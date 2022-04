Evoluția salariului net în județul Mureș

Share



Câştigul salarial nominal mediu brut la sfârşitul anului 2021 a fost de 5.876 de lei (plus 469 de lei faţă de sfârşitul anului 2020), iar cel net a fost de 3.567 de lei (plus 255 de lei faţă de perioada corespunzatoare din 2020), a informat conducerea Direcției Județene de Statistică Mureș.

”Pe sectoare de activitate, se înregistrează creşteri în toate sectoarele, în industrie şi construcţii (plus 491 de lei brut şi plus 253 de lei net), în servicii (plus 478 de lei brut şi plus 268 de lei net) şi în agricultură, silvicultură, pescuit (plus 349 de lei brut şi plus 210 de lei net). Indicele câştigului salarial real, calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal net şi indicele preţurilor de consum, a scăzut în această perioadă cu 0,5%”, se menționează într-un raport aferent anului 2021, întocmit de conducerea Direcției Județene de Statistică Mureș.

(Redacția / https://ro.depositphotos.com/home.html )