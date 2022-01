Galeria personalităților neamului românesc de la Sărmașu, demersuri pentru înscrierea în Cartea Recordurilor

Share



Preotul Ilie Bucur de la Mănăstirea Sfântul Mina din Sărmaşu şi artistul plastic Ioan Astăluş au anunţat începerea demersurilor pentru înscrierea în Guinness Book a galeriei marilor personalităţi ale neamului românesc din incinta aşezământului monahal, care cuprinde până acum 39 de busturi, urmând să mai fie sculptate cel puţin încă 25.

„Nu vrem să facem acest lucru de emfază sau de suprafaţă, nu vrem scoatem nimic în faţă, de aceea nu am făcut publicitate. Trebuie să lăsăm lucrurile să meargă. Văzând anvergura acestei lucrări, care nu a fost programată aşa de la început, este copleşitoare acum (…) De aceea dorim să facem aceste busturi până jos, la poarta mănăstirii. Ne-am gândit să înscriem ansamblul în Guinness Book, pentru că este unicat în lume să ajungem să avem cam 70 de busturi. Nu acesta a fost sensul nostru ca să intrăm în Guinness Book. Avem o suprafaţă de 4 hectare şi vom merge cu statuile până la poartă. Ne-am gândit la Ciprian Porumbescu, Ioan Slavici, la oamenii mari ai acestei ţări, care spun ceva”, a declarat preotul Ilie Bucur.



Cele aproape 40 de sculpturi întruchipează artişti români şi personalităţi istorice de pe meleagurile autohtone şi reprezintă cel mai mare ansamblu sculptural realizat de un singur artist, Ioan Astăluş, care a început proiectul în anul 2014, primul bust fiind cel al lui Constantin Brâncoveanu.

„Ceea ce fac vreau să rămână. Ceea ce vedem aici nu e decât o recompensă pe care am încercat să o oferim memoriei unor personalităţi de vază ale culturii, religiei, literaturii, ale armatei poporului român. Părintele a propus Consiliului Local un proiect de executare a 12 busturi pentru a marca 100 de ani de la Marea Unire, proiect care a fost respins iniţial. Dar ne-am ambiţionat şi nu am făcut 12, ci 24, care au fost sfinţite cu ocazia Centenarului Marii Uniri. Apoi au urmat şi celelalte. Sunt făcute din material compozit cu patină de bronz, se face un modelaj în lut. La un modelaj în lut sculptorul atinge bustul de 1 milion de ori, multiplul de un milion la 39 de busturi se poate face un calcul (…) Turnarea am făcut-o împreună cu ucenicii. Ne-am ambiţionat să continuăm şi după cele 24 de sculpturi, vom continua cu 28 de busturi de pe Golgota Românilor, unde intenţionăm să îi punem pe cei care au avut de suferit de-a lungul istoriei, în toate regimurile totalitare. E ideea părintelui protopop să intrăm în Guinness Book cu cele 64 de busturi câte vor fi la final. Unicitatea este că sunt opera unui singur artist”, a afirmat Ioan Astăluş.



Ghidul ineditei galerii de sculptură este profesorul de istorie Costel Neacşu, de la Liceul Teoretic „Samuil Micu’ din Sărmaşu, autorul a 19 cărţi.

„Sunt persoana care are puţină răbdare să prezinte celor care vin din diferite localităţi ale ţării. Suntem la întretăierea a trei judeţe, Cluj, Mureş şi Bistriţa-Năsăud, într-un loc în care părintele Ilie a făcut din Sărmaşu un al doilea Târgu Jiu, fireşte, păstrând proporţiile. Adică ce este Târgu Jiu pentru România din punct de vedere artistic este Sărmaşul pentru judeţul Mureş. Sunt persoana care are răbdare să le prezinte celor care vin în vizită aici fiecare monument, fiecare bust, fiecare personalitate şi au venit aici, şi vin, studenţi, elevi, profesori, scriitori, ziarişti (…) Ca să pot să prezint fiecare bust îmi trebuie cel puţin două ore, sunt aproape 50, ne-am străduit să fie cele mai importante. Părintele Ilie continuă acest proiect împreună cu sculptorul Ioan Astăluş (…) Pe fondul globalizării, a acestor ştergeri culturale şi identitare, care nu sunt un lucru firesc, fiecare dintre personalităţile sociale, culturale, economice, politice şi religioase spune câte ceva despre cultura românească. Aici îi invităm pe toţi să vină şi cu mare plăcere voi face onorurile de mic ghid”, a spus Costel Neacşu.

(www.agerpres.ro)