Pe ce loc se află Simona Halep în clasamentul WTA

Share



Românca Simona Halep a coborât patru locuri faţă de săptămâna trecută şi se află pe poziţia a 22-a în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicităţii luni, în ciuda finalei jucate duminică la Cluj-Napoca. Halep nu mai fusese în afara top 20 WTA din aprilie 2013, când se află pe locul 23.

Printre cele care au depăşit-o în clasament se află şi britanica Emma Răducanu, campioana de la US Open, care a atins sferturile de finală la Transylvania Open, săptămâna trecută.

Estoniana Anett Konatveit, care a cucerit titlul la Cluj-Napoca după finala cu Simona Halep şi şi-a asigurat astfel prezenţa la Turneul Campioanelor, a reuşit un salt de şase locuri în ierarhia mondială, de pe 14 pe 8, aceasta fiind cea mai bună clasare din carieră.

România are doar patru reprezentante în top 100, celelalte trei fiind Sorana Cîrstea (38), Irina Begu (60) şi Gabriela Ruse (86). Alte două românce sunt aproape de top 100, Jaqueline Cristian pe 104, iar Ana Bogdan pe 108.

Şi la dublu România are patru jucătoare în top 100, Raluca Olaru – 36, Monica Niculescu – 39, Irina-Camelia Begu – 61 şi Andreea Mitu – 100. Gabriela Ruse se află pe 101, iar Irina Bara pe 105, în urma unui salt de 24 de locuri, graţie titlului cucerit la Cluj-Napoca, alături de Ekaterine Gorgodze (Georgia).

(www.agerpres.ro)