VIDEO-FOTO: Balul Palatului, un spectacol caritabil

Ediția din acest an a Balului Palatului s-a desfășurat miercuri, 17 noiembrie, într-un cadru de siguranță, sub forma unui spectacol. La intrare s-a prezentat certificatul verde de către invitații care au ocupat doar 30% din capacitatea Sălii Mari a Palatului Culturii din Târgu Mureș. Cu toate acestea, atmosfera de petrecere de epocă s-a păstrat prin măiestria cântăreților și a dansatorilor, în deosebita arhitectură a Palatului Culturii, în ținutele elegante pe care invitații le-au plimbat cu grație prin holul larg al Palatului, în impresionantele aranjamente florale, și nu în ultimul rând prin sentimentul unei întâlniri deosebite pe care fiecare dintre cei prezenți l-a păstrat bine în suflet și pe chip.

Cu toate că organizatorii au renunțat la ringul de dans pentru a exista o distanțare fizică potrivită, aceștia au adus în fața invitaților două momente de vals din partea clubului DanceArt, iar talentații dansatori au alunecat la suprafața marmurei pe acordurile înălțătoare cu care Cvartetul ArteMiss a deschis seara.

În prima parte a concertului, au performat pe scena Sălii Mari a Palatului Culturii alături de Filarmonica târgumureșeană aflată sub bagheta dirijorului Pablo Boggiano, Apollónia Egyed, soprană a Operei Maghiare din Cluj Napoca dar și György Levente, bariton și noul manager al Filarmonicii târgumureșene. Programul primei părți a mai inclus arii de Giacomo Pucinni, W.A. Mozart, și J. Strauss.

În amintirea lui Vasile Cazan

Fiind primul Bal al Palatului desfășurat după trecerea în eternitate a fostului director al Filarmonicii, organizatorii au dorit să omagieze amintirea celui care a fost Vasile Cazan.

”Dacă ar fi fost aici i-ar fi plăcut să îi amintim numele, să știm de dânsul, domnul Vasile Cazan cel care a fost un foarte mare sprijin pentru noi în organizarea primei ediții și apoi în ceea ce a însemnat până acum Balul Palatului și i-am simțit cu adevărat lipsa în această perioadă în care am pregătit evenimentul din această seară și gândul nostru este la domnia sa”, a transmis Ovidiu Maior, în numele organizatorilor.

Moment caritabil destinat Liceului de Artă

La jumătatea concertului a avut loc prezentarea momentului caritabil prilej cu care grație partenerilor și sponsorilor, organizatorii Balului Palatului au donat trei viori profesionale Liceului Vocațional de Artă din Târgu Mureș.

„Un Bal al Palatului mai puțin tipic pentru ceea ce am încercat să vă obișnuim din 2017 de când încercăm să facem din Balul Palatului o tradiție. Un spectacol doar în această seară dar am dorit să marcăm donarea celor trei viori către Liceul Vocațional de Artă, printr-un spectacol de gală. Cele trei viori vor ajunge la elevii care studiază acum la Liceul de Artă dar peste câțiva ani poate îi vom vedea aici pe scena Filarmonicii din Târgu Mureș, poate chiar sub bagheta dirijorului Pablo Boggiano, cel care a acceptat invitația să fie în această seară alături de noi. Mulțumim Filarmonicii târgumureșene care ca în fiecare an este partenerul nostru, poate cel mai de nădejde și care susține artistic acest eveniment dar și Dance Art care ne sunt parteneri între ale dansului”, au transmis organizatorii evenimentului Cristina Manoilă și Ovidiu Maior.

Amintim faptul că prima donație în cadrul Balului Palatului a fost ”Natură statică” de Aurel Ciupe, o lucrare care se poate găsi în Galeria de Artă din Palatul Culturii, a urmat apoi o donație către Biblioteca Județeană Mureș, trei cărți extrem de rare și foarte vechi care au ajuns în colecția Bibliotecii Județene Mureș și care pot fi consultate de cei interesați. În ediția din 2019 Filarmonica a fost cea care a beneficiat de câteva partituri noi pentru a-i delecta pe melomanii care vin la spectacole.

Parteneriate tradiționale

Președintele Consiliului Județean Mureș, Péter Ferenc, a luat cuvântul în cadrul momentului caritabil prilej de a transmite câteva gânduri organizatorilor și invitaților.

„Mulțumesc pentru invitație și mulțumesc celor care au avut curajul să încerce să ne aducă puțină lumină în această perioadă destul de cenușie din viața întregii societăți și chiar aș dori să spun mulțumiri din partea întregii comunități. Chiar dacă anul trecut am fost doar optimiști ca va fi, anul acesta am pornit iar optimiști că o să avem și un ring de dans, și rămânem în continuare optimiști că în anul următor la Balul Palatului chiar o să avem și un ring de dans. Din punct de vedere instituțional înseamnă foarte mult, până acum chiar dacă am fost partenerii principali, am fost și beneficiarii principali ai Balului Palatului pentru că instituțiile subordonate Muzeul, Biblioteca, au beneficiat de aceste donații. Anul acesta este o donație specială pentru Liceul de Artă și dacă mă uit la aceste viori și mă uit la doamna director, eu sper că această donație să fie foarte foarte importantă și mi-aș dori să beneficieze foarte mulți copii de această donație și prin conducerea dumneavoastră să avem foarte mulți copii care să ajungă pe culmile muzicii în acest oraș și în acest județ. Eu consider aceste momente importante că văd cum toată lumea se strânge și încearcă să pună, unii mai mult, alții mai puțin, dar încercăm ca împreună să rezolvăm o problemă de caritate care pentru mine este deosebită”, a afirmat Péter Ferenc.

Până nu demult director al Palatului Culturii, primarul municipiului Târgu Mureș, Soós Zoltán, a dorit să mulțumească organizatorilor, manifestându-și totodată aprecierea pentru membrii Filarmonicii și pentru artiștii care au evoluat pe scenă.

„În primul rând vreau să felicit organizatorii acestui eveniment, Cristina și Ovidiu de care am fost alături, chiar dacă nu sunt organizator, și voi rămâne alături de acest minunat eveniment cultural din orașul nostru, cred că este unul dintre cele mai importante nu numai din Târgu Mureș dar din România, care atrage atenția asupra culturii și știm foarte bine că poate să fie orice criză politică sau economică, dacă o națiune are identitate, are cultură, atunci supraviețuiește acestei crize. Fără cultură nu știu unde ajungem. Cel puțin istoria Europei este martoră la foarte multe conflicte și maladii, dar întotdeauna națiunile puternice care știau în ce direcție să o ia și erau îndrumați de minunați oameni cum suntem noi în această seară, au avut viitor. Sunt onorat că pot să fiu partener al acestui eveniment, acum și în calitate de primar, dar orice ar fi o să rămân alături de acest eveniment și într-adevăr e foarte binevenit că se donează pentru Liceul de Artă unde se va educa următoarea generație care va cânta în spatele nostru. Am mulți foști colegi din Liceul de Artă aici între membrii Filarmonicii, este cea mai bună trupă din lume. Eu pot să zic, eu pot să fiu subiectiv dacă îmi permiteți. Este o deosebită plăcere că am lucrat împreună 15 ani în această clădire. Îmi lipsește foarte mult Vasi Cazan cu care am stat nenumărate zile pe aceste coridoare și am împărtășit problemele. Era un privilegiu să pot să am colegi ca Vasi Cazan”, a transmis Soos Zoltan.

Sprijin important pentru viitorii artiști

Cu emoție și recunoștință, directorul Liceului Vocațional de Artă Târgu Mureș, Diana Grozav, a primit donația celor trei viori cu gândul la elevii ce se vor bucura negreșit de noile instrumente pe care le vor „toci” în ascensiunea lor pe vârfurile cele mai înalte ale succesului.

„Sunt onorată să mă aflu în această seară alături de dumneavoastră la acest eveniment minunat. În numele Liceului Vocațional de Artă mulțumesc organizatorilor că în acest an și-au îndreptat atenția către Liceul de Artă și îi asigurăm că elevii noștri vor fi încântați de aceste instrumente și că își vor ajunge colegii în această orchestră. Toți elevii Liceului Vocațional de Artă de la specializările Muuzică, Arte Plastice, Arhitectură și Arta Actorului sunt elevi merituoși și merită să îi sprijinim prin orice formă în orice moment pentru că ei ne fac onoare de fiecare dată când participă la evenimente culturale organizate în municipiul Târgu Mureș și nu numai. Au rezultate minunate la competiții naționale și internaționale și ne mândrim cu ei. Vă mulțumim încă o dată!”, a subliniat Diana Grozav.

Filarmonica și publicul, o comoară

În partea a doua a concertului partituri de J. Strauss, P.I. Tchaikovsky, I. Ivanovici, A. Piazzolla au mângâiat simțurile ascultătoare dar și imaginația melomanilor. Pentru o clipită puteai să te imaginezi în sala de bal de odinioară reînviată până nu cu mai puțin de doi ani în urmă. Miresme ale parfumurilor păstrate pentru ocazii speciale, voaluri de mătase în piruiete, cavaleri ce ochesc domnișoare îmbujorate și grațioase, căldura care înconjoară ringul de dans pentru ore întregi. Dirijorul Pablo Boggiano a încheiat concertul după un ceas de acorduri fine, cu un bis al cunoscutului „Waltz No. 2” de Tchaikovsky.

„E frumos să fiu aici, sunt foarte fericit că am putut să ținem acest concert pentru că în pandemie este foarte important să continuăm să oferim sprijin culturii. Mereu spun că aveți în Târgu Mureș o comoară, iar această comoară e Filarmonica și publicul. Continuați să veniți la fiecare concert pe care Filarmonica îl desfășoară pentru că au o impresionantă iubire față de artă și asta este un lucru minunat. De fiecare dată când mă întorc aici mă bucur în primul rând de orchestră dar și de public. Mulțumesc foarte mult!”, a împărtășit dirijorul Pablo Boggiano.

Mulțumiri sponsorilor și partenerilor

Ediția din acest an a Balului Palatului nu ar fi putut avea loc fără sprijinul sponsorilor: Azomureș, Irum, Maviprod, Maurer Residence Târgu Mureș, Rotary și Aquaserv. Partenerii evenimentului au fost Consiliul Județean Mureș, Primăria municipiului Târgu Mureș, Muzeul Județean Mureș, Palatul Culturii Târgu Mureș, Filarmonica de Stat Târgu Mureș, DanceArt, Gliga Violins și Cvartetul ArteMiss. De asemenea, partenerii de servicii fără de care micile detalii în organizarea Balului Palatului nu s-ar fi putut petrece au fost următorii: BCD Video Soud, Wine Box, Clean Sound, Centrul medical Ultratest, Gallery Wedding Garden, Manufactura de brânză, RUA, Mary Queen, Royal Party și Castel Haller.

Mălina MORARU, Alex TOTH