat mâna promițând să ne apere de urgia „Made in China”. Sigur unii dintre ei se raportează cultural la țări în care DEMOCRAȚIA nu există nici măcar sub forma unor povesti populare (basme), alții sunt soldăței încolonați la ordin, câțiva idioți utili (bucuroși de numirile publice) și ceva analfabeți politic – cremă transpartinică, strânsă cu trudă în 30 de ani de mimetism al democrației. Lor li se adaugă profitorii. În spatele interdicțiilor, a discursurilor grave, a girofarurilor și sirenelor ce speriau populația, unii, au întrevăzut șansa de câștig și au profitat. Se deranjează DNA să-i întrebe de… sănătatea conturilor? Vom vedea….

Trucul, devoalat de atâtea ori în istorie, de la Imperiul Roman până la dictatorii apropiați vremurilor noastre (Mussolini, Franco, Salazar) ori a măcelarilor istoriei (Hitler, Stalin – lista o puteți continua, e lungă rău), e simplu: un pic de dictatură (militară, ideologică – mai nou sanitară) până trece răul cel mare, apoi promisiunea supremă că poporul va fi din nou eliberat. Doar că orice dictatură își cere tainul de morți și uită să redea libertatea celor creduli ce s-au lăsat conduși de vocile acestor veritabile – sirene politice. Rând pe rând instanțe judecătorești și însăși Curtea Constituțională (lucru de mirare – dar poate mai există speranța unei justiții independente – știți esența statului modern democrat adică separația puterilor în stat), au semnalat gravele derapaje, dând dreptate cetățenilor. I-a oprit asta? Absolut de loc, au continuat cu aceleași derapaje la adresa libertăților și drepturilor cetățenești, ba chiar au acuzat instanțele, privindu-le cu superioritate din postura de politicieni, birocrați, experți sau medici (pentru toți aceștia justiția e bună și trebuie respectată doar dacă EI au dreptate).

Campaniile media (plătite ori nu) ne-au amintit că în România se moare, sigur azi se moare doar de covid… Milioane de cetățeni care au descoperit brusc că nu sunt nemuritori, speriați de această uriașă propagandă (doar pe timpul regimului comunist am mai întâlnit campanii atât de agresive), idioții utili, oportuniștii, s-au dezlănțuit împotriva oricărui cetățean ce încerca să pună o întrebare sau să semnaleze lipsa logicii discursului oficial.

Se moare în România, e adevărat, se moare de mult timp, se moare de cancer, se moare după operații banale, se moare din cauza bacteriilor ce au devenit omniprezente în spitalele românești, se moare dacă nu dai șpagă, se moare pentru că funcționarilor nu le pasă de tine, se moare pentru că în ciuda propagandei, din spitale lipsesc atâtea lucruri. Da se moare și s-a murit și înainte de Colectiv și după, se moare în incendii în spitale, se moare din neglijență ori pentru că miniștri ai sănătății lovesc în programele naționale ori în producătorii autohtoni, se moare pentru-că în această țară nimeni nu este tras la răspundere pe bune! Da se moare și de covid așa cum se moare de orice gripă sezonieră. Se moare pentru că alegem să credem din patru în patru ani aceleași discursuri în limbaj de lemn, aceleași promisiuni – autostrăzi, spitale, școli, viață decentă – niciodată respectate, în sfârșit, se moare pentru că în România cățăratul pe cadavre e sportul suprem în drumul spre putere. Se moare pentru că unii le știu pe toate!

Apoi mai sunt monștri industriei farmaceutice. Din păcate de mult timp cuvântul de ordine acolo înseamnă profit. Nu, nu e nimic rău în a face profit. El este motorul unei economii sănătoase. Dar… atunci când profitul este construit imoral, consecințele negative asupra societății sunt imense. Contracte, vânzări, atenții către medici, responsabili guvernamentali, totul ca să meargă afacerea ca unsă. Există un comision pentru toată lumea. La final cei câțiva acționari (vă provoc să căutați acționarii din spatele acestor afaceri, iar acolo unde sunt firme să căutați acționarii acelor firme și tot așa până veți ajunge la niște nume) își vor freca mâinile bucuroși. Dincolo de morți, dincolo de suferințe, dincolo de privarea de libertăți, ei sunt mai bogați. Ceea ce e valabil pentru cetățenii de rând nu este și pentru ei. Banii vor atrage întotdeauna pe cei dispuși să predice, chiar dacă prețul e vânzarea sufletului. Banii își vor găsi repede buzunare lacome, chiar dacă prețul este prelungirea unei suferințe inutile.

Așadar când se va termina PANDEMIA? Vă reamintesc ceea ce intonau în cor aproape mistic mai marii lumii, copiați repede de cei ce se visează stăpânii autohtonilor de pe la noi: „viața nu va mai fi niciodată la fel”. Așa este, viața nu va mai fi niciodată la fel dacă continuăm să-i credităm. Ei nu au nevoie de o societate civilă puternică și rațională, au nevoie de o populație speriată, împărțită în tabere adverse, o populație ușor de manipulat.

Au soluții? Nu! Omenirea a traversat pandemii mult mai grave și a supraviețuit în ciuda morților și a lipsei de tratamente. Astăzi avem o medicină ceva mai evoluată față de acele vremuri (nu vă entuziasmați prea tare încă suntem destul de primitivi) capabilă să răspundă acestei provocări fără a crea inutil panică, fără a lipsi cetățenii de drepturile fundamentale… Întrebarea este dacă vrea, sau medicii s-au molipsit de beția politicienilor?

Dr. Lucian SĂCĂLEAN, politolog