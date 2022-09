Protocol nou de intervenție în cazul tulburărilor emoționale dezvoltat de UMFST

Distribuie

Departamentul de Consiliere, Orientare Profesională și Informare Studenți (DCOPIS) din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) „George Emil Palade” din Târgu Mureș a dezvoltat și validat, în premieră, un protocol de intervenție în cazul tulburărilor emoționale care combină cu succes intervenția standard cu tehnici de realitate virtuală.

”În zilele noastre, presiunea psihologică rezultată din incertitudinea și îngrijorările generate de pandemie, precum și cele privind războiul din Ucraina, plus multe alte evenimente negative de ordin personal, pot contribui la apariția unor tulburări emoționale destul de severe. Astfel, pe acest fond, printre cele mai prezente tulburări emoționale la nivelul populației generale este tulburarea de anxietate generalizată (TAG). Această problemă psihologică constă în special în imposibilitatea controlării îngrijorărilor și a anxietății ridicate de către persoană, lucu care afectează funcționarea acesteia în rolurile profesionale, sociale, familiale etc., generând în cazurile severe un nivel scăzut al calității vieții. Există mai multe forme de tratament a acestei tulburări de anxietate, care constă în tratament medicamentos, psihoterapie cognitiv-comportamentală (PCC) sau o combinație între cele două. Cert este faptul că fără tratament apare o tendință de cronicizare a acestei tulburări, lucru care o face mai dificil de tratat. Deși există mai multe protocoale de intervenție specifice (PCC) care și-au dovedit eficiența terapeutică în timp, foarte puține dintre acestea abordează atât simptomele specifice TAG, cât și procesele care întrețin această tulburare. Drept urmare, pe vremea în care mă aflam în SUA, la Institutul Beck de Psihoterapie Cognitiv-Comportamentală, participând la un curs referitor la tratarea tulburărilor de anxietate, susținut de către Dr. Aaron Beck, am observat faptul că Dr. Beck folosea mai multe tehnici de tratament combinate, provenind din mai multe protocoale ale PCC, în abordarea acestor pacienți. Astfel, mi-a venit ideea combinării unor protocoale de tratament, cu scopul de a obține un răspuns terapeutic mai bun în tratarea TAG, într-un timp relativ mai scurt”, a declarat, pentru Blogul UMFST, conf. univ. dr. Cosmin Popa, coordonatorul DCOPIS.

(Redacția)