La Luduș, ornamente vechi și artificii noi

La fel ca în anii precedenți, Primăria orașului Luduș s-a pregătit pentru întâmpinarea noului an într-un cadru deosebit. Încă de la 1 decembrie a fost inaugurat iluminatul festiv al orașului prin montarea instalației electrice. În piața mare a orașului a fost montat patinoarul artificial în vecinătatea unui brad frumos împodobit. De mare interes pentru copii este diorama care prezintă Nașterea Domnului care a fost amplasată în Piața Primăriei, acolo unde sunt montate și trei căsuțe din lemn destinate comercializării produselor adecvate sărbătorilor de iarnă.

Despre iluminatul festiv din acest an, primarul Cristian Moldovan a precizat: „Ornamentele sunt aceleași din anii precedenți. Le-am păstrat în cele mai bune condiții și acum ne bucurăm din nou de ele. Anul 2021 a fost un an de austeritate și am folosit fondurile pentru sistemul sanitar, pentru învățământ și infrastructură. Am considerat că anul acesta nu este o prioritate cumpărarea de podoabe noi”.

Chiar și în aceste condiții, iluminatul festiv din acest an întărește certitudinea de sărbătoare în această perioadă marcată de anumite restricții de ordin sanitar, perioadă pe care trebuie să o parcurgem în siguranță.

O surpriză de ultimă oră pentru ludușeni a fost realizarea unui interesant și strălucitor spectacol de artificii, de luminițe scânteietoare de sărbătoare pe care administrația locală a oferit-o cetățenilor săi.

La Mulți Ani, ludușeni! La Mulți Ani tuturor!

Ioan A. BORGOVAN