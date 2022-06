Dumitrița Gliga, îndemn pentru purtarea iei românești

Share



Președintele interimar al PSD Mureș, deputatul Dumitrița Gliga, a îndemnat domnișoarele și doamnele, prin itnermediul unei declarații de presă, să poarte cu mândrie ia românească.

”Ia românească este povestea continuității unei culturi vechi de mii de ani, transmisă prin intermediul artei vestimentare. În data de 31 mai 2022 a fost votată în Camera Deputaților, în calitate de for decizional, Legea pentru instituirea zilei de 24 iunie ca „Ziua Iei” și a fost promulgată de președintele României și publicată în Monitorul Oficial în data de 21 iunie 2022. Conform legii adoptate, pot fi organizate activități culturale, sociale și artistice și pot fi difuzate, prin mijloace de informare în masă, materiale care vizează promovarea și protejarea iei, iar autoritățile administrației publice centrale și locale pot acorda sprijin logistic și pot aloca fonduri din bugetele proprii în vederea organizării și derulării în bune condiții a evenimentelor dedicate Zilei Iei”, a transmis miercuri, 22 iunie, deputatul Dumitrița Gliga.

Totodată, președintele social-democraților din județul Mureș a fost de părere că ”ia românească face parte fără îndoială din patrimoniul cultural universal.”

”Pentru mine personal, adoptarea acestei legi este un motiv de mare satisfacție, pentru că ia este unul din cele mai reprezentative și cunoscute simboluri ale culturii populare de pe aceste meleaguri. Cămașa cu altiță, realizată manual, își are rădăcinile în cele mai vechi timpuri, primele reprezentări regăsindu-se pe Columna lui Traian, dar unii istorici datează ia cu mii de ani în urmă, până în perioada culturii Cucuteni. Ia românească face parte fără îndoială din patrimoniul cultural universal. După cum se știe, de-a lungul timpului foarte multe personalități din toată lumea au apreciat și purtat ia noastră și a fost sursă de inspirație pentru designeri celebri. Eu port cu plăcere ia, ori de câte ori am ocazia, și vă invit și pe dumneavoastră, doamnelor și domnișoarelor, s-o purtați cu mândrie. Este o piesă nu doar vestimentară, ci chiar una de artă, care ne reprezintă ca națiune și care vă conferă o eleganță aparte”, a conchis deputatul Dumitrița Gliga.

