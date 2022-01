Noutăți despre campania de vaccinare din Luduș

Share



Pentru campania de vaccinare a populației împotriva COVID-19, Ministerul Sănătății, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației au elaborat un Ordin comun pentru stabilirea normelor privind autorizarea, organizarea și funcționarea Centrelor de vaccinare în teritoriu. La rândul său, Instituția Prefectului – Județul Mureș a decis înființarea Centrelor de vaccinare, dintre care unul a fost stabilit în orașul Luduș, în Sala de sport din strada Pieței. Având asistența de specialitate a Direcției de Sănătate Publică Mureș, Primăria orașului a amenajat circuitul regulamentar compus din punct de recepție, sector de triaj, cabinet de vaccinare și un spațiu pentru postvaccinare. După un an de funcționare, opinia unanimă este că organizarea la Luduș a corespuns din toate punctele de vedere.

20.000 de oameni vaccinați

După ultimele date, populația orașului este de 17.175 de locuitori. La prima vedere, numărul total de vaccinați este exagerat, dar medicul specialist Liliana Heinrich, medicul coordonator al Centrului, a declarat următoarele: „Pe lângă locuitorii din oraș, la Centrul nostru s-au prezentat și mulți cetățeni din localitățile apropiate din județul nostru și chiar și din județele Bistrița, Cluj și Sibiu, pe vremea când se făceau programări și prin telefon”.

Atunci a fost o perioadă în care se lucra și câte 12 ore/zi, iar asistenții, registratorii și medicii au fost programați și în două schimburi.

„La început, în 18 ianuarie 2021 am utilizat vaccin Pfizer și am avut solicitări de la copii de 12 ani și până la seniori de peste 90 de ani. O perioadă scurtă am folosit și vaccin Moderna, dar acum avem doar vaccinuri Pfizer și Johnson & Johnson. În toate cazurile am înregistrat reușite, nu am avut cazuri de reacții deosebite, nu am avut incidente după administrarea vaccinului”, a declarat dr. Liliana Heinrich.

Pentru cei care s-au vaccinat cu doza a doua, din luna septembrie și până în 26 octombrie 2021, s-au acordat bonusuri constând în cinci techete de masă, în valoare totală de 100 de lei. Persoanele care sunt în drept să le primească sunt invitate la Centrul de vaccinare în fiecare zi lucrătoare.

Vaccinarea continuă

„În ultima perioadă a crescut numărul de infectări în oraș și în județ și în consecință îi invit pe toți cetățenii să vină la vaccinare. Este spre binele lor și al nostru, al tuturor”, a precizat dr. Liliana Heinrich.

Din 27 ianuarie2022 a început în țară programul de vaccinare al copiilor cu vârsta 5-11 ani. Pentru realizarea acestui program sunt necesare constituirea a două fluxuri, separat pentru adulți și copii, cu echipe medicale diferite, ceea ce la Luduș nu este posibil. Puținele solicitări primite au fost direcționate spre Târgu Mureș și Târnăveni.

Acum, la Luduș, de luni până vineri între orele 9.00 – 17.00 sunt prezenți la datorie doi medici, doi asistenți și un regsitrator. Lupta împotriva COVID-19 continuă și victoria finală va aparține doar celor care se vaccinează și respectă indicațiile sanitare.

Ioan A. BORGOVAN