Despre farmecul ofertant al Tunisiei, cu Souani Haithem, Manager General Amara Tour

Periplul nord africat inițiat de Agenția Amara Tour la finele lunii septembrie în Tunisia a scos la lumina nu doar locuri minunate, Tunisa fiind extrem de generoasă în această privință, dar și oameni minunați, începând de la colegii din cadrul InfoTrip-ului organizat de Amata Tour, și terminând cu cei din cadrul agenției de turism organizatoare. Printre aceștia se numără și Souani Haithem, Manager General Amara Tour, o prezență pe cât de discretă, pe atât de caldă, lucru resimțit din plin de cei care l-au simțit în preajmă. Nu am făcut nici eu excepție, fapt pentru care l-am rugat să ne răspundă la câteva întrebări legate de perspectivele agenției pe care o manageriază. Nu trebuie omis faptul că Souani Haithem este cetățean roman cu acte-n regulă din anul 2015, fapt pentru care dialogul s-a desfășurat în cea mai curată și cursivă limba română.

Souani Haithem, Manager General Amara Tour

Sunteți tunisian de origine. Cum se face că ați ajuns să conduceți o agenție de turism în România, mai exact la Cluj?

Am terminat studiile în Tunisia, specializarea Economie-Contabilitate, în urma căruia am am dobândit diploma de expert contabil. Mi-a plăcut foarte mult acest domeniu al finanțelor, fapt pentru care ultima specializare dobândită ca urmare a studiilor a fost Finanțe Internaționale. În anul 2002, unchiul meu, care deținea Kartago Ungaria și Kartago România avea nevoie de ajutor pentru piața din România, fapt pentru care mi-a făcut o propunere. M-am alăturat echipei Kartago România în 2003 și astfel mi-am început treaba la București. În timp, sediu agenției s-a mutat la Cluj. În 2016 proprietarii companiei Kartago au fost nevoiți să oprească activitatea. În același an am hotărât să deschid propria firmă, respectiv Amara Hollydays care se ocupa de un tour operator important grec care în momentul de față a intrat în insolvență. De asemenea, la finele lui 2017 am decis să deschid Amara Tour, iar în 2018 am demarat activitatea, cu operare pe Tunisa, Egipt și Turcia.

Cum au evoluat lucrurile în ce privește Amara Tour?

Ne-am planificat la început un număr de 7.500 de turiști, target nu doar atins ci aproape dublat, respectiv 13.600 de turiști. În 2019 am închis anul cu aproape 26.300 de turiști. 2020, dată fiind pandemia Covid, mulțumesc lui Dumnezeu că am reușit să trecem cu bine fără pagube importante. În ce privește anul 2021, am reușit să aducem o aeronavă la Cluj, respectiv compania Hi Sky care operează în exclusivitate cu Amara Tour. Vorbim în momentul de față de un număr de 21.000 de turiști care au călătorit cu Amara Tour în anul 2021.

Ce urmează pentru Amara Tour?

Ne pregătim pentru sezonul turistic 2022. Vom păstra destinațiile clasice, Tunisia, Egipt și Turcia, în plan fiind și alte destinații care vor fi anunțate în timp util, cu plecare din Cluj și din mai multe orașe din Transilvania. Avem în plan noi destinații pentru această țară, la fel cum avem în plan să schimbăm și aeroportul din Monastir unde de regulă aterizăm, respectiv Aeroportul Internațional Enfidha situate între Hammamet și Sousse. Momentan operăm doar din Cluj, destul de dificil în condițiile în care Tunisa a fost vreme de 5 sătămâni în zona roșie, dar mulțumită lui Dumnezeu am reușit să nu anulăm această rută de zbor și am putut să respectăm tot ce am avut în plan.

Cât de ofertantă este Tunisia pentru un turist român?

Sunt unele destinații unde poți vinde doar hotelul, altele cu hotel și cu ce poți pe lângă hotel. Dacă vorbim de Turcia, este o destinație în care, în momentul când ajunge turistul, e foarte greu să-l scoți din hotel, lucru datorat sistemului ”All inclusive” și a serviciilor pe care le oferă hotelul/resortul respectiv. Dacă ne uităm la Grecia, ea se află la polul opus Turciei, turistul se cazează la hotel, dar timpul liber este petrecut în afara acestuia, lucru care într-o oarecare măsură îl regăsim și în Tunisia. Varietate există, pe lângă aceste hoteluri există plaje superbe, Tunisia de altfel este recunoscută pentru calitatea plajelor sale, și aici mă refer la Bazinul Mării Mediterane. De asemenea, în Tunisia sunt multe locuri de văzut, nu doar vi, stai la hotel, mergi pe plajă și gata. Tunisa are foarte multă parte istorică ca și ofertă turistică, sunt aici situri arhelogice importante, locuri care fac parte din Patrimoniul UNESCO, astfel, oameni care vor să descopere, care vor să se aventureze sunt bineveniți. Cu siguranță, turiștii vor găsi în Tunisia o țară minunată.

Sahara, reprezintă ineditul unei țări situată în nordul Africii, la o oră jumate de mers cu barca din sudul Italiei

Multă lume rămâne mirată să afle că Sahara se întinde inclusiv pe tritoriul tunisian, Tunisia fiind considerată pe bună dreptate ca fiind „Poarta deșertului Sahara”. Distanța de parcurs este undeva între 5 și 6 ore din nord până în sudul țării, aproximativ 500 de kilometri. Este o distanță unde pleci de la o zonă muntoasă, cum e cea din nord-est, unde poți chiar să schiezi, iar la polul opus sunt dunele de nisip și oazele specifice deșertului. Zona de nord-vest de care am manționat este încă una prea puțin exploatată. Este o zonă superbă, dar infrastructura pentru turism încă nu este una bine pusă la punct. Sunt câteva hoteluri bune, există inclusiv un aeroport, cel din Tabarka, dar cu toate acestea, zona este în momentul de față o destinație puțin mai dificilă, deși vorbim de o zonă foarte frumoasă. Pe lângă asta, mai avem insula Djerba. Fără să exagerez, te simți aici de parcă ai fi în Caraibe. Am încercat în acest an să includem și această insula în oferta turistică dar din păcate nu s-a putut, poate pentru anii viitor. Pentru 2022 targetul e stabilit împreună cu partenerii noștri locali și cu cei de la Hi Sky. Nu vreau să le divulg acum, el va fi făcut public la momentul oportun. Tot ce pot să spun e că vor fi și surprize care vor fi făcute public la momentul respectiv. Încercăm să venim către agențiile noastre partenere și către clienții noștri cu o varietate mai largă astfel încât să nu rămânem ancorați doar la destinațiile clasice, fapt pentru care vom deschide și alte porți, cu plecări din orașele din zona Transilvaniei, și încet, încet și din orașe din partea de sud a țării, respectiv București.

A consemnat Alin ZAHARIE