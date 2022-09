FOTO: Alertă de inundație în Sângeorgiu de Mureș!

Distribuie

Primarul comunei Sângeorgiu de Mureș, ing. Sofalvi Szabolcs, a postat, în această seară, mai multe fotografii sugestive despre efectele ploii torențiale care s-a abătut asupra localității.

”E greu să fii pe baricade în aceste vremuri… dar sunt acolo… pentru că ploaia torențială de 60-70 l, a creeat și creează și în aceste minute foarte multe probleme și în comuna noastră! Am anunțat deja dispeceratul drumurilor naționale pentru problemele mari de pe DN15 precum și Aquaserv pentru problemele legate de canalizarea pluvială și menajeră. În multe locuri refulează apa și am primit semnale din locații unde apa a intrat și în pivnițe. Încercăm să intervenim unde putem. Pentru că până vineri seara este Cod portocaliu de ploi torențiale, am luat legătura cu pompierii să ne sprijine dacă vor fi inundații mai mari, așa cum din păcate deja sunt în câteva localități din județ”, a precizat primarul comunei Sângeorgiu de Mureș.

(Redacția)