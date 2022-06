Rezultate remarcabile la Gimnaziul „Ioan Vlăduțiu” Luduș

Share



În acest an școlar, elevii Școlii Gimnaziale „Ioan Vlăduțiu” din Luduș au obținut o serie impresionantă de succese la competițiile destinate acestei categorii de vârstă. Și asta, în condițiile în care și-au părăsit sediul propriu care a intrat într-un program de extindere și modernizare complete. În ciuda acestor condiții dificile, învățând în „deplasare” în localul Școlii Gimnaziale nr. 1, unde au fost bine primiți, elevii de la „Vlăduțiu”, om de știință originar din apropierea Ludușului, s-au remarcat în competițiile dedicate lor.

La Gala Limbii Române organizată de ISJ Mureș, gimnaziul din Luduș a fost reprezentat de trei eleve care s-au detașat de colegele lor prin rezultatele obținute la competițiile școlare organizate la nivel județean și național.

„Chiar dacă pe parcursul anului am avut de rezolvat multe aspecte de ordin organizatoric, ne-am străduit ca elevii să participe fără nicio sincopă la procesul instructiv-educativ, la desfășurarea în cele mai bune condiții a programului școlar”, spune Adela Hagău, directoarea școlii, care speră că în noul an școlar să intre în școala reconstruită după cerințele moderne ale secolului XXI.

În mod cert, eleva Ștefana Ormenișan din clasa a V-a A este „vedeta” acestui an școlar. A cucerit premiul I la faza județeană a concursului Transcurricular de Lectură și Interpretare „Ionel Teodoreanu”; premiul II la la faza județeană a Olimpiadei de Limba și Literatură Română și a reprezentat județul Mureș, alături de alți trei elevi la faza națională a Concursului Național Transcurricular de Lectură și Interpretare „Ionel Teodoreanu”. Alte două eleve ale școlii, Ariana Maria Popa (a VI-a A) și Sonia Gherghel (a VII-a C) au primit „mențiuni” la faza județeană a Olimpiadei de Limba și Literatura Română . La șah, Alexandru Moise (a VIII-a) a reprezentta județul Mureș la faza națională a Olimpiadei Sportului Școlar disputată în județul Caraș Severin.

Alături de elevii remarcați merită felicitări și dascălii care i-au pregătit: Adela Hagău, Daniela Mirion și Tănasie Bologa.

Ioan A. BORGOVAN