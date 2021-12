VIDEO: Tradiția continuă la Reghin. ”Ler, ler…flori de ger”, la ediția a VI-a

Share



Primăria Municipiului Reghin, Casa Municipală de Cultură „Dr. Eugen Nicoară”, cu sprijinul unor inimoși sponsori a organizat și în acest an tradiționalul concert de colinde și cântece de iarnă ”Ler, ler…flori de ger”. Evenimentul, ajuns în acest an la cea de a VI-a ediție, a avut loc în seara zilei de 21 decembrie, la Casa Municipală de Cultură „Dr. Eugen Nicoară”.

„Ideea acestui spectacol a pornit în urmă cu șapte ani, în primul rând din dragostea pentru muzica folk. Am ales această perioadă din an pentru organizarea acestui spectacol deoarece folkiștii se pot aduna mult mai ușor. În acest an, cu ajutorul bunului Dumnezeu și la rugămintea directorului Casei de Cultură ”Eugen Nicoară”, prof. Ioan Conțiu, am reușit să organizăm și în acest an cea de a șasea ediție”, a precizat Vali Câmpean, inițiatorul spectacolului „Ler, ler…flori de ger”.

Protagoniștii spectacolului au fost Florin Săsărman acompaniat de Alexandru Filip, Ștefania Sălăgean, Grupul Ecoul & Dody G, Majaj Gyözö și Angela Mariașiu.

„Am venit la Reghin cu gândul de a încropi o ceată de colindători compusă nu doar de folkiștii de pe scenă ci și din oamenii din sală deoarece vom colinda împreună cu ei. În satele mele natale, din stânga și dreapta Someșului Mare, Măruț și Cristești, se spune că, cine nu colindă în Post, nu o să aibă colindători de Crăciun. Așa că, acum este momentul să colindăm cu toții pentru a avea un Crăciun fericit”, a precizat Florin Săsărman.

„În primul rând am venit cu un mare dor de a cânta și a colinda. Am fost la un festival la Bistrița, și, având o seară, un public și o sală extraordinară cum rar mai găsești în România, ni s-a făcut și mai dor de astfel de concerte, aici acasă la Reghin. Ajuns acasă, l-am sunat pe Vali Câmpean, care este de fapt inițiatorul acestui spectacol, și i-am spus să facem un spectacol de colinde. Lumea este dornică de astfel de spectacole. Aștept de mult acest colind și dacă nu colindăm, parcă nu vine Crăciunul”, a spus Angela Mariașiu.

Reghinenii prezenți la spectacolul găzduit de Casa Municipală de Cultură „Dr. Eugen Nicoară” au avut parte de o seară de suflet pe acordurile muzicii. La loc de cinste au fost colindele și cântecele de iarnă, din care nu au lipsit compoziții, pe atât de vechi dar atât de iubite de publicul reghinean, ”Din, dang, ding”, „La o cană cu vin”, ”Din copilărie”, dacă e să ne referim doar la câteva din piesele care au fost savurate de publicul reghinean la cea de a VI-a ediție ”Ler, ler…flori de ger”. La final, așa cum cere tradiția, întreaga ceată de colindători a cântat alături de public „Trei păstori” și „O, ce veste minunată”.

