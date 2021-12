”La Ceontic”, savoarea Văii Mureșului în materie de pizza

Share



Pe Valea Mureșului Superior, în comuna Deda ca să fim mai exacți, spiritul antreprinzător al oamenilor locului face din această zonă nu doar să fie una extrem de frumoasă, ci și prosperă. Un astfel de exemplu este cel al soților Bogdan Cosmin și Antoaneta Maria Ceontea, care au pus pe picioare în urmă cu șapte ani o pizzerie, lucru nemaintâlnit, o pizzerie în mediul rural, care să mai livreze și la domiciliu.

„Am deschis firma în anul 2006 când a apărut barul, urmat doi ani mai târziu de sala de jocuri. În urmă cu șapte ani, în 2014 a fost deschisă și pizzeria. A fost un risc destul de mare să deschidem o pizzerie în mediul rural, respectiv aici la Deda deoarece pe această zonă nu a fost nicio livrare la domiciliu. La țară, cineva care să comande două pizza să le mănânce acasă, pentru mulți era ceva care provoca mai degrabă râsul, decât ceva care să fie lăudat. În timp lucrurile s-au schimbat, fapt pentru care am ajuns să livrăm pizza inclusiv la munca câmpului, sau direct în grădină la cei care erau prinși cu lucrul. Până la urmă nu mai e o diferență între ce e la țară și ce e la oraș. Dacă toată lumea lucrează, acesta implică timp, astfel omul poate nu mai are timp pentru a pregăti masa, lucru extrem de normal pentru cei de la oraș”, au afirmat Bogdan Cosmin și Antoaneta Maria Ceontea.

Meseria, brățară de aur

Este o vorbă care spune că meseria se mai și fură, lucru perfect adevărat, dacă e să ne gândim la cineva care pornește nou într-un anumit domeniu, inclusiv cel al preparării de pizza.

„Un prieten din copilărie foarte bun pe nume Ionuț a fost plecat pe litoral unde a activat ca și pizzer. El a fost cel care m-a tot bătut la cap să ne axăm pe acest sector, extrem de convins, dat fiind faptul că era de meserie, că nu are cum să nu meargă dacă faci lucru de calitate. Deși eram pregătiți pentru a face acest pas, el a fost cel care l-a definitivat, după care lucrurile au început să meargă din ce în ce mai bine. De la el am deprins practic ideile de bază în ce privește pizza. După câteva luni am început să fac și eu pizza, activitatea care o fac și în prezent. Nu a fost deloc ușor, în special în perioada în care am fost singurul pizzer. Eram o pizzerie nouă, fapt ce a stârnit curiozitatea clienților, care doreau să vadă cum e, fapt pentru care trebuia să faci un lucru de calitate, iar ca să înveți meserie implică timp și ceva experiență. De aceea spun că, acea perioadă în care am activat singur a fost una extrem de importantă pe care, spre bucuria noastră, am trecut-o cu brio. În prezent avem opt persoane angajate, doi pizzeri, un ajutor și doi livratori care își fac treaba în cadrul pizzeriei, la care se aduagă încă trei fete la bar”, a povestit Bogdan Cosmin Ceontea.

Calitate și seriozitate

Dacă primul pas a fost trecut cu brio, a fost nevoie și de o continuare, respectiv acceptul clienților, lucru posibil doar prin calitate și seriozitate. „Spre bucuria noastră, în cei șapte ani de când facem pizza nu cred să fi avut vreo reclamație majoră în ce privește calitatea. Este foarte greu să păstrezi această linie, să te menții pe calitate, altfel riști să pierzi din clienții pe care i-ai obișnuit ani de zile cu un produs de calitate. Rețeta succesului este simplă: seriozitate, punctualitate, muncă și oameni de calitate. Am avut parte de oameni de calitate cu care am lucrat și lucrăm în continuare. Acest lucru cântărește foarte mult în reușita unei afaceri”, a precizat Bogdan Cosmin Ceontea.

Ofertă bogată

Pizzeria ”La Ceontic” oferă peste 20 de sortimente de pizza, de la cele clasice precum Margherita, Prosciuto, Quatro Formaggi, până la Pizza Ardelenească sau Pizza Casei, aceasta fiind chiar prima pizza cu care s-a început în urmă cu șapte ani. Comenzi se pot face telefonic la numerele de telefon 0265-556.680, 0744.104.704, zilnic, între orele 13.00 și 23.00. „Livrăm pizza pe un areal în jurul comunei Deda, spre Reghin, până la Maiorești, și spre Toplița, până la Androneasa, la care se adaugă Valea Bistrei, Borzia, Valea Răstoliței, precum și partea către Filea, Rușii Munți. Avem două mașini ok cu care livrăm pizza în condiții de igienă, nu avem nicio problemă în acest sens”, a explicat Bogdan Cosmin.

„Deocamdată dorim să ne menținem la acest nivel, nu vrem să creștem în mod deosebit, ci să păstrăm nivelul la care suntem la momentul de față. La ce avem noi aici ca și suprafață, personal și tehnologie, pot spune că suntem la o capacitate maximă, fapt pentru care dorim să ne menținem, nicidecum să ne extindem. Ne declarăm mulțumiți de ce am realizat până în prezent, fapt pentru care întregul personal al Pizzeriei ”La Ceontic” dorește să mulțumească clienților și colaboratorilor noștrii pentru faptul că au fost alături de noi. Îi așteptăm și de acum înainte să fie alături de noi și le promitem ca și în continuare ne vom ridica la standardele cele mai înalte de calitate și seriozitate”, au precizat administratorii Pizzeriei „La Ceontic” din Deda.

