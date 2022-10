Adrian Giurgiu, deputat USR de Mureș: Instituțiile publice din Mureș, dezinteres total față de fondurile pentru reabilitarea termică a clădirilor

Distribuie

Prin Programul Eficiență energetică în clădiri publice, instituțiile din România pot accesa fonduri nerambursabile. Deputatul mureșan Adrian Giurgiu (USR), atrage atenția că interesul la nivelul autorităților pentru acest program a fost extrem de scăzut.

„Am vrut să văd care este situația la nivelul județului Mureș și dacă primăriile au solicitat fonduri din acest program sau dacă intenționează să aplice pentru alte fonduri nerambursabile similare. La începutul lunii august, am transmis o serie de întrebări către fiecare primărie din județ. Aproape trei luni mai târziu, am primit răspunsuri de la 6 primarii care au depus proiecte. 6 din 104”, a declarat deputatul Adrian Giurgiu.

La Târgu Mureș s-a depus un singur proiect, pentru liceul Avram Iancu. Există intenția de a depune două noi alte proiecte, la următoarele runde de finanțare, pentru două școli gimnaziale.

„Consider că este extrem de puțin pentru un municipiu, reședință de județ care vrea să se dezvolte și să prindă din urmă orașe precum Cluj sau Sibiu”, a adăgat politicianul USR.

România trebuie să absoarbă toți banii pentru eficiență energetică

Majoritatea clădirilor în care funcționează acum instituțiile statului au fost construite înainte de 1989. Acum, acestea sunt ineficiente din punct de vedere energetic, ceea ce generează un consum ridicat de energie.

„Accesarea fondurilor nerambursabile destinate administrațiilor publice pentru reabilitare termică a clădirilor și a sistemelor de încălzire a apei trebuie să devină prioritatea zero. Acești bani pot fi folosiți inclusiv instalarea de panouri solare sau fotovoltaice și crearea unui sistem de management energetic integrat”, explică Adrian Giurgiu.

La nivel național, programul a atras doar 870 de cereri de finanțare.

„Asta înseamnă un dezinteres al administrațiilor publice locale pentru atragerea de fonduri nerambursabile. Vina nu aparține integral autorităților locale, ci și a Ministerului Mediului care nu promovează oportunitățile de finanțare și, pe de altă parte mai blochează și proiectele”, a atenționat deputatul mureșan.

Ministrul Tanczos Barna (UDMR) nu deblochează proiectele de Mediu

Deputatul USR atrage atenția asupra faptului că avem o situație generalizată la Ministerul Mediului, unde sunt nenumărate întârzieri pe mai multe programe.

„De exemplu, în programul Casa eficientă energetic, destinat persoanelor fizice, s-a suspendat temporar depunerea de noi solicitări în decembrie 2021, la începutul crizei energiei. Nici până în ziua de azi depunerea nu a fost reluată. Programul Casa Verde Fotovoltaice se mișcă extrem de greu. S-au depus peste 44.000 de cereri de finanțare și nu s-au analizat nici măcar 5000 dintre ele.”, explică Adrian Giurgiu.

În ultimele săptămâni, Ministrul Tanczos Barna a dat vina pe funcționari, adică pe angajații din subordine și pe cetățeni, fără a-și asuma proasta funcționare a Ministerului pe care-l conduce.

„Prin această atitutdine, Ministrul Tanczos Barna se transformă într-un expert în blocarea sau amânarea programelor de finanțare pe bani europeni. Trebuie ca această situație să înceteze. Românii au nevoie de predictibilitate, mai ales acum în plină criză energetică și economică”, a conchis deputatul mureșan.