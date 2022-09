România în top

Distribuie

Pe harta FRONTEX publicata zilele trecute se observa in zona granitei Romaniei cu Ungaria si Serbia cea mai mare aglomeratie de 70.770 persoane intrate ilegal in Uniunea Europeana si asta pe primul semestru al anului 2022, cea ce reprezinta o crestere de 205% fata de aceeasi perioada a anului trecut. Foarte probabil ca harta se va schimba pentru semestrul al doilea din anul 2022 si asta intrucat rusii dupa suspendarea vizelor de ieri vor forta intrarea in tarile din Uniunea Europeana prin granita cu Finlanda iar cancelarul german a dat unda verde emigrantilor asiatici opriti in Ungaria sa intre liberi in Germania. Mai nou acelasi cancelar german, Herr Olaf Scholz, spunea in cadrul recentei vizite de la Praga ca atat Bulgaria, Croatia cat si Romania indeplinesc cu prisosinta conditiile de a adera la Saptiul Schengen, ceea ce de altfel noi stiam ca asa si este in Romania inca din anul 2011 cand s-a investit masiv in echipamente si tehnologie de ultima generatie cu care au fost dotate toate punctele de frontiera din tara atat terestre cat si fluviale si aeriene. Ramane de vazut daca Comisia Europei ajunge la aceeasi concluzie pana la finele anului 2022.

Aflat tot la capitolul de statistica, Roamania este din nou in topul European de data aceasta pe locul 4 in urma Muntenegrului, Poloniei și Italiei datorita recenziilor oferite de turisti, asa cum se afirma pe site-ul Ministerului Antreprenoriatului şi Turismului. Clasament realizat de Comisia Europeană pentru Turism (CET) pe baza recenziilor formulate de vizitatori, pe platformele de specialitate ca TripAdvisor, Google Reviews, Facebook, Expedia și nu in ultimul rand Booking. Si asta dupa ce anterior pe Euronews s-a precizat ca România este în primele cinci țări din Europa Centrală și de Est ca preferinta de destinație turistică desi infrastructura este relativ proasta iar pretul serviciiilor este mai ridicat in raport cu calitatea oferita dacat in alte tari. Noroc cu minunatiile naturale cu care ne-a blagoslovit Creatorul etaland o paleta diversa de unicitati. Fapt pentru care statisticile arata o crestere de 34% in primul semestru din anul 2022, a numarului de turisti din Romania fata de aceeasi perioada a anului trecut, ceea ce in cifre reale reprezinta un million de turisti. Asta dupa ce in anul 2021 au fost putin peste 70 de mii de turisti straini (si nu imigrantii ilegali Frontex) ce in aceasi perioada in anul 2022 practic s-a dubla cu mai bine de 155 de mii de turisti straini veniti in Romania. La toate acestea nu mai putin important se prezenta recent de catre Institutul National de Statistica, ca privitor la numarul de cazari raportat in luna iunie 2022 este cu putin peste un milion de turisti cazati dintre care 14% au fost straini.

In Targu Mures practic aceste cresteri nu s-au regasit totalmente in buzunarul proprietarilor de hoteluri desi primaria a subscris la o serie de evenimente de tinuta internationala. Poate ca pe baza unui plan elaborate in comun cu agentii privati din sfera serviciilor turistice dar si al asociatiilor de profil si al institutiilor de cultura se va putea realiza incepand cu anul 2023 un program realmente util si acoperitor. Spun asta intrucat din recentul studiu inaintat Comisiei Europene de catre Directia Generala Concurenta cu privire la vânzarea și comercializarea spatiilor de cazare in hotelurile din UE pe perioada 2017-2021, se gaseste ca principal factor motric de crestere motivational al turistilor, participarea la evenimente.

Petru Ștefan Runcan,

Președinte ASTUR