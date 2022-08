Festival al lutierilor, la Reghin

Share



Asociaţia Artiştilor Lutieri din România a decis organizarea celei de-a doua ediţii a Sound Craft Music&Art Festival la Reghin, după succesul primului eveniment care a avut loc anul trecut, cu ocazia sărbătoririi a 70 de ani de la prima vioară construită în acest oraş.

„Întrucât Sound Craft Music&Art Festival 2021 a avut un ecou nesperat, s-a luat decizia ca anual la Reghin să aibă loc un festival care să pună în valoare instrumentele muzicale care se făuresc în acest oraş al viorilor. De asemenea, renumiţii artişti instrumentişti care au participat la Sound Craft Music&Art Festival 2021, au acceptat să cânte şi în acest an la Reghin. Între aceştia se regăsesc Rafael Butaru, Mircea Lazăr, Ana Ungureanu şi Mihai Oltean la vioară, Cătălina Filipescu, Adrian Vasile la violă, Ella Bokor, Răzvan Suma la violoncel şi Cristian Mihart la pian. Aşa a luat naştere Sound Craft Music&Art Festival care va avea loc în 17 şi 18 august, la Casa de Cultura dr. Eugen Nicoară din Reghin”, a declarat presei vicepreşedintele Asociaţiei Artiştilor Lutieri din România, Claudiu Mare.

Festivalul lutierilor va cuprinde concerte de muzica clasică oferite de artişti consacraţi cu instrumente făurite la Reghin, o expoziţie de instrumente muzicale şi un atelier despre construcţia instrumentelor cu arcuş.

„În prima zi avem cvartetul Filarmonicii de Stat Târgu Mureş, Tiberius, care la fel ca şi ceilalţi instrumentişti din Bucureşti va concerta pe instrumente construite la Regim. Acesta este marele nostru câştig şi prin asta încercăm să punem în valoare sunetul instrumentelor construite aici. Aceste instrumente ajung şi pe mâinile elevilor şcolii de muzică deoarece, la fel ca şi anul trecut şi în acest an o să donăm un violoncel şi o vioară către viitori muzicieni care studiază la Şcoala de Muzică de la Reghin, să le asigurăm o bază materială solidă, să aibă instrumente foarte bune, având în vedere că sunt în Reghin, oraşul viorilor. Şi de această dată publicul va putea înţelege cum se făureşte un instrument muzical. Pe parcursul acestor 2-3 zile va fi deschisă o expoziţie cu nişte instrumente construite între anii 70-80 de către lutieri dintre care mulţi, din păcate, nu mai sunt alături de noi. Va fi şi o colecţie de instrumente contemporane şi ce aducem în plus anul acesta este un workshop unde vizitatorii şi curioşii vor putea să vadă câteva faze de lucru şi cum se construieşte o vioară”, a arătat Claudiu Mare.

Sound Craft Music&Art Festival Reghin este susţinut de Primăria Reghin, Consiliul Judeţean Mureş şi de Secretariatul General al Guvernului.

(www.agerpres.ro)