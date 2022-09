„Feed your mind”, cultură și educație la Târgu Mureș

Distribuie

În perioada 23-24 septembrie, asociația AWAKE, alături de organizația culturală facem, organizează după trei ani de pauză, prima ediție a conferinței culturale și educaționale „Feed Your Mind” (FYM).

„Conceptul Feed your Mind a fost creat în cadrul primei ediții a festivalului AWAKE (2017) și reprezintă o platformă de discuții menită să producă idei și soluții pentru comunități, prin prezența mai multor speaker locali și naționali. Speakerii din cadrul Feed Your Mind abordează diferite teme de discuții, dintr-o largă sferă de concepte, discursurile acestora gravitând însă în jurul unei tematici generale a evenimentului. Tematica de anul acesta este ”communities” (comunități). Va fi abordat așadar conceptul de comunitate din multiple perspective și puncte de vedere, menite să contribuit la cunoașterea largă despre acest subiect, dar și să provoace publicul la discuții și, de ce nu, la soluțiile pentru problemele care vor fi identificare pe parcursul discuțiilor”, se precizează în descrierea evenimentului.

În desfășurarea evenimentului vor fi ținute speech-uri oferite de speakeri din diverse domenii, de la antreprenoriat și business până la actori, oameni de televiziune, psihologi, medici și multe altele. Totodată, vor mai avea loc și discuții moderate, panel-uri de discuții și divertisment între discursuri.

„Vă invităm așadar la Feed Your Mind ca să vă inspirați, ca să vă antrenați gândirea critică și ca să participați la formarea unei comunități locale inspirate, ancorată în realitate și pregătită să aibă un impact”, mai este amintit în descrierea evenimentului.

Acesta va avea loc la Studium HUB, pe strada Bolyai, nr. 15. Intrarea este liberă, pe bază de înregistrare prealabilă prin platforma Eventbrite.

I.M.