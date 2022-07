VIDEO: Echipa Kream de la Blaga, câștigătoare în cadrul Festivalului Boovie

Share



Echipa Kream din cadrul Liceului Teoretic ”Lucian Blaga”, formată din elevii Cosmina Nicolae, Iulia Ercse, Ariana Ercean, Mara Grama, Mara Ioana Joarză, Nicholas Heidel, Răzvan Man, Andreea Sabău, Katia Alisa Nădășan, Thomas Heidel, Andrei Husar, coordonată de prof. Radu Sighiartău au obținut de curând două importante premii în cadrul Boovie 2022, Festival-concurs internaţional de book-trailere, destinat elevilor de gimnaziu şi de liceu din întreaga ţară, dar şi de peste hotare.

Festivalul Boovie s-a desfăşurat în perioada 15-17 iulie, la Focşani, prilej pentru elevi să-și dezvolte latura creativă. Mai exact, să-și asume rolul de cititori implicaţi şi conştienţi, de actori, scenarişti, regizori sau cameramani, cu scopul de a crea legături şi de a provoca participanţii să îşi forţeze limitele imaginaţiei într-o manieră modernă. Elevii reghineni au optat pentru romanul Hamnet de Maggie O’Farell, trailerul acestei opere literare fiind declarat câștigător de către juriu.

„În perioada 15-17 iulie 2022 am însoțit echipa Liceului Teoretic ”Lucian Blaga” din Reghin la Festivalul de Booktrailere de la Focșani. Festivalul este unul de amploare, având de la un an la altul tot mai multe echipe participante și reprezintă cel mai important eveniment de acest gen pentru elevii din România și nu numai. Echipa noastră, Kream, a reușit datorită talentului și pasiunii tuturor celor unsprezece membri să câștige două premii: Marele Premiu al juriului pentru imagine și Premiul I la subcategoria carte. Deși s-a desfășurat la o temperatură foarte mare, festivalul a avut foarte multe și diverse activități precum ateliere de lucru în care actori, regizori, scenariști cunoscuți au împărtășit participanților din experiența lor. Vedete precum Pavel Bartoș, Anghel Damian sau Aida Economou au fost coordonatori în multe activități și, de asemenea, au făcut parte din marele juriu al festivalului. Ca profesor coordonator, sper ca această pasiune a elevilor să continue la același nivel și pentru ediția din 2023”, a precizat prof. Radu Sighiartău.

Experiența le-a întrecut așteptările

Feedback-ul elevilor a fost unul cât se poate de pozitiv, experiența trăită la Festivalul Boovie fiind una care a întrecut toate așteptările.

„Sunt foarte recunoscătoare că am avut şansa să fac parte din echipa Kream în cadrul proiectului Boovie. A fost o experiență minunată din care am învațat multe despre tot ceea ce înseamnă industria teatrului, a filmului și am avut şansa de a cunoaşte nume importante ale acestei industrii. Suntem fericiţi că am reuşit să luăm 2 premii importante și, deși, probabil, este ultimul an al echipei Kream, ne dorim ca acest proiect să continue în liceul nostru deoarece e, cu siguranță, o experiență de viață” – Mara Grama, clasa 11-a D.

„Echipa Kream a luat naștere dintr-o pură întâmplare și, fiind la început, nu ne așteptam să avem așa succes în cadrul fenomenului Boovie. Încă din primii ani în care am participat echipa noastră s-a remarcat obţinând premii importante din partea juriului, dar şi premiul I pentru secțiunea noastră de carte, premiu pe care l-am obținut în fiecare an în care am participat” – Cosmina Nicolae, clasa 11-a A

„Boovie 2022 a oferit echipelor participante oportunitatea de a se dezvolta pe mai multe planuri artistice precum actoria, cinematografia și regia. Oportunitatea de a interacționa direct cu personalități precum Bogdan Iancu, Pavel Bartoș, Anghel Damian și alții prin intermediul workshop-urilor a oferit elevilor șansa de a se informa de la profesioniști în domeniile respective. Deși aprofundarea în adevărata industrie cinematografică a atins doar un nivel de suprafață, consider că a aprins noi pasiuni în participanții de anul acesta de a continua explorarea acestor domenii în viața proprie. Acest festival dedicat tinerilor este în continuă creștere atrăgând, în fiecare an, atenția a noi participanți și sper că în câțiva ani să ofere oportunități și tinerilor studenți de a participa la Boovie. Călătoria de 3 ani a echipei “Kream” la Boovie se termină anul acesta, dar încurajez toți elevii pasionați de film să se înscrie la edițiile viitoare ale acestui festival deosebit” – Nicholas Heidel, 12-a D.

Alin ZAHARIE