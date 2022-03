Învățământ medical la standarde europene la Facultatea de Medicină Dentară din Târgu Mureș

Share



Acumularea de cunoștințe noi și perfecționarea practicii medicale, având la dispoziție cele mai moderne instrumente de care poate beneficia, pentru a deveni un cadru medical competent, este dezideratul fiecărui student la Medicină Dentară, ce dorește să își dezvolte o carieră în domeniul stomatologiei. Facultatea de Medicină Dentară din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie “George Emil Palade” (UMFST) din Târgu Mureș întrunește toate condițiile necesare astfel încât studenții săi să își poată desăvârși devenirea profesională la cele mai înalte standarde și răspunde, prin dotare, infrastructură și pregătirea cadrelor didactice, celor mai exigente cerințe.

În cadrul facultății funcționează, începând cu anul 2021, Ambulatoriul de specialitate medicină dentară al UMFST, care a devenit, oficial, furnizor de servicii medicale stomatologice prin intrarea în relații contractuale cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate.

Ofertă educațională variată, adaptată mediului multicultural

La Facultatea de Medicină Dentară studiază aproximativ 900 de studenți, la patru programe de studii universitare de licență și de masterat- Medicina dentară, seria română și seria maghiară, Medicina dentară în limba engleză, care este un program dedicat studenților internaționali ce doresc să învețe stomatologia la Târgu Mureș, Tehnica dentară și programul de studii de master – Reabilitare orală estetică.

Programul de Medicină Dentară și Medicină Dentară-limba engleză asigură pregătirea studenților pe o perioadă de șase ani, iar programul de Tehnică Dentară are o durată de trei ani.

La Medicină Dentară cursurile se desfăşoară în limbile română, maghiară și engleză, iar activităţile practice şi stagiile clinice în limba română și în limba engleză.

După ce sunt admiși, proaspeții studenți vor beneficia timp de trei ani de o pregătire medicală și preclinică stomatologică, urmând ca din anul IV procesul educațional să fie focusat pe disciplinele stomatologice. Ponderea mare a activității didactice a studentului va fi reprezentată de stagiile clinice, unde vor efectua o serie de servicii stomatologice la pacienți, sub atenta îndrumare a cadrelor didactice, având astfel ocazia de a-și pune în practică cunoștințele teoretice acumulate.

La finalizarea studiilor urmează susținerea examenului de licență, absolvenții obținând dreptul de liberă practică pentru a practica profesia de medic stomatolog. Își pot definitiva studiile urmând programul de masterat, dar și pregătirea prin rezidențiat în 7 specialități stomatologice diferite sau studii de doctorat.

Programul de studii de masterat, Reabilitare orală estetică, lansat în octombrie 2018, are durata de un an și este adresat absolvenților facultăților de stomatologie.

Bază modernă de învățământ stomatologic

Baza de învățământ modernă, organizată sub forma Centrului Integrat de Medicină Dentară, garantează un proces educațional dinamic și complex. Aici se regăsesc amfiteatre modulare, noul centru de simulare, laboratoare didactice, laborator de tehnică dentară și o zonă largă destinată activităţii clinice a studenţilor, dotată cu 84 de unituri dentare. Noul centru de simulare are scopul de a optimiza activitățile didactice și de a dezvolta abilitățile practice ale studenților de la Medicină Dentară din anul III, aflați la finalul ciclului preclinic de pregătire. Zona clinică cuprinde 4 departamente distincte și un compartiment de triaj al pacienților. Centrul este dotat cu aparatură şi tehnologie de ultimă generaţie în domeniul radiologiei stomatologice, oferind astfel pacienţilor servicii imagistice moderne şi accesibile, iar studenților posibilitatea de a efectua studii diverse și multiple. Din anul 2019, compartimentul de radiologie este dotat cu un tomograf computerizat 3D (CBCT), ce oferă o acuratețe maximă în diagnosticarea afecțiunilor din sfera maxilo facială, fiind indispensabil în implantologie, ortodonție și celelalte ramuri ale stomatologiei.

Pentru a oferi studenților cele mai bune condiții și cele mai moderne instrumente de practică, odată cu începerea anului universitar 2021-2022, baza didactică a facultății s-a îmbogățit cu un laborator nou de materiale dentare, edificat în parteneriat cu grupul de clinici DENT ESTET.

Acest spațiu didactic nou prezintă un design personalizat al laboratorului, având drept inspirație conceptele de tehnologie, digitalizare și medicină dentară a viitorului, fiind perfect adaptat nevoilor studenților. Laboratorul este structurat sub forma mai multor ateliere de lucru preclinice și a unei zone de transpunere a cunoștințelor preclinice direct în practica clinică. Structurat inteligent, în două secțiuni, o sală de lucrări practice și o zonă clinică, spațiul didactic oferă studenților de la programele de studii Medicină dentară și Tehnică dentară posibilități de instruire preclinică și clinică în același timp.

Totodată, este utilizat pentru desfășurarea de cursuri postuniversitare adresate medicilor stomatologi din diferite specialități și pentru alte evenimente sau workshop-uri din domeniu.

Obiective de viitor pentru dezvoltarea bazei de învățământ

Viitorii absolvenți de liceu vor avea și mai multe motive pentru a deveni studenți la Facultatea de Medicină Dentară a UMFST Târgu Mureș. Proiectele de dezvoltare a bazei de învățământ medical stomatologic continuă și se vor concretiza în înființarea unei unități de îngrijire specială oro-dentară în cadrul Ambulatoriului de specialitate medicină dentară a Universității. Totodată, este în curs de implementare un nou proiect educațional, intitulat ”Digitalizarea laboratorului de tehnică dentară ”, în parteneriat cu compania IVOCLAR VIVADENT. Este un proiect ce fructifică tendințele actuale de tip „DIGITAL EDUCATIONAL PROJECTS 2022 FOR UNIVERSITIES”, pe care le inițiază companiile dezvoltatoare de tehnologii și software dedicate. Prin acest proiect se va asigura posibilitatea de aplicare a celor mai moderne soluții și tehnologii în procesele didactice-clinice ale studenților, masteranzilor și rezidenților.

”Pentru a deveni student la Facultatea de Medicină Dentară, candidaţii trebuie să participe la concursurile de admitere organizate de Universitatea noastră. Concurență se înregistrează, în fiecare an, atât la programul de studii Medicină dentară, cât și la Tehnică dentară.

Vă pot oferi foarte multe motive pentru care absolvenții de liceu să își dorească să studieze la Facultatea de Medicină Dentară din Târgu Mureş și am considerat oportun sa le prezentăm detaliat, pe site-ul dedicat admiterii, la secțiunea Medicină Dentară. Faptul că absolvenții obțin dreptul de liberă practică după finalizarea facultății, că vor practica o profesie nobilă, cea de medic stomatolog sau de tehnician dentar, cu rezultatea fascinante și imediate, apoi recunoașterea studiilor cu posibilitatea de a lucra în Uniunea Europeană, cultivarea spiritului antreprenorial, sunt aspecte care atrag an de an absolvenții de liceu către examenul de admitere la Facultatea de Medicină Dentară.

Garantat, pe studenții noștri îi așteaptă un parcurs educațional dinamic și atractiv, cu oportunități pentru practica de vară în străinătate prin burse Erasmus de plasament, șansa de a participa la proiecte ample și campanii de voluntariat privind profilaxia orală în școli și grădinițe și, nu în ultimul rând, vor beneficia de pregătirea într-o bază de învățământ foarte modernă. Le doresc mult succes la preadmitere celor care doresc să devină studenți la Tehnică dentară și la examenul de admitere celor care doresc să devină studenți la Medicină Dentară.”

Prof. Dr. Cristina Bica, Decan Facultatea de Medicină Dentară, UMFST “George Emil Palade” Târgu Mureș

