Sorin Lazăr, directorul general revocat al Aquaserv: “Am să atac această hotărâre de CA pe care eu o consider un abuz”

“Noaptea ca hoții?”

Directorul general revocat al Companiei Aquaserv a acceptat să ne acorde un interviu referitor la decizia de revocare a mandatului său care expiră în aprilie 2024. Modul cum s-a făcut indică o acțiune ilegală, fără o motivare a deciziei de revocare în care a fost invocat un articol din Legea 31 din 1990, cu toate că societatea funcționează în baza OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă, iar directorul general avea încheiat un contract de mandat care include exact motivele în baza cărora acesta putea fi revocat. Urmează cel mai probabil un proces care va însemna și despăgubiri serioase din partea companiei dacă se dovedește că revocarea a fost ilegală. Vor răspunde oare: Bakos Levente Attila – Președinte CA, Mitrea Valeriu Aurelian – administrator, Novák Levente – administrator, Butiulcă Cosmin Rareș – administrator și Sipos Levente – administrator?

Reporter: Cum s-a întrunit Consiliul de Administrație al Companiei Aquaserv din ceea ce știți dvs.?

Sorin Lazăr: Au intrat în companie, au făcut o ședință în afara programului, nu aveau ce să caute acolo în afara programului, au intrat. Am înțeles că a fost chemat directorul economic (n.red. Takács Elek) la acea sedință și în prezența lui au luat hotărârea de revocare a mea și de numire a unui director interimar (n.red. Sipos Levente). Eu nu contest dreptul Consiliului de Administrație de a revoca directorul general, ci faptul că a procedat ilegal.

Rep.: Cum ați fost dumneavoastră înștiințat de această decizie?

S. L.: Am fost înștiințat seara, la 22, telefonic de către directorul economic, iar a doua zi mi s-a trimis printr-un executor judecătoresc decizia de revocare.

Rep.: Ce scrie în decizia de revocare?

S. L.: În decizia de revocare scrie că sunt demis cu un articol din Legea 31 a socitetăților comerciale, fără să se facă trimitere nici la Ordonanța 109 care guvernează activitatea Aquaserv, nici la contractul meu de mandat. Eu am un contract de mandat valabil până în 2024, care contract este legea între părți.

Rep.: În ce condiții puteați să fiți revocat din funcția de director general?

S. L.: În contractul de mandat, la articolul 15 sunt enumerate condițiile prin care ar putea fi revocat, unele care sunt generale – demisie, înțelegere între părți, condamnat penal, deces și ultimul punct este nerealizarea indicatorilor și obiectivelor de performanță în mod repetat, spune contractul. Acești indicatori sunt realizați, chiar depășiți. Deci nu există un motiv serios de revocare.

Rep.: În acea decizie care v-a fost trimisă prin executor judecătoresc ce se invoca?

S. L.: Absolut nimic. Se spune că în conformitate cu acel articol din Legea 31 sunt revocat fără motive, fără absolut nimic. Mie nu mi s-a remis un proces verbal al ședinței, nu știu ce au discutat acolo, în decizia respectivă se invocă un articol din Legea 31, punct.

Rep.: Ce intenționați să faceți mai departe?

S. L.: Am să atac această hotărâre de Consiliul de Administrație pe care eu o consider un abuz, este ilegală, acest Consiliu de Administrație având un mandat limitate între 18 mai și 17 septembrie 2021. El nici nu și-a intrat în atribuțiuni și oricum termenul pentru care a fost numit a fost strict pe patru luni, până în 17 septembrie a.c. Am să atac în instanță acest lucru și parafrazându-l pe vestitul brutar care a câștigat un proces cu însuși Kaiser-ul în Germania și care a spus: “Mai sunt judecători la Berlin”!, o să spun și eu că mai sunt judecători și la Târgu Mureș.

Rep.: Veți ataca această decizie în civil sau intenționați să faceți și alte demersuri legale, aminteați de faptul că decizia Consiliului de Administrație e urmarea unui abuz?

S. L.: Este un abuz, eu m-am consultat și cu avocatul meu și ne gândim să înaintăm și o plângere penală.

Rep.: Cum a funcționat Aquaserv în ultimul an de când s-a schimbat administrația publică locală?

S. L.: A funcționat foarte greu, aproape imposibil, întrucât, spre surprinderea tuturor care știu ce înseamnă o societate strategică, compania de apă este o societate strategică, a funcționat fără buget. Bugetul ne-a fost respins de două ori în ședințe AGA, fără să se dea nicio explicație, există procesele verbale ale ședințelor, chiar un alt acționar a întrebat acționarul majoritar: “De ce nu votați bugetul?, spuneți motivele”. Nu avem absolut niciun răspuns, de unde rezultă faptul că era o presiune asupra mea să plec de acolo. Ne-am chinuit, am funcționat greu, cu a 12-a parte din bugetul din lunile similare ale anului precedent, fără nici o investiție pentru că lista de investiții este anexă la buget, deci nu am putut să facem investiții. Am avut noroc că rezultatele financiare ale anilor precedenți ne-au permis să funcționăm, aveam un cash-flow bun.

Rep.: Legat de Consiliul de Administrație spuneați că e numit pe patru luni, dar că nu și-a intrat în atribuțiuni. În afară de acesta a existat un alt Consiliu de Administrație legal numit?

S. L.: Exista un Consiliu de Administrație interimar a cărui mandat a fost prelungit o dată, OUG 109 spune că se poate prelungi interimatul doar pe 6 luni, și pentru că AGA nu a mai prelungit mandatul acelui Consiliu de Administrație, acesta a funcționat în baza unei decizii a Înaltei Curți de Casație și de Justiție, care spune că până nu se revocă și se fac toate publicitățile legale, funcționează în continuare. Deci în baza cele decizii a funcționat încă un an jumătate aproape.

Rep.: Au fost luate decizii și împotriva altor directori din board-ul Aquaserv?

S. L.: Am înțeles că și alți doi directori au fost trimiși acasă în telemuncă, ceea ce mi se pare greu de realizat să conduci sisteme de apă și canal de acasă, prin telefon Dar pot să vă spună mai exact aceștia.

Voi merge pe fir și în acest nou scandal care împietează activitatea noii administrații, mai ales că actualul primar a spus în discursul de învestire multe și personal mă întristează cât de mare se face distanța între vorbe și fapte și, ca jurnalist, mă revoltă lipsa de transparență și modul de a proceda ca al unora cărora le-a fost adresat de multe ori ceea ce scria pe plăcuța suedeză. Puteți căuta discursul pe site-ul zi-de-zi.ro și să îl recitiți.

Nu aș dori să cred că unele criterii care se aplică în instituțiile subordonate Primăriei sau Consiliului Local Târgu Mureș sau companiilor al căror acționar – unic sau majoritar – este Consiliul Local nu au nicio legătură cu competența, legalitatea, ci sunt recompense pentru campania electorală și sunt generate de resorturi care ar fi interesante pentru Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării.

Știu că nu avem DNA de vreo 2 ani – cel puțin așa am citit în Zi de Zi că au reușit contraperformanța de a instrumenta două dosare în ultimii doi ani, dar poate dacă ar mai răsfoi media – și cea care îmi place, și cea care are gust de mercenariat, ar avea câte un punct de plecare.

Așa că e un fel de a spune mai lung: voi reveni.

O remarcă

Din Consiliul de Administrație – care teoretic este încă în activitate – fac parte următorii: Racz Lucian Ernest, Pajint Emilia Marcela, Nagy István, Sipos Levente și Lazăr Sorin Daniel. Remarcăm că singura constantă este proaspătul numit în funcția de director general Sipos Levente (detalii AICI) care face parte din CA al Aquaserv cel puțin din 2015, deci a fost prin zonă de cel puțin 6 ani, adică a participat și la aprobarea planului de management al directorului general revocat în aprilie 2020.

Rezultate Aquaserv

La începutul acestui an, în cadrul unui interviu pe care l-am realizat cu Sorin Lazăr, acesta ne-a răspuns la întrebarea: Cum era Aquaserv în 2009 și cum este astăzi, dacă ar fi să faceți o comparație?, printre altele, următoarele:

Pot să vă spun, iar aici nu mai sunt subiectiv, pentru că vorbim de cifre, că există un consultant care face benchmarking-ul pe întreaga activitate de apă și canal în România, și cu toate că Mureșul și zona pe care operăm noi din punct de vedere al numărului de locuitori, al suprafeței, al abonaților ș.a.m.d., se află undeva pe la mijloc, în jurul locului 20, după toți indicatorii pe care această firmă i-a analizat, suntem pe primele cinci locuri, deci suntem situați foarte bine. Iar eu sunt foarte mândru de colegii mei pentru că am reușit să obținem aceste rezultate.

Ligia VORO