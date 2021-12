Klaus Iohannis numește un general la Târgu Mureș. Vezi cine e

Share



Festivitate emoționantă la sediul ISU Mureș, joi, 2 decembrie 2021, la ora 10:50. Desfășurat la sediul inspectoratului de pe strada Horea nr 28, evenimentul a marcat Ziua Națională a României, ocazie cu care au fost înaintați în gradul următor înainte de termen cadrele militare care s-au evidențiat prin profesionalism și devotament, respectiv Mr. Ciungan Sorin, Lt. Colonel Burlacu Alina Ancuța, plutonier adjutant Florea Ioan-Dorin, plutonier adjutant Sabău Calin-Ioan, plutonier major Baciu Tudor, plutonier major Maxim Bogdan-Stefan și plutonier major Șumandea Alin.

La sediul MAI din București, președintele României, Klaus Iohannis a acordat gradul de General de Brigadă, Inspectorului Șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Horea” al județului Mureș, Călin-Ioan Handrea, motiv pentru care am fost curioși să aflăm câte ceva despre el.

Reporter: Președintele României v-a acordat gradul de General de Brigadă. Cum vă simțiți?

General de Brigadă Călin-Ioan Handrea: E foarte onorant, de fapt e o recompensă a activității întregului personal, eu reprezint inspectoratul, eu am primit gradul, dar acest grad se datorează tuturor colegilor care au adus contribuție la dezvoltarea inspectoratului. Județul Mureș se află pe locul II în țară ca și număr de intervenții, mai oscilăm, câteodată, dar asta înseamnă că activitatea e multă, implică un efortul din partea tuturor. Avansările din cadrul festivității de astăzi sunt înainte de termen, colegi care au fost aleși dintre cei mai merituoși, deși probabil 98% din personal ar trebui avansat înainte de termen, ceea ce e imposibil.

Reporter: Care sunt satisfacțiile muncii dvs?

General de Brigadă Călin-Ioan Handrea: Munca noastră se reflectă în ceea ce reușim să salvăm, ideal ar fi dacă noi n-ar trebui să participăm și să intervenim, asta însemnând că nu ar fi pagube de nici un fel, nici materiale, nici umane. Satisfacții avem când reușim să salvăm măcar o părticică din ceea ce, la un moment dat, este afectat de un incendiu sau inundație sau dacă la o intervenție de descarcerare salvăm cât mai multe vieți. Zilnic ne izbim cu intervenții în care vedem suferință, suferință ce se repercutează și asupra noastră, în fond, și noi suntem oameni. Cea mai mare satisfacție este ajutorul pe care îl oferim.

Reporter: Care a fost cea mai grea misiune la care ați participat?

General de Brigadă Călin-Ioan Handrea : Toate misiunile sunt grele, dar una care mi-a rămas proaspăt în minte a fost cea de la depozitul Transilvania, dificilă prin amploarea evenimentului, incendiul a avut o dezvoltare atât de violentă încât efectiv a curprins întreaga hală. Am avut, cumva, o frustare că nu am putut salva mai mult decât am dorit. Am fi vrut ca incendiul să rămână la cei 400 de metri pătrați, atât cât au fost inițial anunțați, dar din cauza cantității enorme de combustibil, a condițiilor favorizante de dezvoltare a incendiului, a cuprins 90% din hală. Partea bună este că nu s-a extins în împrejurimi, nu am avut victime, ceea ce este cel mai important.

Reporter: Cum vedeți din grad de general, toți pașii pe care i-ați făcut până acum?

General de Brigadă Călin-Ioan Handrea: În momentul în care am intrat la Școala de subofițeri, nu mi-am închipuit niciodată și nici nu a fost felul meu, să ajung general. Mi-am dorit o carieră militară, e firesc, fiecare când pornește pe acest drum, își doreste să fie avansat, promovat. Am plecat de jos de la gradul de subofițer sergent major, apoi am făcut trecerea în corpul ofițerilor în 2001, ulterior ocupând funcția de locțiitor comandant subunitate aici la Târgu Mureș, apoi în 2009 adjunct al inspectorului șef, din 2017 împuternicit inspector șef, apoi desemnat, iar din 2019 titular. Tot acest drum a fost cu bune și cu rele, cu recompense la momentul potrivit, dar și cu pedepse, o carieră de 27 de ani nu putea să fie doar roz și lină, fără obstacole. Am satisfacția că făcut ceea ce a fost mai bine, ce am învățat în cadrul școlilor, dar și din experiența proprie sau a altora.

Reporter: Dacă am dat timpul înapoi, ați face același lucru?

General de Brigadă Călin-Ioan Handrea: Cu siguranță, da. Deși acum sunt puțin mai obosit cu 27 de ani. La început, mi-am dorit să devin polițist, dar cei care erau admiși la scoala de poliție erau cei care aveau stagiu militar absolvit. Neavând stagiul militar, am optat pentru pompieri, în ideea în care, probabil, ulterior mă voi transfera la poliție. Dar, după ce am ajuns în trupele de pompieri și mi-am dat seama că meseria asta mi se potrivește mai bine, am rămas aici și iata-mă, după 27 de ani, încă, activând, cine știe câți ani de-acum înainte?!