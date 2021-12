Telenovelă cu iz de furt: pagina de Facebook a PNL Mureș luată cu japca și rebotezată!

Share



Situație fără precedent la nivelul partidelor locale din județul Mureș. Nemulțumit de susținerea pe care filiala mureșeană a PNL i-a acordat-o lui Florin Cîțu în competiția acestuia cu Ludovic Orban pentru șefia Partidului Național Liberal, dar și de proaspăta coaliție în care liberalii guvernează alături de Partidul Social Democrat, Cristian Darosi, fost secretar adjunct al PNL Mureș și fost coordonator al Departamentului de comunicare online, și-a anunțat public demisia și a plecat din partid cu tot cu pagina de Facebook a filialei care avea peste 12.400 de like-uri, pe care a rebotezat-o ”Forța Liberală Mureș” și apoi a folosit-o pentru a disemina mesaje împotriva actualei conduceri a PNL.

György: ”Asta chiar constituie infracțiune”

Actualul purtător de cuvânt al PNL Mureș, Alexandru György, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, că după alegerile interne care au avut loc în luna august, noua conducere a filialei mureșene l-a notificat pe Cristian Darosi, care nu a mai fost ales să facă parte din noul Birou Politic Județean, să predea toate datele de acces online ale PNL Mureș.

”Nu m-am gândit la faptul că ne va șterge pe toți din administratori și o rămână numai el. Nu m-am gândit niciodată că va schimba denumirea paginii și decizia luată în Biroul Politic Județean, și din punctul meu de vedere asta chiar constituie infracțiune, este să ne îndreptăm împotriva lui pentru ce s-a întâmplat cu pagina de Facebook a filialei. Pentru validarea paginii, cu bifă albastră, în momentul respectiv s-au trimis niște acte, în numele Partidului Național Liberal, filiala Mureș, către Facebook, ca să valideze acea pagină. A existat o decizie luată de președintele partidului prin care el avea un termen în care trebuia să predea datele de acces la pagini, site, e-mailuri și așa mai departe, pe care le avea în administrare, dar doar pagina de Facebook era în administrarea sa. Nici nu ne-am gândit vreo clipă că dacă își schimbă opțiunile politice pleacă cu ceva ce nu e al lui. Și eu mă simt, între ghilimele, furat de gestul respectiv deoarece pagina a fost creată de mine, pentru Partidul Național Liberal Mureș, în 9 iulie 2013, și au contribuit la creșterea acelei pagini foarte mulți membri, nu doar el. Nu era un drept de-al lui, propriu, ca să ia pagina”, a explicat Alexandru György, care deține și funcțiile de viceprimar al municipiului Târgu Mureș și vicepreședinte al Departamentului Imagine, Comunicare, Relații cu mass media al PNL Mureș.

În opinia lui Alexandru György, gestul făcut de Cristian Darosi este de neînțeles cu atât mai mult cu cât în decursul anilor principalul liant al membrilor liberali din județul Mureș participanți în diverse campanii electorale a fost tocmai prietenia.

”Am sperat în momentul în care și-a anunțat în mediul online opțiunile către un nou partid care se va înființa că o să ne despărțim ca și colegi. Până la urmă nu am fost colegi un an de zile, am fost colegi în multe campanii electorale și nu credeam că e capabil de așa ceva. Până la urmă, ne-a făcut rău la toți colegii liberali”, a afirmat purtătorul de cuvânt al PNL Mureș.

Ultimatum expirat. Cazul, aproape de Poliție și de instanță

Recent, în data de 1 decembrie, a expirat un nou ultimatum acordat de conducerea PNL Mureș lui Cristian Darosi pentru a preda datele de contact ale paginii de Facebook a organizației.

”Eu am discutat cu el în momentul în care am observat că nu mai am acces pe pagină și a postat acolo demisia sa din funcția de membru al organizației municipale. Mi-a spus că e o pagină la care a muncit și nu poate să plece cu mâna goală. Probabil îl vom acționa în judecată, dar îl vom reclama în prima fază la Poliție pentru infracțiuni contra siguranței integrității sistemelor datelor informatice, cum scrie în Codul Penal. Fiind și o pagină validată pe numele organizației județene, cu siguranță că Facebook va lua act de chestia aceasta și va da înapoi filialei Mureș pagina de Facebook. În acest sens am și luat o decizie în Biroul Politic Județean în care i s-a dat un nou termen ca să predea pagina. Termenul a trecut, a fost 1 decembrie, iar juriștii și avocații noștri se vor ocupa de acest aspect și cred că vom recupera acea pagină pentru că putem spune că e un furt intelectual până la urmă, nu e o pagină personală, ci e pagina unei organizații”, a conchis Alexandru György.

Darosi: ”Rămân același om! Nu sunt trădător!”

Contactat de cotidianul Zi de Zi pentru a-și expune punctul de vedere în legătură cu transformarea paginii de Facebook a PNL Mureș în ”Forța Liberală Mureș”, Cristian Darosi a remis un comunicat pe care îl publicăm, integral, în rândurile de mai jos.

”În data de 23 octombrie mi-am anunțat public demisia din calitatea de membru al Partidului Național Liberal. Prin această demisie conform statutului PNL am renunțat la calitatea de Coordonator al Departamentului de Comunicare al PNL Online. Cât despre pagina celor de la PNL Mureș am observat o linie de comunicare dezamăgitoare, în total dezacord cu mesajele PNL din campania electorală. Consider că noua strategie de comunicare ce aparține conducerii actuale a PNL Mureș nu se ridică la nivelul promisiunilor făcute în campania internă de actuala conducere, conducere care a renunțat la o comunicare transparentă, directă și de legatură cu cetățenii județului Mureș în raport cu ultimele decizii luate de actualul lider în contextul Coaliției de guvernare a Partidului Național Liberal – alături de cei de la PSD. Las în urmă următoarele funcții pe care le-am deținut pe rând în interiorul PNL: membru BPL TNL Târgu Mureș, prim-vicepreședinte TNL Mureș, secretar general adjunct PNL Mureș, coordonator al Departamentului de Comunicare PNL Online. De toată această muncă vor profita cei care astăzi s-au aliat cu PSD, reușind astfel să omoare credibilitatea Partidului Național Liberal! Rămân același om! Nu sunt trădător! Voi continua să fac ceea ce le-am promis oamenilor pe stradă, în piețe, pe ulițe, prin toate satele și la fiecare eveniment la care am participat, cu un mesaj în plus: fără PSD și aliații lor din echipa distrugătoare! Rămân cu aceleași convingeri, principii și valori sănătoase pe care le-am însușit de la oamenii cu care voi continua într-o altă construcție liberală, construcție care nu va trăda așteptările electoratului de dreapta!”, a transmis Cristian Darosi.

Alex TOTH