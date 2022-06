Supermarketuri Sighișoara. Unde găsești deschis până la miezul nopții

Share



Cei interesați de supermarketuri Sighișoara trebuie să știe că au la dispoziție mai multe locuri în care își pot face cumpărăturile. Cele mai multe se deschid de dimineață, la prima oră și se închid în jurul orei 22:00. Însă există și un magazin care se închide mai târziu, la miezul nopții. De asemenea, foarte important de precizat e și că duminică, majoritatea magazinelor au program redus.

Cei aproximativ 28.000 de locuitori ai Sighișoarei, turiștii, precum și locuitorii din celelalte localități învecinate au magazine reprezentante ale celor mai mari lanțuri din țară.

Deci Sighișoara nu este doar un oraș turistic, ci are și o bogată viață comercială. Prin urmare, după ce ați vizitat Cetatea Medievală, Turnul cu ceas, Turnul fierarilor, Scara acoperită și Casa Vlad Dracul sau sunteți prezenți la Festivalul Medieval și vreți să cumpărați mâncare sau alte lucruri de care aveți nevoie, în acest articol vă prezentăm o listă pentru cei interesați de supermarketuri Sighișoara.

Magazinul deschis până târziu

Kaufland Sighișoara. Se află pe Strada Stadionului numărul 1. Magazinul este deschis de luni până sâmbătă între orele 7:00 și 21:00, iar duminică între 8:00 și 19:00.

Profi. Este situat pe Strada Herman Oberth, numărul 16. Magazinul este deschis până la o oră mai târzie. De luni până sâmbătă, programul începe la 6:00 dimineață și se încheie la miezul nopții. Excepție face ziua de duminică, atunci când se deschide de la ora 7:00, dar se închide tot la ora 00:00.

Lidl Sighișoara. Adresa acestui magazin este Strada Gheorghe Lazăr, numărul 6C. De luni până sâmbătă, programul începe la 7:30 și se închide la ora 22:00. Duminica, acest magazin se deschide la 8:00 dimineață și se închide la 20:00.

Penny. Îl găsiți pe strada Zaharia Boiu, numărul 20. Se deschide de la ora 7:30 și se închide la ora 21:00. Excepție face duminică, când se deschide la ora 8:00 și se închide la ora 19:00.

Profi City. Se află pe strada Rozelor, nr. 1 A. Este deschis zilnic de luni până sâmbătă între orele 7:00 și 22:00, iar duminică se deschide la ora 8:00 și se închide la 22:00.

Supermarketuri Sighișoara. Coralia, La doi pași sau Cesiro Market

Coralia. Se află pe strada Libertății, nr. 12. Se deschide, de luni până sâmbătă, între 7:00 și 21:00. Duminica e deschis între 8:00 și 19:00. Cei interesați de supermarketuri Sighișoara mai trebuie să știe că mai sunt și alte magazine Coralia. Unul este cel de pe strada Zaharia Boiu, la numărul 44, care are program între 6:00 între 21:50 de luni până sâmbătă și duminică între 8:00 și 17:00. Altul este Coralia Bărăgan, de pe strada Lalelelor, numărul 7, care are program de luni până sâmbătă între 8:00 și 22:00 și duminică până la 18:00. De asemenea, mai este magazinul Coralia de peste strada Plopilor, numărul 39. Acesta este deschid de la ora 8:00 la 22:00, de luni până sâmbătă. Duminică are program redus, între 09:00 și 15:00. În total, în Sighișoara și comunele Albești și Daneș sunt 10 magazine Coralia.

La doi pași. Se află pe strada Tânavei, la numărul 18. Este deschis zilnic, de luni până duminică, între orele 7:00 dimineață până la ora 21:00.

Cesiro Market. Este pe strada Mihai Viteazu, la numărul 96. Are un program mai scurt. Se deschide la ora 8:00 dimineață și se închide la ora 16:00. De asemenea, sâmbăta și duminca este închis.

Eldi. Este o băcănie care se află pe strada 1 Decembrie 1918. Este deschisă de luni până vine între orele 6:00 și 20:00, sâmbăta de la 7:00 la 17:00, iar duminica este închisă.

Lotus. Se află pe strada Mihai Viteazu. Este deschis zilnic, iar programul este, de luni până duminică, între 7:00 și 22:00.