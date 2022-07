Acuzați că au furat pagini cu versuri pentru ”Hotel California”

Share



Trei bărbați au fost puşi sub acuzare în Manhattan pentru deţinerea a circa 100 de pagini conţinând versuri şi note scrise de mână pentru albumul de succes al trupei Eagles ”Hotel California”, lansat în 1976, documente sustrase cântăreţului Don Henley, potrivit Reuters.



Glenn Horowitz, Craig Inciardi şi Edward Kosinski au fost inculpaţi marţi pentru că au încercat să vândă materialele, cu o valoare de peste un milion de dolari, şi au minţit casele de licitaţie, eventualii cumpărători şi forţele de ordine referitor la modalitatea prin care le-au obţinut.



Procurorul districtual din Manhattan, Alvin Bragg, a precizat că materialele includ versuri ale melodiilor ”Hotel California”, ”Life in the Fast Lane” şi ”New Kid In Town”, multe dintre documente fiind recuperate în urma percheziţiilor. Horowitz, în vârstă de 66 de ani, cu domiciliul în Manhattan; Inciardi, de 58 de ani, care locuieşte în Brooklyn, şi Kosinski, de 59 de ani, din Franklin Lakes, New Jersey, au pledat nevinovat la acuzaţiile de conspiraţie şi deţinere ilegală, iar în cazul lui Horowitz, la acuzaţia de obstrucţionare a anchetei.



Într-o declaraţie comună, avocaţii acestora au precizat că biroul procurorului Bragg ”invocă infracţionalitate acolo unde nu există şi compromite în mod nedrept reputaţia unor profesionişti respectaţi. Vom lupta cu tărie împotriva acestor acuzaţii. Oamenii aceştia sunt nevinovaţi”.



Procurorii susţin că un presupus biograf al trupei Eagles a furat materialele la sfârşitul anilor 1970 şi le-a vândut în 2005 lui Horowitz, un vânzător de cărţi rare.

Reuters

(www.agerpres.ro)