Înscrieri pentru voluntariat, la ISU Mureș

În perioada 24 octombrie – 29 noiembrie 2022, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ISU ”Horea” al județului Mureș, începe selecția pentru o nouă serie de voluntari, prin programul ”Salvator din pasiune”.
“𝐏𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐦𝐢𝐧𝐞, 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞𝐚 𝐝𝐞 𝐯𝐨𝐥𝐮𝐭𝐚𝐫𝐢𝐚𝐭 𝐝𝐢𝐧 𝐜𝐚𝐝𝐫𝐮𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐒𝐀𝐋𝐕𝐀𝐓𝐎𝐑 𝐃𝐈𝐍 𝐏𝐀𝐒𝐈𝐔𝐍𝐄 𝐚 𝐫𝐞𝐩𝐫𝐞𝐳𝐞𝐧𝐭𝐚𝐭 ș𝐢 𝐫𝐞𝐩𝐫𝐞𝐳𝐢𝐧𝐭ă 𝐨 𝐞𝐱𝐩𝐞𝐫𝐢𝐞𝐧ţă 𝐮𝐧𝐢𝐜ă ş𝐢 𝐢𝐧𝐜𝐨𝐦𝐩𝐚𝐫𝐚𝐛𝐢𝐥ă 𝐜𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐝𝐞𝐳𝐯𝐨𝐥𝐭𝐚𝐫𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐥ă, 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥ă ş𝐢 î𝐦𝐩𝐥𝐢𝐧𝐢𝐫𝐞 𝐬𝐮𝐟𝐥𝐞𝐭𝐞𝐚𝐬𝐜ă, 𝐨 𝐦𝐞𝐭𝐨𝐝ă 𝐟𝐨𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐛𝐮𝐧ă 𝐝𝐞 𝐚-ț𝐢 𝐜𝐮𝐧𝐨𝐚ş𝐭𝐞 𝐩𝐮𝐭𝐞𝐫𝐞𝐚 𝐜𝐚 𝐟𝐢𝐢𝐧ţă 𝐮𝐦𝐚𝐧ă, 𝐚𝐣𝐮𝐭â𝐧𝐝𝐮-𝐢 𝐩𝐞 𝐚𝐥ţ𝐢𝐢. 𝐕𝐢𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐥𝐨𝐫 𝐯𝐨𝐥𝐮𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢 𝐥𝐞-𝐚ș 𝐩𝐮𝐭𝐞𝐚 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐦𝐢𝐭𝐞 𝐟𝐚𝐩𝐭𝐮𝐥 𝐜ă 𝐜𝐞𝐞𝐚 𝐜𝐞 𝐬𝐭ă 𝐥𝐚 𝐛𝐚𝐳𝐚 𝐦𝐨𝐭𝐢𝐯𝐚ț𝐢𝐞𝐢 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯ă𝐫𝐢𝐢 î𝐧 𝐜𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝐯𝐨𝐥𝐮𝐧𝐭𝐚𝐫, î𝐧 𝐬𝐩𝐫𝐢𝐣𝐢𝐧𝐮𝐥 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐢𝐢𝐥𝐨𝐫 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐬𝐢𝐭𝐮𝐚ț𝐢𝐢 𝐝𝐞 𝐮𝐫𝐠𝐞𝐧ță, 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭𝐢𝐯 𝐚 𝐜𝐞𝐥𝐨𝐫 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐜𝐚𝐥𝐞 𝐚𝐫 𝐟𝐢 – î𝐦𝐛𝐮𝐧ă𝐭ăț𝐢𝐫𝐞𝐚 𝐬𝐚𝐮 𝐝𝐨𝐛â𝐧𝐝𝐢𝐫𝐞𝐚 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐞𝐭𝐞𝐧ţ𝐞 𝐭𝐞𝐨𝐫𝐞𝐭𝐢𝐜𝐞 ș𝐢 𝐩𝐫𝐚𝐜𝐭𝐢𝐜𝐞, 𝐢𝐧𝐝𝐢𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐞 𝐬𝐭𝐮𝐝𝐢𝐢 𝐬𝐚𝐮 𝐝𝐞 𝐝𝐨𝐦𝐞𝐧𝐢𝐮𝐥 𝐝𝐞 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞. 𝐃𝐞 𝐚𝐬𝐞𝐦𝐞𝐧𝐞𝐚, 𝐩𝐫𝐢𝐧 𝐚𝐜𝐞𝐚𝐬𝐭ă 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝐯𝐨𝐥𝐮𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐚𝐭 𝐚𝐦 𝐬𝐢𝐦𝐭𝐢𝐭 𝐜ă 𝐦𝐢-𝐚𝐦 𝐝𝐞𝐬𝐜𝐨𝐩𝐞𝐫𝐢𝐭 𝐨 𝐧𝐨𝐮ă 𝐩𝐚𝐬𝐢𝐮𝐧𝐞, 𝐢𝐚𝐫 𝐟𝐚𝐩𝐭𝐮𝐥 𝐜ă 𝐢𝐦𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐭ă 𝐟𝐢𝐢𝐧𝐝, 𝐦𝐚𝐢 𝐦𝐮𝐥𝐭 𝐝𝐞𝐜â𝐭 𝐦𝐢-𝐚𝐦 𝐩𝐮𝐭𝐮𝐭 𝐢𝐦𝐚𝐠𝐢𝐧𝐚 𝐯𝐫𝐞𝐨𝐝𝐚𝐭ă, î𝐧 𝐬𝐢𝐭𝐮𝐚ț𝐢𝐢𝐥𝐞 𝐝𝐞 𝐮𝐫𝐠𝐞𝐧ță ș𝐢 î𝐧 𝐬𝐢𝐭𝐮𝐚ț𝐢𝐢𝐥𝐞 𝐥𝐢𝐦𝐢𝐭ă, 𝐩𝐨𝐭 𝐬ă 𝐬𝐩𝐮𝐧 𝐜ă 𝐚𝐦 𝐝𝐞𝐯𝐞𝐧𝐢𝐭 𝐦𝐚𝐢 𝐜𝐨𝐧ş𝐭𝐢𝐞𝐧𝐭ă 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐛𝐥𝐞𝐦𝐞𝐥𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭ăţ𝐢𝐢 𝐦𝐞𝐥𝐞 ş𝐢 𝐩𝐨𝐬𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭ăţ𝐢𝐥𝐞 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐳𝐨𝐥𝐯𝐚𝐫𝐞 𝐚 𝐚𝐜𝐞𝐬𝐭𝐨𝐫𝐚, 𝐩𝐫𝐢𝐧 𝐢𝐦𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐦𝐞𝐚 𝐝𝐞𝐯𝐞𝐧𝐢𝐧𝐝 𝐮𝐧 𝐜𝐞𝐭ăţ𝐞𝐚𝐧 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯, 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬𝐚𝐛𝐢𝐥 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐞𝐯𝐨𝐥𝐮ţ𝐢𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭ăţ𝐢𝐢 𝐝𝐢𝐧 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐟𝐚𝐜 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞”, a arătat 𝐌𝐨𝐥𝐝𝐨𝐯𝐚𝐧 𝐋𝐮𝐞𝐫𝐞𝐚𝐧 𝐀𝐥𝐢𝐧𝐚, 𝐯𝐨𝐥𝐮𝐧𝐭𝐚𝐫 𝐈𝐒𝐔 𝐌𝐮𝐫𝐞ș.
Documentația necesară înscrierii, precum și Broșura programului de voluntariat, pot fi accesate cu ajutorul următorului link:
(Redacția)