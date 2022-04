Doi tigri albi bengalezi și șase pelicani, noi locuitori ai Grădinii Zoologice Târgu Mureș￼

Share



Conducerea Grădinii Zoologice din Târgu Mureș, Szánthó János directorul general, Kopacz András, director adjunct împreună cu primarul orașului, Soós Zoltán au susținut vineri 29 aprilie, de la ora 9:30 o conferință de presă în incinta Clădirii Verzi cu ocazia primirii noilor locuitori ai Grădinii Zoologice. Cele două exemplare de tigru alb bengalez au fost aduse de la Gradina Zoologica din Szeged, Ungaria, alături de alte șase exemplare de pelicani. Aceștia s-au alăturat familiei de păsări flamingo care locuiesc deja de la începutul anului 2022 în Grădina Zoologică din Târgu Mureș.

„Avem plăcerea de a anunța că Grădina Zoologică s-a îmbunătățit cu alte specii, cu noi locuitori. De această dată sunt doi tigri bengalezi albi, o specie rară și o raritate în România iar la Târgu Mureș în ultimii 60 de ani de când există Grădina Zoologică nu a existat această specie. De asemenea, recent au sosit și șase pelicani. Pelicani mai erau în trecut dar și acestea lipseau de ani buni de zile din colecția grădinii. Animalele deocamdată sunt în carantină, aceasta este o procedură obișnuită, standard. Sperăm, desigur să fie vizitabile și să fie aceste animale introduse în circuitul Grădinii Zoologice. În acest an au fost aduse și alte specii de animale, la sfârșit de an au venit și flamingo, pe care le puteți admira deja în colecția noastră”, a transmis Soós Zoltán.

Animalele se află în carantină, procedură standard ce presupune un timp de acomodare cu noul spațiu, clima, primind îngrijire specială din partea îngrijitorilor și a medicilor veterinari pentru dezvoltarea sănătoasă în așteptarea vizitatorilor. În lumea grădinilor zoologice, începutul de sezon este marcat oficial începând cu data de 1 mai.

„Aici la Târgu Mureș întotdeauna asta a fost la 1 mai. Desigur, sezonul începe înainte dar noi ne străduim să facem toate demersurile pentru ca care lucrurile noi, animalele noi, minim de la 1 mai să fie văzute. Știți că noi de la 1 ianuarie suntem o nouă instituție, împreună cu Platoul Cornești și am avut destul de mult de lucru să facem o organizare bună. Ne-a costat foarte mult timp să facem echipa noastră, procedurile, contractele ca să putem funcționa normal. Acum am ajuns acolo să putem aduce și noutăți. Au venit tigri albi, pelicani. Am ajuns să punem și în amplasamentele exterioare câteva animale pe care le-am adus înainte. Încă erau în amplasamente de iarnă sau de carantină. Sperăm ca de la 1 mai și tigri vor să iasă în amplasamentul exterior. Noi nu îi forțăm, deci dacă ei singuri vor să meargă afară după ce ușa este deschisă, atunci o să fie afară, dacă nu atunci vor fi în interior până când o să aibă curajul să meargă în amplasament. Asta e o procedură standard în lumea grădinilor zoologice”, a explicat directorul Szánthó János .

Planuri de viitor și realizări

Conducerea Grădinii Zoologice își propune ca o dată la două săptămâni să pregătească noutăți, animale noi sau amplasamente renovate. De asemenea, directorul Szánthó János își dorește ca până la Noaptea Muzeelor, Clădirea Verde să fie deschisă pentru vizitatori, având în vedere că timp de 12 ani de la construcția ei, acest obiectiv nu a fost atins. Totodată, potrivit informațiilor transmise de către primarul orașului, există în desfășurare 10 studii de fezabilitate pentru renovarea anumitor amplasamente sau recondiționarea unor zone ale grădinii, cum ar fi amplasamentul păsărilor care nu se află într-o stare de funcționare acceptabilă.

„Din acest an, Grădina Zoologică a devenit instituție juridică de sine stătătoare, și în acest fel ei pot să-și organizeze și să-și administreze mult mai bine și mai eficient activitatea lor. Desigur, noi din partea primăriei am asigurat susținerea noastră maximă în ceea ce privește investițiile, reparațiile, un buget din care să se dezvolte. Sunt pornite aproximativ 10 studii de fezabilitate pentru dezvoltarea Grădinii Zoologice și dorim să menținem pe următoarele câteva decenii primul loc ca și Grădină Zoologică din România”, a mai transmis primarul orașului Târgu Mureș.

Activități numeroase în următoarea perioadă

Pentru Grădina Zoologică din Târgu Mureș, se anunță o lună foarte intensă. În zilele de 1 mai ale fiecărui an traficul turiștilor și al vizitatorilor este unul ridicat, uneori acesta ridicându-se chiar numărul impresionant de 15.000 de vizitatori, potrivit spuselor directorului Szánthó János. Din acest punct de vedere, conducerea Grădinii Zoologice realizează eforturi pentru primii oaspeții în cele mai bune condiții. De asemenea, în luna iunie, odată cu Ziua Copiilor, este planificată o zi deosebită sub numele de „Dream Night”, idee adaptată după un concept realizat în Rotterdam și mai apoi în Amsterdam ce presupune oferirea unei experiențe deosebite pentru copiii cu diferite afecțiuni de sănătate, în familia numeroasă a Grădinii Zoologice.

„Ziua de 1 mai este una dintre cele mai importante pentru noi. După aceea începe o altă activitate, „Noaptea Muzeelor” în 17 mai, „Ziua Copiilor” la 1 iunie și anul acesta, după doi ani de pandemie vrem să începem organizarea „Dream Night” pentru copiii bolnavi sau cu dizabilități. Asta e o ambiție și personală. Am lucrat înainte în Amsterdam și acolo am văzut cum sunt acești copii tratați și ce le oferă societatea, să nu simtă că sunt bolnavi și să fie o zi când sunt total fericiți. A fost lansat în Rotterdam dar după câțiva ani, Amsterdamul a făcut cea mai mare activitate din Europa. Eu știu că și aici la Târgu Mureș se poate, numai să găsim oamenii respectivi care vor să pună efort, să facem și noi pentru copiii aceștia ceva fantastic. Acești copii, cu familiile sau însoțitorii lor, vin gratuit la grădină, facem diferite activități de desenat, pictat, sculptat, dar astea în funcție de cine ne ajută. Să vedem pe cine putem atrage la acest eveniment. Încercăm să punem evenimentul pe 10 iunie, după ce se închide Grădina de la 18:00 până la 22:00, atunci va fi deschis pentru aceste familii care au copiii bolnavi sau cu dizabilități, sau dacă putem cumva ajunge până acolo încât clinicile sau spitalele unde sunt internați copiii, să-i aducă pentru câteva ore afară. Ar fi ceva fantastic”, a explicat directorul Grădinii Zoologice Mureș.

Mălina MORARU