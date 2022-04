Om de afaceri mureșean acuzat de dare de mită, acord cu DNA

Share



Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (DNA) – Serviciul Teritorial Târgu Mureș au dispus sesizarea instanței de judecată, în baza dispozițiilor articolului 483 Cod procedură penală, cu acordul de recunoaștere a vinovăției unui inculpat, om de afaceri, pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită.

Potrivit unui comunicat de presă făcut public miercuri, 27 aprilie, în acordul de recunoaștere a vinovăției, procurorii au reținut următoarea stare de fapt: ”În perioada 12-15 aprilie 2022, inculpatul ar fi promis unor ofițeri de poliție din cadrul DNA, inițial, bunuri și/sau servicii, ulterior suma de 500 euro, pentru ca în schimb aceștia să nu își îndeplinească îndatoririle de serviciu în contextul desfășurării unor acte de urmărire penală într-un dosar în care ar fi fost vizată și firma omului de afaceri. La data de 19 aprilie 2022, inculpatul ar fi remis unuia dintre ofițerii de poliție suma de 500 euro, ocazie cu care s-a procedat la constatarea infracțiunii flagrante.”

”În prezența avocatului, inculpatul a declarat expres că recunoaște comiterea faptei reținute în sarcina sa, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală și este de acord cu felul și cuantumul pedepsei aplicate, precum și cu forma de executare a acesteia, respectiv 1 an și 4 luni închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani și interzicerea, pe o perioadă de 1 an și 4 luni de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, a drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat”, se menționează în document.

Conform sursei citate, dosarul de urmărire penală privind-l pe inculpat împreună cu acordul de recunoaștere a vinovăției au fost înaintate la Tribunalul Mureș.

”Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție. Menționăm că prezentul comunicat a fost întocmit în conformitate cu articolul 28 alineatul 4 din Ghidul de bune practici privind relația sistemului judiciar cu mass media, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 197/2019”, se mai arată în comunicat.

(Redacția / Foto: https://ro.depositphotos.com/home.html )