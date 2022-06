VIDEO: Incursiune în meșteșugul rotăritului la Muzeul Etnografic ”Anton Badea”

Share



Cu ocazia Zilei Intrenaționale a Muzeelor, Muzeul Etnografic ”Anton Badea” din Reghin a organizat o inedită expoziție având ca temă meșteșugul rotăritului, expoziție deschisă publicului larg vineri. 20 mai.

„Roata este, poate cea mai important invenție realizată de om pentru umanitate, dar totodată este și un simbol. Are rădăcini foarte vechi, roata Soarelui fiind asociată cultului solar. Roata o întâlnim în iconografia și în arta religioasă, în culturi din întreaga lume. Face parte din simbolurile centrale, are această semnificație de centru, centru al lumii, centrul pământului, centrul ființei, care de fapt e sacrul. A fost o provocare pentru noi să delimităm tema expoziției, pentru că atunci când vorbim despre roată ne referim la cultura material, ne gândim la mijloacele de transport, la cal, căruță, trăsură, dar și la semnificația pe care acest semn o are. Expoziția oferă o imagine asupra rotăritului, meșteșugul confecționării roților care, ca orice meșteșug oferă o imagine de ansamblu asupra unui întreg mod de viață pe care l-au avut oamenii într-o anumită perioadă”, a precizat Roxana Maria, managerul Muzeului Etnografic ”Anton Badea” din Reghin.

Baza transportului de odinioară

Ghidul expoziției ne-a fost muzeograful Kozma József, care ne-a prezentat o mică parte din meșteșugul folosit la fabricarea mijlocelor de transport din vremurile de odinioară.

„Expoziția a mai fost prezentată în urmă cu câțiva ani, și acum ne-am gândit să repunem în circuit această temă, astfel ca vizitatorii să-și amintească de un meșteșug care, din păcate în ziua de azi a dispărut, lucru datorat evoluției, tehnologiei de care dispunem în zilele noastre. Până la mijlocul secolului XX, respectiv perioada anilor 40-50, rotăritul era ceva extrem de important deoarece transportul mărfurilor, transportul cerealelor, toate acestea erau realizate cu ajutorul acestor atelaje, care, căruțe. Ele reprezentau baza transportului de odinioară. Am încercat să redăm un atelier autentic în care regăsim uneltele pe care meșterii le foloseau la vremea respecttivă. Nu putem spune că avem toate uneltele expuse, dar în mare parte acestea sunt prezentate în cadrul expoziției, inclusiv un strung de mână la care era prelucrat butucul roților”, a declarat muzeograful Kozma József.

Alin ZAHARIE