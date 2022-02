Centru de studii în domeniul securității europene, la UMFST Târgu Mureș

Share



Consilierul județean Mihaela Natea a anunțat miercuri, 2 februarie, că în curând în cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) ”George Emil Palade” din Târgu Mureș își va începe activitatea un Centru de studii în domeniul securității europene.

”Succesul real nu e un accident. E acea scară pe care o urci treaptă cu treaptă, mai ușor, mai greu, mai repede sau mai încet, dar care te duce la o destinație, un scop, un țel. Pentru un succes de durată treptele se urcă una câte una, cu răbdare și diligență. Ieri am primit o veste minunată. A fost semnat contractul proiectului european Jean Monnet: Excellence Center on European Security and Disinformation in Multicultural Societies. Astfel, în curând, acest Centru va lua ființă sub coordonarea subsemnatei la UMFST Târgu Mureș și se va bucura de finanțare din partea Comisiei Europene”, a precizat conf. dr. Mihaela Natea, care își desfășoară activitatea la Facultatea de Științe și Litere din cadrul UMFST ”George Emil Palade” din Târgu Mureș.

Dezinformarea, un ”fenomen complex”

Unul dintre obiectivele noului Centru este studierea fenomenului de ”fake news”, din ce în ce mai prezent în spațiul european.

”Contextul actual demonstrează nevoia de a studia dezinformarea, cu atât mai mult cu cât ea reprezintă un fenomen internațional care afectează securitatea cetățenilor, a statelor și a Europei. În acest context, cu aportul colegilor din UMFST și al celor din mai multe universități din țară și din străinătate, am construit un proiect care propune analiza acestui fenomen complex. Iată, după un an și jumătate, munca depusă a dat roade și în curând vom porni la drum pentru implementarea proiectului. Vă mulțumesc tuturor că ați acceptat să faceți parte din acest proiect! Rezultatul de față, succesul în validarea proiectului, este al nostru, al tuturor”, a subliniat Mihaela Natea.

