Vass Levente, mesaj-surpriză către primarul Soós Zoltán

Fostul lider al UDMR Târgu Mureș, dr. Vass Levente, care în prezent deține funcția de secretar de stat în cadrul Ministerului Sănătății, a lansat vineri, 28 ianuarie, un îndemn de încurajare către primarul municipiului Târgu Mureș, Soós Zoltán.

”Adună-te, Zoltán!”, a scris dr. Vass Levente pe pagina sa de Facebook, la trei zile de la apariția în spațiul public a unei investigații jurnalistice care a vizat activitatea unor consilieri personali ai primarului municipiului Târgu Mureș.

”Chiar dacă nu l-am votat pe domnul primar suntem obligați astăzi să încercăm să ajutăm dacă ne cere ajutorul, pentru că sunt o grămadă de bani la Programul Național PNRR care vine din Uniunea Europeană. Este noua perioadă bugetară în Uniunea Europeană și dacă acum orașul și primarul și Primăria nu sunt în stare să pună ceva pe masă și să atragă fonduri atunci din păcate orașul nostru chiar dacă a ajuns datorită Guvernului de fapt, a mai multor Guverne, autostrada în Târgu Mureș, din păcate Târgu Mureșul o să rămână și mai mult în urmă. De aceea consider că nu contează dacă am avut dreptate, dacă nu am avut dreptate, dacă stimați telespectatori ați avut dreptate atunci când ați avut dubii sau l-ați votat sau nu l-ați votat pe domnul Soós, avem obligația de acum încolo să încercăm să ajutăm pentru că altfel ajungem să vedem ce este și la nivelul județului: prea puține proiecte și prea multe discuții despre un buget mai mare sau cel mai mare din ultima perioadă”, a explicat dr. Vass Levente vineri, 28 ianuarie, în timpul emisiunii ”Agenda Zilei” realizată și moderată de jurnalistul Adrian Giurgea.

În cadrul aceleiași emisiuni, dr. Vass Levente a mai precizat că apelul său se dorește a avea un rol mobilizator pentru echipa actualului primar al municipiului Târgu Mureș.

”Aș dori să vedem împreună mai multe dezvoltări, mai multe inițiative bune și – de ce nu – să recunoaștem că tot ceea ce face acum primarul, președintele Consiliului Județean sau chiar parlamentarii și secretarii de stat s-ar putea să se vadă peste câțiva ani. Dacă ai făcut bine sau nu ai făcut bine ce era sarcina ta în 2022. Pentru asta am lansat un fel de provocare, un fel de mobilizare dacă doriți, și am făcut asta cu cea mai bună colegialitate și sper să se adune domnul primar”, a menționat dr. Vass Levente, care în cadrul aceleiași emisiuni a recunoscut că la alegerile locale din anul 2020 nu l-a votat pe actualul primar al municipiului Târgu Mureș.

Alex TOTH