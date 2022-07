Investiții pe toate fronturile la nivelul comunei Gornești

Share



Comuna Gornești continuă să-și ducă la îndeplinire proiectele de investiții, fie că vorbim de canalizare, alimentare cu apă, reabilitări de școli sau acțiuni de curățire a cursurilor de apă. Despre toare acestea ne-a vorbit primarul comunei Gornești, Kolcsár Gyula în interviul următor.

Reporter: Să începem cu proiectul de canalizare din satele Periș și Gornești. În ce stadiu se află acesta?

Kolcsár Gyula: Stadiul fizic al lucrărilor la canalizarea din Gornești și Periș este realizat în proporție de 100%. În momentul de față lucrăm la întocmirea documentelor pentru recepția finală care a și fost deja anunțată la Inspectoratul de Stat în Construcții. Urmează ca în cursul lunii iulie, până la mijlocul lui august să facem această recepție finală.

Rep.: Populația va dori să știe când veți da drumul la canalizare în localitățile Periș și Gornești?

K. G.: În ce privește proiectul de canalizare, respectiv darea lui în folosință, lucrurile sunt un pic mai complexe. Aici mă refer la stația de epurare existentă la nivelul UAT Ernei, în localitatea Dumbrăvioara, partea spre Glodeni, care va deservi și canalizarea din satele Periș și Gornești. Această stație de epurare a fost pusă în funcțiune acum trei, patru ani când UAT Ernei a făcut recepția finală la sistemul de canalizare, aici intrând și stația de epurare. Vă dați seama, dacă această stație nu a fost pusă în funcțiune, inevitabil pot apărea probleme legate de mentenanță. Nu vreau să fac presiuni asupra celor din comuna Ernei, dar dorim ca să înțeleagă și dânșii cât de importantă este pentru comuna Gornești această stație de epurare fără de care sistemul nostru de canalizare nu poate funcționa. Mai rămâne să rezolvăm problema branșamentelor de-a lungul Drumului Național. Pentru a rezolva și această zonă vom achiziționa un excavator mai mic pe șenile, astfel încât această lucrare să o facem în regie proprie. Acest lucru are un dublu avantaj, în primul rând legat de costuri, și în al doilea rând de timp.

Rep.: Totul depinde de stația de epurare…

K. G.: Trebuie să înțeleagă cetățeanul că, până ce stația de epurare nu este funcțională, n-avem cum să pompăm noi apele uzate, să stagneze și să se cimenteze în stație. Am ținut să accentuez acest aspect astfel ca oamenii să înțeleagă. Le cerem scuze pentru această întârziere. Ceea ce urmează de acum înainte nu mai depinde de noi. Sperăm și avem înțelegere din partea UAT Ernei. Am și fost sunat de primarul din Ernei care mi-a cerut să mergem la Târgu Mureș să găsim o modalitate prin care această stație să poată fi funcțională nu numai din punct de vedere tehnic, dar și din punct de vedere al actelor. Trebuie plătit curentul din partea celor două UATuri, trebuie să angajăm oameni și multe alte aspecte, ceea ce înseamnă că e nevoie să avem un mod de asociere între cele două primării.

Rep.: Ce alte utilități mai aveți pe lista de priorități?

K. G.: Prin darea în funcțiune a acestui sistem de canalizare se va deschide un nou capitol în ce privește normalitatea din comuna Gornești. Apoi urmează un alt aspect foarte important, care vine în completarea proiectului de canalizare din Periș și Gornești. Este vorba de sistemul de apă și canalizare de la Pădureni, lucrare executată de SC Probicons, firmă extrem de serioasă de care suntem foarte mulțumiți. Momentan, acest proiect este în execuție, lucrările sunt finalizate în proporție de aproximativ 80 %. Avem speranțe ca până la sfârșitul anului și la Pădureni acest sistem va fi pus în funcțiune. Această investiție are o importanță majoră, nu atât în ce privește apele menajere, cât mai ales apa potabilă care lipsește cu desăvârșire, în special în ultima perioadă, lucru datorat temperaturilor foarte ridicate.

Rep.: În plin anotimp călduros, lucrați la decolmatarea cursurilor de apă la nivelul comunei. Cum așa?

K. G.: În mod paradoxal, ne punem la punct în ce privește albiile cursurilor de apă. Poate se vor întreba unii de ce facem asta în plin anotimp călduros, respectiv curățirea albiilor în vederea prevenirii inundațiilor. Niciodată nu se știe, chiar dacă e un an secetos, poate să vină oricând o viitură care să ne surprindă și să ne facă neplăceri. Am avut în 2018 și în 2019 niște inundații, suntem din păcate pe harta inundabilității județului Mureș. În cursul acestui an am fost programați la Administrația Bazinală de Apă Mureș, filiala Reghin ca să decolmatăm albia pârâului Petrilaca, curs de apă care adună apele de la Mura Mică, Mura Mare, Teleac și Petrilaca. Am început de la confluența râului Mureș, zona unde intră apele din pârâul Petrilaca în râul Mureș până la DN 15. Această lucrare are în vedere zona aval și amonte de Drumul Național, zona paralelă cu DC 15, pe o lungime de aproximativ 2 km. Lucrările sunt conform planului. Pe acest sector al pârâului, în 2007 s-au făcut ceva lucrări, fapt pentru care apele nu au mai ieșit din matcă. Din 2012-2013 în acea zonă există și asfalt, fapt pentru care trebuie să avem grijă și de de această investiție.

Rep.: Mai e loc și de alte lucrări?

K. G.: Nu ne putem plânge din punct de vedere al investițiilor. În afară de șantierele de care am pomenit, se lucrează și la școala gimnazială din Periș unde, prin Programul Operațional Regional (POR) se derulează niște lucrări de investiții în valoare de jumătate milion de euro. Aici clădirea va fi supraetajată, curtea va fi de asemenea amenajată, plus că vor fi și ceva modificări în ce privește partea de încălzire centrală și recompartimentarea anumitor spații interioare. La Teleac și Petrilaca avem de asemenea alte două investiții derulate prin Grupul de Acțiune Locală (GAL) Leader Parteneriat Mureşean. Este vorba de două terenuri sintetice care momentan sunt în lucru. Tot la Teleac, ne bucurăm că avansăm destul de bine cu lucrările la capela din sat, imobil care a fost achizționat de către Primăria Gornești. Momentan se lucrează la acoperiș după care vor urma finisajele și interioarele. Per total, la nivelul comunei Gornești în momentul de față sunt 5-6 șantiere unde unde se lucrează. Chiar dacă suntem în perioada vacanțelor, noi suntem destul de de activi în ce privește lucrările de investiții.

Rep.: La capitolul probleme cum vă situați?

K. G.: Desigur, avem și chestiuni care nu sunt prea roz. Mă refer aici la oscilația prețurilor la materialele de construcții, fapt care determină firmele care efectuează anumite lucrări, când vin la plată, atașează și cererea pentru actualizarea prețurilor și așa mai departe. Din punctul ăsta de vedere suntem, să zic așa, strâmtorați în ce privește bugetul. Aceste oscilații nu au fost prevăzute în bugetul de anul trecut. La fel, o problemă o reprezintă prețurile la energia electrică și gaz metan care au crescut foarte mult. Noi am avut o prevedere bugetară pe tot anul pe care am consumat-o până la jumătatea acestui an. La fel e și în cazul carburanților. Nu am consumat mai multă motorină ca anul trecut, problema e că prețul a crescut foarte mult, astfel că la jumatea anului am terminat prevederea bugetară privind carburanții. Vă dați seama cât de important este să conduci o primărie cu responsabilitate, în condițiile în care multe lucruri se schimbă de la o zi la alta. Guvernul încearcă să mai atenueze din aceste oscilații, dar până la urmă, veriga care suntem noi primăriile este cea care duce greul. Cu toate astea, eu zic că e un semn bun faptul că se fac investiții, firmele lucrează, astfel încât este susținută și economia. Acolo unde nu sunt investiții, unde firmele executante nu lucrează, sunt probleme care afectează nu doar zona respectivă, ci întreaga economie.

A consemnat Alin ZAHARIE