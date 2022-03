Activitatea din Consiliul Local Ungheni, blocată de consilierii PMP

Share



Prezent marți, 15 martie, la emisiunea ”Politică și societate” de la postul de televiziune M9 TV, Radu Pescar, vicepreședinte al Partidului Mișcarea Populară (PMP) și totodată lider al PMP Mureș, a recunoscut că grupul consilierilor locali PMP din Ungheni nu își desfășoară activitatea așa cum ar trebui, și anume pentru dezvoltarea comunității din Ungheni.

Radu Pescar: ”Nu este normal să faci antijoc”

În cadrul emisiunii, Radu Pescar a povestit că Victor Prodan, primarul orașului Ungheni, i-a solicitat o întâlnire pentru a discuta despre atitudinea consilierilor locali PMP care votează împotrivă, fără argumente, orice hotărâre inițiată de majoritate și ”care blochează dezvoltarea localității prin atitudinea lor.”

”A venit la mine la birou și mi-a spus: consilierii dumneavoastră nu își justifică niciodată votul, dar constant șa orice temă, la orice proiect de hotărâre care este pentru dezvoltarea localității votează împotrivă. Și asta nu consider că este un mod de manifestare a unor consilieri care au candidat și au avut niște obiective declarate pentru dezvoltarea orașului”, a arătat președintele PMP Mureș.

Totodată, Radu Pescar a fost de părere că ”nu este normal să faci antijoc” într-un Consiliu Local.

”Eu, în Consiliul Local Târgu Mureș am aceeași calitate, de consilier. Sigur că votez și împotrivă, dar nu există să votez împotrivă fără să îmi motivez votul”, a explicat Radu Pescar, care deține și funcția de consilier local în Consiliul Local Târgu Mureș.

”În plus, în comisii îmi spun punctul de vedere, spun că nu e în regulă și de ce nu e în regulă”, a completat Radu Pescar.

Propunerea de viceprimar, respinsă de colegii de partid

În aceeași emisiune realizată și moderată de jurnalistul Florin Dobrater, Radu Pescar a devoalat că i-a propus primarului orașului Ungheni ca PMP să dețină o funcție de viceprimar: ”La Ungheni consider că dumneavoastră aveți nouă consilieri, noi suntem pe locul 2, cu patru consilieri. Eu consider că pentru ca să dezamorsăm acest conflict poate că acei consilieri locali nu cunosc în detaliu toate proiectele de hotărâre pentru că nu au un reprezentant în administrație care să le explice despre ce e vorba. Și să-i lămurească, dacă e bine, dacă nu e bine, dacă e legal, dacă nu e legal. Și zic: cred că ar fi cazul să aveți în administrație un om din PMP care să garanteze că lucrurile de acolo sunt cumva obiective, corecte, în interesul localității și așa mai departe.”

”I-am spus la cine m-am gândit, dânsul n-a fost de acord cu numele propus de mine, pentru că a spus că a avut experiențe negative în trecut, nu pot colabora. Zic: ok, cu cine puteți colabora? Mi-a dat un alt nume, tot din PMP, cu care dânsul crede că poate colabora. Am zis: ok, dar eu am vorbit în necunoștință de cauză, n-am vorbit încă cu reprezentantul PMP să văd dacă este sau nu este dispus să facă această…”, a povestit Radu Pescar.

Vicepreședintele PMP a luat legătura cu colegul propus să devină viceprimar în Ungheni: ”Am luat legătura cu respectivul pe care dânsul mi l-a propus, din PMP, m-a refuzat, a spus că el nu poate să intre în administrația Primăriei pentru că nu o să fie de acord cu colegii lui. Ceea ce pe mine m-a surprins la maxim. Adică eu știu că un partid face politică ca să ajungă la putere și să își poată implementa programele. Și atunci am zis: eu nu cred ce aud. Și i-am zis: gândește-te bine pentru că nu cred că este o atitudine corectă și hai să discutăm această speță. Nu știu ce se întâmplă acolo. După vreo câteva zile, a venit la mine la birou, am avut o discuție, a venit să îmi argumenteze de ce nu poate.”

Consilieri care ”n-au zis niciodată nimic numai au votat împotrivă”

De asemenea, Radu Pescar a dezvăluit că de la depunerea jurământului, în anul 2020, și până în prezent, cei patru consilieri locali PMP din Ungheni, respectiv Ioan Cosmin Duma, Dorin Mircea Moldovan, Dorin Attila Niomati și Cornel Ilie Vultur ”n-au votat nimic, tot împotrivă”, respectiv că nu au avut inițiative proprii concretizete în proiecte de hotărâri, amendamente și luări de cuvânt.

”L-am întrebat: voi ce faceți acolo? Câte luări de poziție, de cuvânt, câte amendamente, câte proiecte de hotărâre? Păi, zice, am avut eu vreo 15 luări de cuvânt, restul colegilor niciodată, n-au zis niciodată nimic numai au votat împotrivă. I-am zis că nu e ok”, a povestit liderul PMP Mureș.

”I-am convocat pe toți și surpriză: au fost împotriva numirii propriului viceprimar. Dar vehement împotrivă!”, a mai spus Radu Pescar despre situația consilierilor locali PMP din Ungheni.

Victor Prodan, apel la comunicare și înțelegere

Contactat de cotidianul Zi de Zi, Victor Prodan, primarul orașului Ungheni și totodată liderul PNL Ungheni, a fost de părere că ”proiectele locale și interesele cetățenilor trebuie să fie prioritizate, înaintea culorilor partidelor politice.

Reporter: Sunt reale aspectele amintite de domnul Radu Pescar, cu privire la un posibil protocol de colaborare între PNL Ungheni și PMP Ungheni?

Victor Prodan: Este adevărat, am purtat discuții cu președintele PMP Mureș cu privire la anumite aspecte ce țin de blocarea abuzivă, spun eu, a unor proiecte de dezvoltare locală de importanță majoră pentru localitățile administrate de pe raza UAT Ungheni și desigur, pentru cetățenii noștri, chiar de către unii din consilierii locali care ar trebui să reprezinte cu onoare locuitorii care și-au pus încrederea în ei. Așadar da, suntem în discuții avansate alături de colegii noștri în vederea încheierii unui protocol de colaborare la nivelul Consiliului Local Ungheni.

Rep.: În acest sens, sunteți dispus chiar să oferiți postura de viceprimar al orașului, adversarilor politici?

Victor Prodan: Nu cred că la nivel local opoziția în cel mai negativ mod posibil, este o soluție pentru a încerca să obții popularitatea personală. Nu cred în atitudini de acest gen și niciodată nu am încercat să distrug planuri locale, proiecte de investiții, de modernizare sau de atragere a investitorilor pe raza orașului și a localităților aparținătoare, doar pentru a câștiga simpatii trecătoare ale unor persoane care nu înțeleg acest concept de dezvoltare. Ca răspuns la întrebarea dumneavoastră, eu cred că cel mai important aspect pentru ca orașul nostru să fie unul funcțional, prosper și în continuă dezvoltare, este reprezentat de comunicare, înțelegere și proiecte funcționale care să contribuie la bunăstarea cetățeanului de rând. Așadar, da, dacă postura de viceprimar poate înclina balanța în favoarea dezvoltării orașului, nu văd nici un obstacol înaintea colaborării noastre.

Alex TOTH